In dertien Europese voetbalcompetities worden weer toeschouwers toegelaten.

Op dit moment worden in 13 Europese voetbalcompetities weer toeschouwers toegelaten. Van de vijf grote Europese competities is dat niet het geval in Spanje en Italië.

In Duitsland vat de competitie op 18 september aan, daar beslist telkens de lokale overheid, in Engeland evalueert men vanaf 1 oktober. In Frankrijk mogen er 5000 fans in het stadion, en wordt op 30 oktober de toestand opnieuw bekeken.

In Zwitserland, waar de competitie op 18 september begint, mogen de stadions vanaf half oktober tot twee derden gevuld zijn, met fans die een mondmasker dragen, op de zitplaatsen plaatsnemen en voldoende afstand houden.

In Nederland zou met een afstand van 1,5 meter tussen de fans een bezetting van 15 tot 35 procent haalbaar zijn. Polen is verdeeld in drie zones: in een groene zone mag de bezettingsgraad 50 procent zijn, in gele zones 25 procent en in rode zones wordt geen publiek toegelaten. In Oostenrijk mogen tot 10.000 toeschouwers in de stadions, tenzij de lokale toestand dat niet toelaat.

Op 24 september wordt in Boedapest de Europese supercup afgewerkt tussen Bayern München en FC Sevilla. Daar mag 30 procent van het stadion bezet worden.

Op dit moment worden in 13 Europese voetbalcompetities weer toeschouwers toegelaten. Van de vijf grote Europese competities is dat niet het geval in Spanje en Italië. In Duitsland vat de competitie op 18 september aan, daar beslist telkens de lokale overheid, in Engeland evalueert men vanaf 1 oktober. In Frankrijk mogen er 5000 fans in het stadion, en wordt op 30 oktober de toestand opnieuw bekeken. In Zwitserland, waar de competitie op 18 september begint, mogen de stadions vanaf half oktober tot twee derden gevuld zijn, met fans die een mondmasker dragen, op de zitplaatsen plaatsnemen en voldoende afstand houden. In Nederland zou met een afstand van 1,5 meter tussen de fans een bezetting van 15 tot 35 procent haalbaar zijn. Polen is verdeeld in drie zones: in een groene zone mag de bezettingsgraad 50 procent zijn, in gele zones 25 procent en in rode zones wordt geen publiek toegelaten. In Oostenrijk mogen tot 10.000 toeschouwers in de stadions, tenzij de lokale toestand dat niet toelaat. Op 24 september wordt in Boedapest de Europese supercup afgewerkt tussen Bayern München en FC Sevilla. Daar mag 30 procent van het stadion bezet worden.