Real Madrid zet zijn zinnen op Kylian Mbappé, Barcelona op Neymar en Lautaro Martínez, de talentvolle Argentijn van Inter, die profiteert van een spelersverleden als... verdediger.

Lionel Messi spreekt zich niet vaak uit over andere voetballers. Waarom? Als Messi wat zegt, zo weet zijn entourage, dan haalt dat direct de voorpagina's van alle websites en 's anderendaags van alle kranten. Zelfs als hij zegt dat hij tandpijn heeft.

Messi is dan ook de discretie zelve. Meestal. Slechts heel af en toe valt hij uit zijn rol. Dat gebeurde vorig jaar, toen hij Arthur vergeleek met Xavi, iets wat hij achteraf betreurde.

En het gebeurde ook een paar maanden geleden, toen hij zijn ploegmaat in de nationale ploeg Lautaro Martínez loofde. 'Hij is spectaculair', noteerde El Mundo Deportivo naar aanleiding van de duels tussen Barça en Inter in de groepsfase van de Champions League.

Martínez scoorde in Camp Nou vroeg in de wedstrijd. In Dortmund deed hij dat nog eens over. Sindsdien staat de geruchtenmolen rond de komst van de 22-jarige Argentijn naar Camp Nou niet meer stil. Zeker niet omdat in de Argentijnse nationale ploeg de tandem Messi-Martínez goed werkt. Het land was dan ook favoriet voor de Copa América die, zonder Covid-19, deze zomer had moeten plaatsvinden.

111 miljoen euro

Martínez heeft een speciale clausule in zijn contract met Inter staan. De eerste twee weken van juli kan hij weggehaald worden in Milaan voor 111 miljoen euro. In 'normale' tijden een investering die te verantwoorden valt. Na een lastig aanpassingsjaar aan de Italiaanse competitie ontplofte Martínez onder Antonio Conte.

De combinatie met Romelu Lukaku werkt, onder hun beiden waren ze goed voor 55 procent van de goals van Inter. Martínez maakte er 16 in 31 wedstrijden, en bleek van de twee de man van de belangrijke goals. Vijf in de CL, elf in de competitie. Vaak in het eerste half uur, goed op de wedstrijd open te breken.

Krijgt Lukaku, in de competitie goed voor 17 goals, nog wel eens de kritiek dat hij het in de toppers van de Serie A laat afweten, dan is de lof aan het adres van Martínez anders: een man voor grote omstandigheden. En straks kandidaat om Luis Suárez op te volgen?

Als het tot een transfer komt, zal het in deze coronatijden allicht geen overgang van 111 miljoen euro worden. De voorbije maanden daalde volgens Spaanse media de prijs. Eerst was er sprake van 90 miljoen + een andere speler, nu 60 miljoen + twee anderen. Een van die twee zou Arturo Vidal kunnen zijn, bij Barça laatst nog opvallend op de flank in Europa. Vidal kent Conte nog van bij zijn tijd in Juventus, beiden appreciëren elkaar.

Lautaro Martínez en Romelu Lukaku zijn een gouden duo in de Italiaanse competitie © GETTY

Gabriel Batistuta

Dat Lautaro Martínez het tot in Camp Nou zou schoppen als spits, is onverwacht. In die zin dat zijn carrière in de jeugd lager op het veld startte. Naar het voorbeeld van zijn pa, Mario, rechtsachter bij Villa Mitre, in de tweede klasse. Zijn zoon volgt die traditie.

Het is een opvallende zoon, met lange blonde haren. Vandaar een eerste bijnaam: Caniggia. Het is pas wanneer Lautaro verandert van team en bij Liniers gaat voetballen, dat hij in het aanvallende compartiment terechtkomt. Eerst op de flank, later als negen.

Hij wordt een scoremachine, komt rond zijn zestiende in de eerste ploeg van Liniers, en krijgt een nieuwe referentienaam: Batistuta. Dat zal hij later doortrekken in de nationale ploeg, zijn rendement bij het A-elftal (verhouding speelminuten-doelpunten) ligt er hoger dan dat van Agüero of Messi en benadert dat van Batigol, nog steeds de best renderende spits ooit.

Boca is de eerste topploeg die interesse toont. Hij mag er gaan testen, maar na vijftien minuten is het oordeel negatief. Te weinig. Racing wil hem wel. In het agressieve voetbal van Argentinië wordt zijn verleden als verdediger plots een troef. Hij jaagt van nature op een bal en recupereert veel. De statistieken bij Inter dit seizoen bewijzen dat hij het onder de knie heeft. In de rug van Lukaku leidt Martínez de stats van de high press van zijn ploeg.

Atlético Madrid

Diego Milito (ex-Inter) is zijn idool, het is ook de man die zijn carrière oriënteert. Als Martínez bij zijn debuut in de Copa Libertadores direct drie goals maakt, is zijn naam ook buiten het continent gemaakt.

Europese topclubs melden zich. Atlético Madrid en Diego Simeone lijken de beste papieren te hebben. Er is sprake van een overgang voor 10 miljoen euro. Maar dan komt Milito, intussen directeur bij Racing, tussenbeide. Hij overtuigt Martínez om nog een half jaar langer in Avellaneda te blijven.

Rond hetzelfde moment belt Javier Zanetti. Argentijn maar na zoveel jaar in Italië een echte Interista. Aan de slag ook voor de club. Of Martínez nog te koop is? Naar verluidt zegt Milito 'neen', maar even later zit de verantwoordelijke van de Italianen toch op het vliegtuig.

Op 4 juli 2018 is de deal rond: voor 25 miljoen euro verhuist Martínez niet naar Madrid, maar naar Milaan. Het nieuws van de overgang valt in volle tragiek rond het falen van Messi en co op het WK. Dat beleeft Martínez voor de buis. Bondscoach Sampaoli heeft hem lang gevolgd, maar kiest uiteindelijk toch voor de ervaring van Higuaín.

Lautaro Martínez scoorde dit seizoen al 11 keer in de Serie A. © GETTY

Antonio Conte

Na een eerste jaar Italië met ups en downs, een jaar van aanpassingen, is de komst van Antonio Conte een goeie zaak voor Inter én Martínez. Inter investeert fors in Lukaku en het duo slaat aan het scoren, gesteund door Alexis Sánchez. De ploeg start als een wervelwind en lijkt Juventus voor de titel te kunnen gaan bedreigen.

Uiteindelijk lukt dat niet. De manier van voetballen eist veel energie en de kern blijkt te smal. Conte overwintert niet in de CL en moet steeds meer jeugd inzetten, tot hij in januari weer kan investeren, in onder meer Christian Eriksen (Tottenham). Diens invloed was tot de competitie werd onderbroken nog matig en als Inter in februari en maart achtereenvolgens van Lazio en Juve verliest, is de titel weg.

Maar de naam van Martínez staat inmiddels wél hoog op het verlanglijstje van Barça.

