Vroeg doelpunt Ighalo bezorgt Nigeria derde plaats

Nick Vandierendonck Medewerker Sportmagazine.be en Knack.be

In het Al-Salam stadion in Caïro voetbalden Nigeria en Tunesië gisteren voor de derde plaats op de Afrika Cup. Nigeria won met het kleinste verschil na doelpunt van topschutter Odion Ighalo in de derde minuut.

Odion Ighalo scoort voor Nigeria in de kleine finale Afrika Cup 2019 © BELGAIMAGE

De zogenaamde kleine finale kleurde licht Belgisch met veel (ex-)spelers uit de Jupiler Pro League tussen de linies. Wilfred Ndidi (ex-KRC Genk), Samuel Kalu, Moses Simon (beiden ex-KAA Gent) en Victor Osimhen (Charleroi) kregen allemaal speelminuten bij Nigeria. Dylan Bronn (KAA Gent) bleef de hele match op de bank bij Tunesië. Na drie minuten kon voorlopig topschutter (vijf doelpunten) van het toernooi, Odion Ighalo, Nigeria op voorsprong brengen na een foutje achterin bij de Tunesiërs. De tussenstand bleef tot het laatste fluitsignaal op het scorebord. Erg gevaarlijk konden de Noord-Afrikanen niet meer zijn, met The Super Eagles die de touwtjes stevig in handen hadden. Morgen staat de finale tussen topfavorieten Senegal en Algerije gepland. Zij trappen in het Caïro International Stadium om 21u onze tijd. Het wordt een clash tussen wereldsterren Sadio Mané (Liverpool) en Riyad Mahrez (Manchester City).