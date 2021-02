Met de CL-wedstrijd tegen Lazio in het vizier wordt Hansi Flick geconfronteerd met de gevolgen van een uitputtend programma.

Sinds de eindzege op het WK voor clubs, waarin Bayern München het Mexicaanse Tigres UANL met 1-0 in Qatar versloeg, geeft de Duitse recordkampioen een vermoeide indruk. Want na het verrassende 3-3-gelijkspel tegen Arminia Bielefeld gingen aanvoerder Manuel Neuer en zijn ploegmaats afgelopen weekend met 2-1 onderuit bij Eintracht Frankfurt. De ploeg van Adi Hütter sprokkelde dit kalenderjaar al de meeste punten in de Duitse competitie. Het was al het derde verlies voor Bayern München in 2021 (na de bekeruitschakeling tegen tweedeklasser Holstein Kiel en de 3-2-nederlaag bij Borussia Mönchengladbach), waardoor de voorsprong in de Bundesliga na 22 speeldagen op dichtste achtervolger RB Leipzig slonk van zeven tot twee punten.Crisis is het verkeerde woord om de huidige situatie te bestempelen. Bayern München lijkt momenteel vooral het slachtoffer van een uitputtend programma. Tijdens de korte trip naar Qatar moest de ploeg bij de heenvlucht ook nog zeven uur in het vliegtuig wachten alvorens op te stijgen vanuit Berlijn. Daarna klopte ook corona op de deur van de Beierse grootmacht. Na eerder sterkhouder Leon Goretzka en invaller Javi Martínez werd assistkoning Thomas Müller positief getest bij de uitstap naar het Midden-Oosten, terwijl vorige week ook de vaste rechtsachter Benjamin Pavard een slachtoffer werd van de Covid-19-pandemie. Daar kwam nog bij de Franse middenvelder Corentin Tolisso vorige week vrijdag werd geopereerd aan de linkerdij. Hij is minstens drie maanden onbeschikbaar. Zijn EK-deelname hangt dus aan een zijden draadje. Hun afwezigheid laat zich voelen. Bovendien zijn het aantal wisselmogelijkheden niet bijzonder groot. Flick moet teruggrijpen naar talentvolle jongeren met weinig ervaring.De doelpunten van scoremachine Robert Lewandowski (al 26 in de Bundesliga) kunnen de defensieve onzekerheid niet langer compenseren. De Oostenrijker David Alaba, die komende zomer transfervrij vertrekt richting Primera División of Premier League, beschikt over de snelheid om het gebrek aan wendbaarheid van Jérôme Boateng en gelegenheidsrechtsachter Niklas Süle te compenseren maar kan ook niet alle bressen dichten.Maar Bayern München blijft natuurlijk een uitzonderlijk team en het wil die reputatie tegen Lazio in de 1/8 finales van het kampioenenbal niet te grabbel gooien. In de moeilijke momenten zijn het vooral de toppers die opstaan, zo weten ze al langer in de Allianz Arena. De winnaar van de laatste CL-editie wil in Rome zijn ware gelaat tonen.