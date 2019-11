Wij kennen hem uiteraard van bij Club Brugge, en ook op de Engelse velden beginnen ze hem te waarderen. Maar vorige week veroverde Wesley Moraes (22) een pak Braziliaanse harten.

Vanmiddag om 18 uur Belgische tijd spelen Brazilië en Argentinië een vriendschappelijk duel. Niet op Zuid-Amerikaanse bodem, wél in het King Saud University Stadium van Riyadh, Saoedi-Arabië. Zo'n wedstrijd is altijd wat opmerkelijk, omdat de giganten van het Zuid-Amerikaanse voetbal maar af en toe tegen elkaar uitkomen.

Dit is hun eerste ontmoeting sinds 2 juli, die felbetwiste halve finale van de Copa América, toen Lionel Messi na afloop van de 2-0-nederlaag en de uitschakeling door het lint ging en de boel een corrupt zootje noemde.

Het kwam hem op een schorsing van drie maanden te staan. Schorsing die nu is afgelopen, zodat hij er vanmiddag voor het eerst weer bij is.

Copa América 2020

Zware gevolgen voor Argentinië had die schorsing niet. Voor de volgende Copa América, komende zomer, is ieder land sowieso geplaatst en de kwalificaties voor het WK in 2022 zijn er nog niet begonnen.

Dat tornooi in 2020 om Brazilië als kampioen van Zuid-Amerika op te volgen, is trouwens iets speciaals. Voor het eerst wordt het in twee landen georganiseerd. Niet eens buren: Colombia en Argentinië.

De deelnemers zijn al ondergebracht in groepen, waarbij Brazilië (in groep noord) en Argentinië (in groep zuid) netjes zijn gescheiden. Als Messi en co het een beetje goed uitspelen en groepswinnaar worden, kunnen ze tot de halve finales genieten van het thuisvoordeel. De finale is wel in Colombia. De gastlanden (elke keer twee) zijn dit keer Qatar en Australië.

Pluim voor Club

Voor het duel van vanmiddag gaat onze aandacht evenwel niet naar de terugkeer van Messi, noch naar het sterrencollectief in de spits bij Brazilië - Jesus, Firmino, Willian dan wel andere Coutinho's.

In de selectie van de Goddelijke Kanaries zit voor het eerst ook dit half Belgisch vogeltje: Wesley Moraes. Groot geworden als voetballer bij Club Brugge.

Wellicht is het straks 90 minuten bankzitten en oké, hij is er bij omdat Ajacied David Neres in laatste instantie geblesseerd moest afhaken. En ja, hij is er ook bij omdat hij nu in de Premier League voetbalt, en niet langer in de Jupiler Pro League, maar goed: ze mogen bij Club gerust wat pluimen op hun hoed steken. Want het afwerken van Wesley gebeurde grotendeels op West-Vlaamse bodem.

De nieuwe Garrincha

Brazilië bereidde zich voor deze interland voor in Abu Dhabi. Daar stal de reus (1m92, en dit seizoen al goed voor 4 goals in 12 wedstrijden bij Aston Villa) eerder op de week tijdens zijn eerste persconferentie alle harten.

Wesley vertelde er aan een breed publiek wat ze zich in Brugge ook afvroegen: hoe kan iemand wiens linkerbeen drie (!) centimeter langer is dan het andere zo goed voetballen? Wesley grapte er over tegen de Braziliaanse journalisten: "Misschien was ik hier niet geweest, als ik 'normaal' was. Garrincha was ook zo geboren. En die bracht toch enige zekerheid op het veld, neen?"

Ze hingen aan zijn lippen, de Braziliaanse journalisten, toen Wesley uit zijn biografie begon te citeren. Over hoe hij al vroeg een nomade werd, en via tests bij Atlético Madrid (waar ze hem afwezen) en Trencin in België belandde, bij een ploeg die geleid werd door Michel Preud'homme.

Die kenden ze in Brazilië nog, want in 1999 voetbalde die één dag bij ... Fluminense. Preud'homme was afgereisd naar Rio in volle overtuiging dat hij daar aan de slag zou gaan, poseerde ook op Ipanema, gaf handtekeningen, maar uiteindelijk bereikten Benfica, zijn club van toen, en Fluminense geen akkoord, zodat de doelman terug moest vliegen naar Lissabon.

Dromen van WK

Wesley vertelde ook over zijn familie. De pers keek verwonderd op om te horen dat hij al op zijn vijftiende (!) vader werd van de eerste van zijn twee kinderen en was verrast te vernemen dat hij vroeger nog had gewerkt, als tiener. In een fabriek van schroeven en vijzen. Dat moest omdat zijn vader al vroeg overleed, Wesley was amper negen toen.

Zijn ma was de eerste die hij belde, toen hij het nieuws van zijn oproeping kreeg. Het vertederde iedereen. Waarvan hij droomde, vroeg een journalist? Wesley: "Van het WK met de Seleção", was het antwoord.

Net als bij veel selecties moeten ook de Brazilianen zingen als ze voor het eerst bij de nationale ploeg worden opgeroepen. Wesley moest een tijdje nadenken, voor hij aan een liedje dacht.

Dat werd uiteindelijk een liedje van Waguinho, een zanger die tegelijk ook evangelist is. Een statement dat religie belangrijk is in zijn leven.

Peter T'Kint