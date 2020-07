Ondanks zijn overduidelijke talent is de linkerpoot nog steeds geen vaste waarde bij Real Sociedad. Tenzij de declic er de laatste weken toch gekomen is?

Met zijn late doelpunt tegen Atlético Madrid in de laatste wedstrijd van het seizoen, sleepte Adnan Januzaj een gelijkspel in het Wanda Metropolitano én een Europees ticket voor Real Sociedad uit de brand.

Het hele arsenaal van Januzaj zat in die enkele momenten van euforie: een gewaagde dribbel tussen Renan Lodi en Yannick Carrasco, waardoor hij een vrijschop kreeg rechts van het strafschopgebied, en een droog en ambitieus schot waar Jan Oblak, een van de beste keepers ter wereld, door verrast werd.

Zo sloot de linkerpoot uit Brussel een moeilijk seizoen in schoonheid af. Eind september vorig jaar liet zijn trainer hem uit de selectie voor een verplaatsing naar Espanyol omdat zijn houding op training 'schandalig' was.

Na 38 speeldagen in la Liga en na het heroïsche parcours van Real Sociedad in de Spaanse beker telt Adnan Januzaj slechts 36 procent speeltijd, zijn zwakste gemiddelde sinds zijn komst naar het Baskenland. Maar in money time deed hij toch weer wat van hem eigenlijk altijd verwacht wordt: het doelpunt maken dat méér telt dan de andere. De goal die zijn ploeg naar de poules van de Europa League brengt.

Talent alleen volstaat niet

De vrijschop die de netten van Jan Oblak deed trillen, is de kers op de taart van een mooi seizoenseinde, eventjes onderbroken door een blessure. Sinds het einde van de lockdown is de Belg veruit de beste speler van Real Sociedad. Zijn machtsgreep op het aanvallende spel van de ploeg viel samen met het vormverlies van Martin Odegaard, de nummer 10 die geleend wordt van Real Madrid en die dé man van het seizoen is op Anoeta.

De Noor met de gevreesde pass leek meer in zijn hum met de zeer verticale Portu op rechts in plaats van Januzaj, die de bal liever in de voet krijgt. De Spanjaard, die bovendien niet op een inspanning kijkt, speelde onze nonchalante landgenoot dus al snel uit de basiself.

'Het talent van 'Janu' volstond lang. Maar dit jaar had ik hem gewaarschuwd dat het zo niet langer zou gaan', vertelde zijn coach Imanol Alguacil aan AS om de magere speeltijd van de Rode Duivel in de eerste seizoenshelft te verklaren. 'Fysiek was hij afgelopen zomer niet goed. Hij had het moeilijk om dat op te pikken, maar ik denk dat hij nu beseft dat talent niet volstaat om een speler in de Spaanse eerste klasse te zijn. Want bij Real Sociedad lopen er nog wel meer jongens rond met talent.'

Te weinig beslissend

In de laatste selectie van Roberto Martínez in november vorig jaar was Januzaj er niet bij. Maar toen het jaar 2020 aanbrak, kwam Januzaj weer piepen alsof zijn biologische klok voelde dat het EK eraan kwam. Twee dagen na het einde van de wintermercato was hij titularis tegen Leganés en animeerde hij de aanvalshoede van Real Sociedad. Drie weken later profiteerde hij van een schorsing van Portu om tegen Valencia een raket in de winkelhaak af te vuren.

Naarmate het seizoen vorderde, kreeg hij meer speelgelegenheid en kwamen ook de goals: vier in de laatste 591 minuten van het seizoen.

Maar alles welbeschouwd blijft het seizoen van Januzaj teleurstellend. Zeven keer (4 goals en 3 assists) was hij beslissend. Daarmee staat hij slechts op de zevende plaats van zijn ploeg achter Mikel Oyarzabal (21 keer), Portu (14), Willian José (12), Alexander Isak (11) en Ödegaard (10). In la Liga is hij slechts de 70e meest beslissende speler van het seizoen.

'Met mijn kwaliteiten moet ik meer scoren en meer assists geven', erkent de Brusselaar. Roberto Martínez vindt: 'Hij heeft de kwaliteiten om de belangrijkste speler van zijn ploeg te zijn.' Maar Adnan was dit seizoen vooral waardevol voor Real Sociedad als lont in het kruitvat. Met 10,87 dribbels per 90 minuten is hij de kampioen van Spanje op dat onderdeel en is hij de enige die Lionel Messi in de ogen kan kijken. En met een slaagpercentage van 54 procent is hij heel belangrijk om goed georganiseerde verdedigingen te ontmantelen.

Het enige wat hem nog rest, is zijn magie op het scorebord brengen. Imanol Alguacil hoopt dat hij eindelijk de carrière van Januzaj in een stroomversnelling heeft gebracht. 'De laatste weken was hij anders', zei hij eind vorig jaar aan AS. 'Ik denk dat hij beseft wat hij moet doen. Als dat zo is, zou hij een heel belangrijke speler kunnen worden.'

En eindelijk, zeven jaar later, de voetballer worden die hoger verwacht werd dan in de subtop van la Liga?

