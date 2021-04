Hoe groot is de kans dat Chelsea op zaterdag 29 mei de beker met de grote oren de lucht in steekt? Wij zetten de pro's en contra's tegenover elkaar.

Pro: verdedigende machine

De Blues zijn onder Thomas Tuchel een haast onverslaanbare verdedigende machine geworden. Sinds de komst van de Duitser eind januari kreeg Chelsea nog maar 8 doelpunten tegen in 12 Premier Leaguewedstrijden, waarvan 5 alleen al in de non-match tegen West Bromwich Albion. In die 12 matchen werd zelfs 9 keer de nul gehouden.

Tuchel lijkt dus de verdediging op orde te hebben en trekt die lijn gewoon door in Europa, waar Chelsea in 4 wedstrijden nog maar 1 doelpunt slikte. Dat viel dinsdagavond helemaal in het slot tegen Porto, een echte wereldgoal van spits Mehdi Taremi.

Voor de rest wist Chelsea Porto eenvoudig van het eigen doel te houden, want de troepen van Sergio Conceição kwamen slechts aan twee pogingen op doel.

Pro: Kai Havertz groeit naar beste vorm

Topaankoop Kai Havertz raakt stilaan op toerental. De 21-jarige Duitser lijkt als valse 9, ondersteund door Mason Mount en Christian Pulisic, zijn plaats in het elftal gevonden te hebben.

Onder Tuchel scoorden de Blues bovendien al 25 keer over alle competities. De tegenstand zal dus van goeden huize moeten komen om deze ploeg uit verband te spelen.

Contra: de eerste échte uitdaging

Chelsea heeft dan wel een uitstekende verdediging en de aanval wordt met de week beter, een echte uitdaging heeft de ploeg van Tuchel nog niet voorgeschoteld gekregen. Het won wel van Liverpool en schakelde Atlético Madrid uit in de Champions League, maar beide ploegen waren toen niet in vorm.

Tegen een goed Manchester United speelde het uiteindelijk ook maar 0-0-gelijk. Real Madrid, dat er altijd staat op de belangrijke momenten, zal dus de eerste, échte uitdaging worden.

Contra: weinig ervaring in de Champions League

De manschappen van Tuchel hebben niet al te veel ervaring in de Champions League. Het is al zeven jaar geleden dat de Blues überhaupt nog eens konden doorstoten naar de halve finale van het kampioenenbal en Tuchel beschikt over een best jonge ploeg.

Zo is de gemiddelde leeftijd bij Real Madrid is 28,8 jaar, terwijl die bij Chelsea is 26,1 jaar bedraagt. Die valt wat hoger uit dankzij de oudere verdediging.

Het opvallendste is echter het verschil in ervaring in de CL. Bij Real Madrid kloppen de 11 basisspelers af op 795 CL-wedstrijden, Chelsea telt er in totaal maar 346, waaronder 85 van Thiago Silva.

