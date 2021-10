Van de vier Belgen bij Wolfsburg speelde Aster Vranckx dit seizoen nog geen enkele minuut. Wat is er aan de hand?

Wil je veel Belgen in hetzelfde team zien in het buitenland, dan moet je dezer dagen in Wolfsburg zijn. Die Wölfe tellen maar liefst vier landgenoten met kapitein Koen Casteels, Sebastiaan Bornauw, Dodi Lukebakio en Aster Vranckx. De eerste drie in het rijtje hebben al minuten mogen maken onder de nieuwe coach Mark van Bommel, maar Aster Vranckx moet geduld blijven uitoefenen op de bank. Nog geen minuut mocht de ex-speler van KV Mechelen spelen voor zijn nieuwe ploeg en dat nadat er al tien wedstrijden gespeeld zijn.

Een van de redenen voor het uitgestelde debuut is zijn kuitblessure waarmee hij kampte deze zomer. Die hield hem tot eind augustus van het trainingsveld. 'Daardoor miste hij de voorbereiding en kon hij nog maar een paar weken trainen met zijn nieuwe ploeg', vertelt Thomas Hiete, die Wolfsburg volgt voor het Duitse Kicker. 'Een probleem tussen Vranckx en Van Bommel zie ik dan ook niet. Dat hij nog niet in actie kwam, is vooral te wijten aan de moordende concurrentie op zijn positie.'

In de 4-3-3 van Van Bommel is het inderdaad drummen voor een plaatsje in de basisopstelling. Op de positie van Vranckx spelen momenteel namelijk Josuha Guilavogui en Max Arnold en dan heb je ook nog Yannick Gerhardt (de man die vaak als invaller fungeert) en Xaver Schlager, maar die is momenteel geblesseerd. Het zorgt ervoor dat Vranckx de laatste weken telkens wel op de bank zit, maar daar ook niet afkomt.

Hiete denkt echter wel dat het snel goed zal komen met de nog steeds maar 18-jarige Belg. 'Op training ziet het er allemaal goed uit, hij is erg sterk. In de volgende weken zal hij zeker zijn eerste minuten maken.'

Lukebakio wel meteen titularis

De andere Belgen in de kern van Wolfsburg kwamen wel al verschillende keren in actie voor Die Wölfe dit seizoen. Sebastiaan Bornauw, deze zomer overgekomen van Köln, lijkt nog wat moeite te hebben om zich in de basisopstelling te werken, maar startte wel in de Champions League tegen Sevilla. Koen Casteels zit al jaren bij de Bundesligaclub en is er ondertussen al kapitein. De keeper miste nog geen minuut. En dan heb je nog een andere nieuwkomer met Dodi Lukebakio, die Hertha wisselde voor de groenhemden. Hij kwam in de laatste dagen van de transferperiode, maar werd bijna onmiddelllijk titularis. 'Lukebakio is een type speler dat Van Bommel nog niet had', vertelt Hiete verder. 'Hij is snel, loopt goed diep, ... Dat had het team echt nodig. De coach lijkt nu erg veel vertrouwen in hem te hebben. Het is aan hem om dat waar te maken.'

