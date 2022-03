Eerder leken ze de toekomst bij Manchester United, maar op dit moment zitten ze allemaal op een zijspoor. Waar ging het fout voor Mason Greenwood, Anthony Martial en Marcus Rashford?

Mason Greenwood

De 20-jarige Mason Greenwood werd gezien als een van de toekomstige sterren van Manchester United en de Engelse nationale ploeg. In het seizoen 2019/2020 maakt hij zeventien goals, het hoogste aantal voor een tiener sinds Wayne Rooney. Hij lijkt meer potentieel te hebben dan Martial en Rashford en zijn coach Ole Gunnar Solskjær spreekt over hem als de beste afwerker die hij ooit zag.

De 20-jarige Mason Greenwood werd gezien als een van de toekomstige sterren van Manchester United en de Engelse nationale ploeg. In het seizoen 2019/2020 maakt hij zeventien goals, het hoogste aantal voor een tiener sinds Wayne Rooney. Hij lijkt meer potentieel te hebben dan Martial en Rashford en zijn coach Ole Gunnar Solskjær spreekt over hem als de beste afwerker die hij ooit zag.Zijn tweede seizoen is licht teleurstellend, maar het gevoel heerst dat erop verder gebouwd kan worden. Deze jaargang begon de rechtsbuiten goed, afgezien van de mislukte samenwerking met Cristiano Ronaldo.Het grote probleem voor de carrière van Greenwood ligt echter buiten de sport, want eind januari publiceert zijn vriendin Harriet Robson foto's op sociale media, waarop ze te zien is met met blauwe plekken en andere verwondingen. Ze duidt haar partner als de schuldige aan. Daarnaast post ze ook een audiofragment waarin hij haar min of meer dwingt tot seks. Zijn club schorst hem tot nader order, Nike zegt zijn sponsorcontract op en hij wordt aangehouden door de politie. Momenteel is hij vrij op borg en doet de politie onderzoek naar verkrachting, mishandeling, seksuele agressie en doodsbedreigingen.Ook met een van de andere jeugdproducten, Marcus Rashford, gaat het voetballend niet zo goed. Naast het veld wordt hij geprezen voor zijn sociale acties, maar op het veld staat een speler zonder vertrouwen, die zelfs de simpele zaken niet meer kan.Zijn laatste volledige wedstrijd in de Premier League dateert van 27 december en sindsdien startte hij slechts drie keer in die competitie. In de Champions League en de FA Cup was hij sindsdien ook nog drie keer basisspeler.Dat hij het niveau van zijn doorbraak niet kon aanhouden, ligt deels aan blessures, want sinds het seizoen 2020/2021 sukkelt hij regelmatig met zijn lichaam, dat niet altijd de nodige rust kreeg. In 2021 speelde Rashford verder met twee blessures, want zowel voor de Europa Leaguefinale als voor het EK weigerde hij operaties. Pas na de verloren finale op Wembley liet hij zijn schouder opereren en zijn enkelblessure volledig genezen, waardoor hij de eerste twee maanden van de competitie miste.Daarnaast voelt de speler zich mentaal ook niet helemaal goed. Na de gemiste penalty en de daarbij horende verloren EK-finale had hij hulp nodig van een sportpsycholoog. Sindsdien worstelt de Brit met een gebrek aan vertrouwen, iets wat hij nog nooit meemaakte, en wil hij volgens sommigen te goed zijn best doen. Anderen stellen dan weer dat hij een slechte werkethiek heeft en zich minder moet bezighouden met randzaken zoals zijn sociale projecten. Daarover zegt zijn familie dat er een team is dat alles voor hem regelt en dat hij zich enkel op het spelletje moet richten.Maar ook zijn flexibiliteit speelt hem soms parten. Hij kan en wil op verschillende posities spelen, waardoor hij soms vorm en vertrouwen mist.De optelsom van alles zorgt ervoor dat hij momenteel niet laat zien wat hij in het verleden wel bewees, dus stak Anthony Elanga hem ondertussen voorbij in de pikorde. Daardoor speelt hij niet veel en zou hij willen vertrekken voor zijn contract in 2023 afloopt. Zijn prijskaartje is echter een struikelblok, want United zal een aanzienlijk bedrag willen voor zijn jeugdproduct.De problemen van Antony Martial kunnen opgedeeld worden in twee categorieën: anderen en zichzelf. De Fransman kwam als duurste tiener ooit aan bij United, maar kon die status niet waarmaken. Hij scoorde bij zijn debuut, maar na een sterk eerste seizoen volgden er drie teleurstellende, waarin hij zijn talent dan nog maar af en toe laat zien.In 2016 begint zijn ontwikkeling ook te stagneren door een gebrek aan vertrouwen van zijn trainer José Mourinho. Daarbovenop wordt Zlatan Ibrahimovic aangetrokken, die op dezelfde positie staat en dus Martials speeltijd beperkt en ook nog eens zijn rugnummer 9 krijgt. In diezelfde periode komt Rashford opzetten in het eerste team. De stijl van beide spelers is gelijkaardig en de Brit moet als jeugdproduct niet afrekenen met de druk van een hoge transfersom.De vorm van de Fransman neemt onder Mourinho een duikvlucht, maar als die vervangen wordt door Ole Gunnar Solskjaer krijgt Martial eindelijk een coach die hem vertrouwt. Kort na de trainerswissel krijgt de spits een nieuw vijfjarig contract en doordat Romelu Lukaku vertrekt, krijgt hij zijn nummer 9 terug. De Fransman gaat een sterk duo vormen met Rashford en lijkt eindelijk op weg om de topspits te worden die in hem zit.Maar daarna zorgt hij zelf voor problemen door niet hard genoeg te werken. Dat doet noodaankoop Edinson Cavani wel en hij wordt basisspeler. Martial gaat ook niet in op de mogelijkheden om te tonen dat hij beter is dan de Uruguayaan. Hij werkt zowel offensief als defensief niet hard genoeg: hij zet geen druk op tegenstanders, probeert geen ballen af te pakken en ook bij een aanval oogt hij ongeïnteresseerd en verveeld.Momenteel verhuurt United de spits aan Sevilla. Voor hen scoorde hij al in zijn derde wedstrijd, terwijl het daarvoor van oktober geleden was dat hij de netten nog deed trillen. Maar een wedstrijd later blesseerde hij zich, waardoor hij slechts op 10 maart weer speelde. Zijn trainer Julen Lopetegui is tevreden: 'Hij speelde bij zijn eigen club niet, maar heeft hier op korte tijd kunnen voldoen aan de eisen.' Door zijn hoge loon zal Sevilla echter niet overgaan tot aankoop. Dus moet Martial het team enkel helpen in de titelstrijd met Real Madrid.Aan het einde van dit seizoen zal de Fransman dus weer op Old Trafford belanden en zal er naar zijn toekomst gekeken moeten worden. Daarbij zal United een situatie zoals met Jesse Lingard, die deze zomer transfervrij vertrekt, willen vermijden. Als Martial meer speeltijd in Engeland wil, moet hij werken aan zijn attitude, zodat zijn volledige potentieel op zijn 25e mogelijk toch nog tot uiting kan komen.Door Margit Ghillemyn