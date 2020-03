Dat Lionel Messi niet eeuwig zal blijven voetballen, is een feit. De vraag is hoelang hij dat nog in het shirt van FC Barcelona zal doen.

Het contract van Lionel Messi (32) loopt tot juni 2021, maar bevat ook een clausule die maakt dat hij deze zomer al gratis kan vertrekken. Bij de club zijn ze er zeker van dat Messi niet zal weggaan op korte termijn. Welke andere club zou immers bereid gevonden worden zijn astronomische salaris te betalen?

In een recent interview met El Mundo Deportivo gaf de speler zelf ook aan dat hij de club helemaal niet wil verlaten: 'Het is mijn bedoeling om hier te blijven. Ik heb al vaak de kans gehad om weg te gaan - er waren zelfs clubs bereid om de opstapclausule te betalen - maar op geen enkel moment ben ik dat van plan geweest. Ook nu niet. Ik wil nog een Champions League en titels winnen met deze club.'

Normaal leven

Bovendien is het gezin van Messi - zijn vrouw Antonela en hun drie zoontjes, Thiago, Mateo enCiro - gelukkig in Castelldefels, een residentiële buitenwijk van Barcelona, waar hij naar eigen zeggen 'een heel normaal leven' leidt.

Messi: 'Mijn beroep staat me gelukkig toe om veel tijd met de kinderen door te brengen. Na de training eet ik snel iets met Antonela en dan gaan we de kinderen halen. Dan brengen we hen naar een activiteit of doen we iets met hen tot het avond is. Daarna eten we en zijn we doodmoe, want met drie kinderen ben je op het einde van de dag helemaal kapot. We gaan vroeg slapen. Neen, we hebben een heel normaal leven en dat vind ik goed, want ik houd van routine in mijn beroep en in mijn privéleven.'

Appartement in Miami?

Toch wordt er druk gespeculeerd over de toekomst van de Argentijn. In zijn thuisland rekenen ze erop dat Messi's emotionele band met Newell's Old Boys, waar hij opgeleid werd, hem ooit zal terugbrengen naar die club.

Maar ook in de Verenigde Staten lonken ze naar hem. Zo zou Guillermo Barros Schelotto, de Argentijnse coach van LA Galaxy, al naar Jorge Messi, vader en vertegenwoordiger van Lionel, gebeld hebben.

Ook zou de nummer 10 al een appartement van vijf miljoen dollar gekocht hebben in Miami. Dat wordt gezien als voorbode van zijn transfer naar Inter Miami, de club van David Beckham die vanaf dit seizoen deelneemt aan de MLS. Die sluit dat niet uit: 'Als we de kans hebben om grote namen uit het Europese voetbal naar hier te halen, dan zullen we dat doen.'

