In de Premier League staan de eerste twee plaatsen al vast. De strijd voor de twee overgebleven Champions Leagueplaatsen is nog ongemeen spannend, maar er zijn verschillende scenario's waarmee rekening moet gehouden worden.

Welke Engelse ploegen mogen volgend jaar naar de Champions League en de Europa League: dat is zowat het enige spannende nog in de Premier League. Liverpool en Manchester City zijn al zeker van het kampioenenbal. Dan resten er nog twee plaatsen... of kunnen dat er nog drie worden? Wie mag er eigenlijk in welk geval naar de Champions League? Hier is een overzichtje van de mogelijke scenario's.

Scenario 1: Champions League en Europa League worden NIET gewonnen door Engelse ploeg

Dit scenario is voorlopig nog het eenvoudigste. Als geen enkele Engelse ploeg erin slaagt om de Champions League of Europa League te winnen, dan blijft alles bij het oude. Dat wil zeggen: nummers 1 tot 4 gaan rechtstreeks naar de Champions League, nummer 5 mag rechtstreeks naar de Europa League en de League Cupwinaar plaatst zich voor de tweede voorronde van de Europa League.

Maar Manchester City heeft die laatste trofee al in januari veroverd. Bovendien hebben de Citizens zich ook sowieso geplaatst voor de Champions League (het kan niet meer uit de top 4 vallen). Daardoor gaat dat ticket naar de zesde in de stand.

Stand Europees? 1. Liverpool CL 2. Manchester City CL 3. Chelsea CL 4. Leicester CL 5. Manchester United EL 6. Wolves EL (2e VR) 7. Tottenham /

Scenario 2: Winnaar FA Cup eindigt in top 4

De FA Cup biedt ook nog een ticket voor de groepsfase van de Europa League. Dit weekend staan daar de halve finales op het programma met Chelsea-Manchester United en Arsenal-Manchester City.

Als de winnaar van de beker zich in de top 4 weet te nestelen, dan gaat zijn rechtstreeks ticket voor de Europa League naar de nummer 6 in de stand en krijgt nummer 7 het ticket voor de tweede voorronde van de Europa League via de League Cup.

Stand Europees? 1. Liverpool CL 2. Manchester City CL 3. Chelsea CL 4. Leicester CL 5. Manchester United EL 6. Wolves EL 7. Tottenham EL (2e VR)

Scenario 3: Manchester City wint de Champions League

Manchester City lijkt een goeie kans te maken om het hoofdtoernooi van de Champions League in augustus in Lissabon te halen. Na de heenwedstrijd in de achtste finales staat het 1-2 voor tegen Real Madrid. Thuis zouden ze zich dus moeten kunnen plaatsen.

Als Kevin De Bruyne & co er zelfs in slagen om de CL te winnen, dan verandert er wel wat Europees. De winnaar van de Champions League mag namelijk automatisch naar de groepsfase van het volgende jaar, maar City heeft zich daar al voor geplaatst via de competitie. Dat ticket gaat dan niet naar de vijfde in de stand, maar naar de kampioen van het eerste land op de coëfficiëntenlijst dat geen rechtstreeks ticket heeft.

En dat is Nederland, dus in dat geval zou Ajax automatisch geplaatst zijn voor de CL.

Stand Europees? 1. Liverpool CL 2. Manchester City CL 3. Chelsea CL 4. Leicester CL 5. Manchester United EL 6. Wolves EL (2e VR) 7. Tottenham /

Scenario 4: Chelsea wint Champions League

Als Chelsea, de enige andere overgebleven Engelse club in de CL, het kampioenenbal weet te winnen, dan moeten we kijken naar de eindrangschikking in de Premier League. Als de Blues in de top 4 eindigen, dan geldt hetzelfde als in het vorige scenario: dan krijgt Ajax dat ticket.

Stand Europees? 1. Liverpool CL 2. Manchester City CL 3. Chelsea CL 4. Leicester CL 5. Manchester United EL 6. Wolves EL (2e VR) 7. Tottenham /

Als Chelsea niet in de top 4 finisht, dan behouden de eerste vier Engelse teams hun tickets en gaat Chelsea mee als vijfde Engelse club.

Stand Europees? 1. Liverpool CL 2. Manchester City CL 3. Manchester United CL 4. Leicester CL 5. Chelsea CL 6. Wolves EL 7. Tottenham EL (2e VR)

Scenario 5: Engelse club wint Europa League

Ook de Europa Leaguewinst kan nog zorgen voor een rechtstreeks ticket voor de Champions League. Met Manchester United en Wolverhampton telt Engeland daar nog twee teams. Als een van die twee de EL wint en in de top 4 eindigt, blijft het aantal Engelse deelnemers aan de Champions League gewoon vier.

Want het rechtstreekse ticket gaat dan (logisch toch?) naar de nummer 3 van Frankrijk, Rennes! Frankrijk is namelijk het vijfde land op de coëfficiëntenlijst en kan maar twee clubs rechtstreeks afvaardigen naar de groepsfase van het kampioenenbal. De nummer 3 moet normaal gezien naar de derde voorronde, maar in dit scenario gaat dat ticket dan naar de nummer 4.

Stand Europees? 1. Liverpool CL 2. Manchester City CL 3. Manchester United CL 4. Leicester CL 5. Chelsea EL 6. Wolves EL (2e VR) 7. Tottenham /

Als het winnende team niet in de top vier eindigt, dan gaan er gewoon vijf Engelse clubs naar de Champions League.

Stand Europees? 1. Liverpool CL 2. Manchester City CL 3. Chelsea CL 4. Leicester CL 5. Manchester United CL 6. Wolves EL 7. Tottenham EL (2e VR)

Scenario 6: Zowel Champions League als Europa League worden gewonnen door Engels team

Tot slot is het natuurlijk mogelijk dat beide Europese bekers naar Engeland gaan en dat er dus nog twee Europese tickets bijkomen in de Premier League. Als ze beide in de top 4 eindigen, is er geen probleem. Dan blijven er gewoon 4 Champions Leaguetickets te verdelen over de eerste 4 teams.

Stand Europees? 1. Liverpool CL 2. Manchester City CL 3. Chelsea CL 4. Leicester CL 5. Manchester United EL 6. Wolves EL (2e VR) 7. Tottenham /

Als de winnaars beide niet in de top 4 eindigen, dan is er wel een probleem. Stel nu dat Chelsea de CL wint en eindigt op plaats 5 en Wolves de Europa League mee naar huis pakt en op de 6e plaats landt, dan gaan zij lopen met de Champions Leaguetickets en aangezien er maximaal vijf van zulke tickets beschikbaar zijn per competitie, moet nummer 4 naar de groepsfase van de Europa League. Dat zou wel heel erg sneu zijn voor dat team.

Stand Europees? 1. Liverpool CL 2. Manchester City CL 3. Manchester United CL 4. Leicester EL 5. Chelsea CL 6. Wolves CL 7. Tottenham EL (2e VR)

