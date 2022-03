Alexander Blessin probeert bij Genoa een revolutie in gang te zetten, maar dat loopt niet van een leien dakje.

Vanavond speelt Genoa in de Serie A tegen Torino. Het zal de achtste competitiewedstrijd zijn voor Alexander Blessin. De voormalige trainer van KV Oostende legt een opmerkelijk parcours af bij de tegen de degradatie vechtende club: hij speelde zeven keer gelijk, waaronder vijf keer 0-0.

Er werden in die zeven matchen maar twee goals gemaakt. Daarmee schiet je niet veel op, Genoa staat als voorlaatste zes punten van een niet-degradatieplaats.

Speelstijl RB Leipzig

Toch wordt het werk van Alexander Blessin enorm geapprecieerd. Er is zelfs sprake van een kleine revolutie. Samen met de Duitse sportief directeur Johannes Spors, die eerder anderhalf jaar bij Vitesse werkte, is het de bedoeling om structuren open te breken en dingen anders te doen.

Blessin probeert de speelstijl van RB Leipzig, waar hij acht jaar in de jeugd werkte, in Italië over te brengen. Zoals hij dat ook bij KV Oostende in korte tijd deed. Dat betekent pressing over het hele veld, Gegenpressing zoals hij het noemt. Daarvoor moet er wel verder aan de spelersgroep worden gesleuteld.

Genoa, waar de vorige trainer Andrej Sjevtsjenko al na twee maanden werd ontslagen, mist duidelijk stootkracht. Er wordt wel heel gedisciplineerd verdedigd. Zelfs clubs als Inter Milaan en AS Roma beten zich de tanden stuk op die organisatie.

Club en Standard

Alexander Blessin was de eerste kandidaat om Philippe Clement bij Club Brugge op te volgen. Er waren een aantal verkennende gesprekken, maar uiteindelijk werd er aan zijn stijl getwijfeld. De vraag is waar Club nu met Blessin zou hebben gestaan. Het voetbal zou in ieder geval heel anders zijn geweest en zijn spelfilosofie, zo zei Blessin in een interview met Het Nieuwsblad, zou perfect bij blauw-zwart hebben gepast.

Nu ligt Blessin tot medio 2024 vast bij Genoa. Samen met Spors, die over een uitgebreid netwerk beschikt, moet hij ook eventueel in de Serie B het gezicht zijn van een nieuw begin, voor een wederopbouw met onmiddellijke promotie als doel. Ook al wordt zijn naam nu ook bij Standard genoemd dat dezelfde eigenaar heeft als de Italiaanse club.

