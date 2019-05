Waarom Anderlecht en Standard Chinees gaan

Anderlecht en Standard proberen elk op hun manier voet aan de grond te krijgen in het China van president en voetbalfreak Xi Jinping. Standard officialiseerde onlangs zijn verhouding met de Chinese voetbalbond, terwijl ze bij Anderlecht hopen om hun trainingsmethoden te vermarkten. China zelf is bereid om veel geld te investeren in België.

De wintertransfer van Marouane Fellaini naar Shandong Luneng heeft het waardeoordeel over de Luikse academie en de Belgische jeugdopleiding in haar geheel positief beïnvloed. © BELGAIMAGE