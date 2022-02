Voor de eerste keer in zijn carrière past Axel Witsel (33) niet in de plannen van zijn coach. Aangezien hij einde contract is, zal hij komende zomer Borussia Dortmund verlaten om elders nog een laatste uitdaging aan te gaan. Achter die toekomst én de rest van dit seizoen staan echter nog veel vraagtekens.

De laatste basisplaats van Axel Witsel dateert alweer van 18 januari, in de bekerwedstrijd uit bij tweedeklasser Sankt Pauli. Hij scoorde die avond ... in eigen doel, door een wanhopige tackle die zijn eigen doelman Kobel verraste. Dortmund verloor met 2-1 en was uitgeschakeld voor de DFB-Pokal.

Om de moeilijkheden van Witsel te begrijpen moet je evenwel niet kijken naar de zestien meter, maar naar zijn favoriete actieterrein: de oppervlakte tussen beide grote rechthoeken. Door het ritme van de Bundesligawedstrijden zijn dertigers daar quasi een uitstervende soort. In de betere ploegen van de competitie zijn de enige 'oudere' middenvelders Christophe Kramer (30 jaar, Borussia Mönchengladbach) en Kevin Kampl (31 jaar, RB Leipzig). Over het professionalisme van Witsel valt niks verkeerds te zeggen - zijn snelle en overtuigende comeback richting EK bewijst hoe goed hij zijn lichaam verzorgt - maar ook hij kan de biologische klok niet terugdraaien. Dit seizoen slabakte zijn defensieve impact: zijn aantal intercepties per wedstrijd (0,9) is het laagste van zijn vier seizoenen in Dortmund en ligt ver van zijn cijfer van vorig jaar (1,5). Met 9,5 sprintjes per match is hij op dat vlak een van de slechtst presterende spelers in de Bundesliga. In zijn ploeg is hij zelfs de enige die onder de 14 sprints per match uitkomt. Op zich hoeft dat geen ramp te zijn. Witsel heeft zich in zijn lange carrière altijd meer onderscheiden door zijn posistiespel en zijn vermogen om het tempo van een wedstrijd te bepalen dan door zijn loopacties met hoge intensiteit. Maar dat zijn nu net kwaliteiten die weinig indruk maken op Marco Rose. Controleren en temporiseren, dat is niks voor de coach. In een interview in The Guardian zei hij : 'Een ploeg van Marco Rose is een ploeg die altijd in beweging is, met of zonder bal. Die altijd voor intensiteit zorgt en druk zet op de tegenstander. Klopp en Tuchel zijn mijn inspiratiebronnen. Gedurende negentig minuten de bal rondspelen interesseert mij niet, ik wil naar voren.' Met andere woorden: snelheid maken en niet in de achteruitkijkspiegel kijken. Dat blijkt: de Borussen staan tweede in de Bundesliga maar moesten wel 54 tegengoals slikken in 21 wedstrijden - slechts vier ploegen doen slechter.In de voorbije transferperiode viel vaak de naam van Witsel te horen, onder meer bij Juventus, dat wel vaker een dertiger die einde contract is durft aan te werven. Maar de deal ging niet door en Witsel bleef in het Ruhrgebied, ondanks weinig vooruitzichten op veel speeltijd. In juni kan hij gratis vertrekken, dat statuut zal ook niet helpen om zich snel weer in de ploeg te spelen. Dortmund kiest op het middenveld liever voor de jonge beloften Jude Bellingham (18) en Giovanni Reyna (19) dan voor een speler die er volgend seizoen toch niet meer bij zal zijn. Sommige spelers mogen dan met de leeftijd al beter worden zoals een goeie wijn, het Ruhrgebied staat nu eenmaal niet bekend als een exquise wijnstreek. En dus wordt het tijd om aan een nieuwe ankerplaats te denken. Net als vele oude gloriën van Standard gaan er ook over hem geruchten over een terugkeer naar Luik. Maar Thomas Meunier drukt die geruchten alvast de kop in bij RTBF: 'Axel is nog zo fit als een gast van 25. Ik denk dat hij nog wel enkele jaren bij een topclub kan spelen. Het zou best kunnen dat hij ooit terugkeert naar Standard, maar het zal niet voor binnenkort zijn.'Door Scott Crabbe