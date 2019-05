Zaterdag kan Vincent Kompany met de FA Cup zijn twaalfde prijs op Engelse bodem pakken. Ondertussen wordt de Rode Duivel overladen met lof.

'Waar wil je je standbeeld, Vincent Kompany?', vroeg Gary Neville, voormalig Engels international en icoon van aartsrivaal Manchester United, na het levensbelangrijke doelpunt van de Rode Duivel tegen Leicester City. De goal werd overigens verkozen tot Goal of the Season.

Ondertussen blijft men de kapitein van Manchester City overladen met lof. 'Hij zou een goeie voorzitter zijn, want zijn speeches zijn zo goed', zegt ploegmaat Bernardo Silva over hem. Bij het eerbetoon naar aanleiding van het afscheid van Yaya Touré in mei 2018 was het Vincent Kompany die de microfoon nam en nog eens benadrukte wat voor een speler en mens de Ivoriaan was. Kapitein-leider-legende, een van de drie vormt altijd de hashtag wanneer zijn naam vermeld wordt op de sociale media.

De nieuwe Colin Bell

Dagblad The Independent noemt de nummer vier de moderne versie van Colin Bell, algemeen beschouwd als de grootste speler uit de clubgeschiedenis van City.

'Vincent kan niet leven als hij geen kapitein mag zijn', zegt zijn broer François. In Engeland wordt aan die functie meer belang gehecht dan in om het even welk ander land. Daar houdt het meer in dan een band om de arm dragen.

Verblindende uitstraling

Jacques Lichtenstein, Kompany's makelaar: 'In het voetbal heb je goeie, en heel goeie spelers. Daarnaast heb je nog een aparte categorie waar maar weinigen toe behoren. Die van de echte kapiteins. Velen dragen die band maar zullen het nooit zijn.'

'Vincent is meer dan een echte kapitein. Zijn vader vertelde me hoe hij als adolescent al droomde van die band en die functie. Hoe belangrijk hij het vond om een leider te zijn. Ook al is het niet zijn bedoeling, zodra hij ergens binnenkomt, verblindt hij iedereen door zijn uitstraling.'