Speelt Adnan Januzaj volgend seizoen nog bij Real Sociedad of vertrekt hij in de zomer? Beide opties zijn mogelijk, want er is nog geen nieuwe overeenkomst met zijn huidige club, en onder andere Napoli zou de speler graag ophalen.

Nadat Januzaj in 2017 bij Real Sociedad terecht kwam, ging zijn carrière weer in stijgende lijn. Hij won met de club in 2020 de Spaanse beker en strijdt elk seizoen mee voor Europees voetbal. In La Liga speelde hij dit seizoen 23 wedstrijden, waarin hij 13 keer mocht starten. En daarin scoorde hij ook al twee keer. Dat is een goal meer dan in de Europa League, waar hij met twee assists die ranking van zijn ploeg aanvoert. Eind januari hielp hij met een goal zijn team ook aan een 0-2 overwinning tegen Atletico Madrid in de beker, waarna ze in de halve finale uitgeschakeld werden door Real Betis.

Januzaj speelde regelmatig en goed tot hij zich op 13 februari tegen Granada blesseerde aan de rechterdij. In de terugwedstrijd van de Europa Leagueplay-offs kon hij een klein halfuur meedoen tegen Leipzig, maar daarin kreeg hij opnieuw last, waardoor hij sindsdien niet meer speelde. Er wordt verwacht dat hij nog enkele weken uit is.

Barcelona?

En naast zijn blessure heeft de flankaanvaller nog iets om over na te denken, namelijk zijn toekomst. Op het einde van het seizoen loopt zijn contract bij de Basken af en kan hij transfervrij vertrekken. Zo zou hij naar de Serie A kunnen vertrekken, want Napoli heeft al serieuze interesse getoond en kan voldoen aan zijn looneisen. Daar zou hij een vervanger kunnen zijn voor Lorenzo Insigne, die komend seizoen in de MLS gaat spelen.

Maar ook Spanje blijft een optie. Het grote Barcelona zou zelfs in hem geïnteresseerd zijn, omdat het door zijn financiële problemen zoekt naar transfervrije spelers. Zij informeerden deze winter naar verluidt ook al om Januzaj te kopen bij de Baskische club. In die periode zou ook West Ham zich aangeboden hebben, waar zijn oud-trainer David Moyes hem graag bij de groep had. Maar in de winter gebeurde er niets, dus worden de komende maanden belangrijk.

Een langer verblijf bij Real Sociedad is echter niet uitgesloten. De club wil de Belg graag houden, de supporters scandeerden al dat ze willen dat hij blijft en de speler zelf ziet het ook wel zitten om een van de sterren van het team te zijn. Als de club nog enkele tegemoetkomingen doet aan Januzaj, is die piste een grote mogelijkheid. Vooral het financiële aspect zou een akkoord dus de partijen momenteel tegenhouden. De komende maanden zullen moeten uitwijzen waar de toekomst van Januzaj ligt.

Door Margit Ghillemyn

Nadat Januzaj in 2017 bij Real Sociedad terecht kwam, ging zijn carrière weer in stijgende lijn. Hij won met de club in 2020 de Spaanse beker en strijdt elk seizoen mee voor Europees voetbal. In La Liga speelde hij dit seizoen 23 wedstrijden, waarin hij 13 keer mocht starten. En daarin scoorde hij ook al twee keer. Dat is een goal meer dan in de Europa League, waar hij met twee assists die ranking van zijn ploeg aanvoert. Eind januari hielp hij met een goal zijn team ook aan een 0-2 overwinning tegen Atletico Madrid in de beker, waarna ze in de halve finale uitgeschakeld werden door Real Betis. Januzaj speelde regelmatig en goed tot hij zich op 13 februari tegen Granada blesseerde aan de rechterdij. In de terugwedstrijd van de Europa Leagueplay-offs kon hij een klein halfuur meedoen tegen Leipzig, maar daarin kreeg hij opnieuw last, waardoor hij sindsdien niet meer speelde. Er wordt verwacht dat hij nog enkele weken uit is. Barcelona?En naast zijn blessure heeft de flankaanvaller nog iets om over na te denken, namelijk zijn toekomst. Op het einde van het seizoen loopt zijn contract bij de Basken af en kan hij transfervrij vertrekken. Zo zou hij naar de Serie A kunnen vertrekken, want Napoli heeft al serieuze interesse getoond en kan voldoen aan zijn looneisen. Daar zou hij een vervanger kunnen zijn voor Lorenzo Insigne, die komend seizoen in de MLS gaat spelen. Maar ook Spanje blijft een optie. Het grote Barcelona zou zelfs in hem geïnteresseerd zijn, omdat het door zijn financiële problemen zoekt naar transfervrije spelers. Zij informeerden deze winter naar verluidt ook al om Januzaj te kopen bij de Baskische club. In die periode zou ook West Ham zich aangeboden hebben, waar zijn oud-trainer David Moyes hem graag bij de groep had. Maar in de winter gebeurde er niets, dus worden de komende maanden belangrijk. Een langer verblijf bij Real Sociedad is echter niet uitgesloten. De club wil de Belg graag houden, de supporters scandeerden al dat ze willen dat hij blijft en de speler zelf ziet het ook wel zitten om een van de sterren van het team te zijn. Als de club nog enkele tegemoetkomingen doet aan Januzaj, is die piste een grote mogelijkheid. Vooral het financiële aspect zou een akkoord dus de partijen momenteel tegenhouden. De komende maanden zullen moeten uitwijzen waar de toekomst van Januzaj ligt. Door Margit Ghillemyn