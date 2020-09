Chelsea is koopjes aan het doen op de transfermarkt en blijft, ondanks de crisis in het internationale voetbal, vlotjes miljoenen uitgeven. Hoe komt dat?

Bedankt, Roman!Het is zelfs nog opmerkelijker als je weet dat Chelsea tijdens de coronacrisis geen loonverminderingen doorvoerde of personeel op straat zette om zijn voetballers te kunnen blijven betalen. Neen, alles ging gewoon door zoals het altijd ging. Meer nog, Chelsea zette zich zelfs in voor de zorgsector. Het stelde enkele faciliteiten ter beschikking van de Engelse gezondheidszorg, de eigen medische dienst mocht vrijwillig gaan helpen en 200.000 euro werd geschonken aan een organisatie tegen huiselijk geweld, een opkomend probleem door de lockdown in Engeland.Is dat dan allemaal aan voorzitter Roman Abramovitsj te danken? Voor een groot deel wel. De Russische miljardair investeerde zelf 200 miljoen in de club over de voorbije jaren om een historisch verlies weg te werken. Daardoor werd Chelsea opnieuw een gezonde club. En het is ook wel een voordeel dat je voorzitter en geldschieter geen gevolgen kent van de coronacrisis - iets wat je niet kan zeggen bij de meeste andere Engelse topclubs.Maar de laatste jaren werden ook enkele grote uitgaande transfers gerealiseerd met Eden Hazard (voor 120 miljoen naar Real Madrid) en Álvaro Morata (voor 55 miljoen naar Atlético). Ook dat schept enige marge voor de transfermarkt. En dan heb je ook de grote lonen van enkele topspelers die wegvallen met Pedro en Willian die deze zomer Stamford Bridge verlieten.Volle vitrineMeer geld en minder lonen, is dat dan het geheim van Chelsea? Kunnen de andere topclubs dat dan niet bolwerken? Zeker wel, maar Chelsea heeft ook nog wat voordeel kunnen halen uit de transferban vorige zomer. De Blues mochten niemand kopen en dus kwam er een jaar lang erg veel geld binnen. Ondertussen braken ook nog enkele youngsters door met Tammy Abraham en Mason Mount. Die hebben geen hoge lonen maar zitten wel in het A-elftal, waardoor er opnieuw geld vrijkwam.Bovendien komt er deze zomer ook nog een pak geld binnen. Volgend seizoen mag iedere Premier Leagueclub namelijk maar 8 uitgeleende spelers meer hebben, het jaar nadien zelfs maar 6. En Chelsea had er dit jaar... 27! Als je die spelers allemaal verkoopt, met Tiémoué Bakayoko, Victor Moses Davide Zappacosta als meest waardevolle spelers, komen er nog heel wat miljoenen op de bankrekening. En dan hebben we nog niet gesproken over de spelers die mogen uitkijken naar een nieuwe club met onder anderen Michy Batshuayi, Marcos Alonso en Emerson. Kassa, kassa dus voor Chelsea. Slim investerenHet is, zoals eerder gezegd, niet nieuw dat Chelsea miljoenen uitgeeft aan nieuwe spelers. Twee seizoenen geleden werd Kepa nog binnengehaald voor 80 miljoen euro, Jorginho voor 57 miljoen en Christian Pulisic voor 64 miljoen. Dat zijn veel hogere bedragen dan wat de Blues nu betaalden voor drie potentieel betere spelers, want Chilwell en Werner waren elk al meer dan 80 miljoen euro waard volgens hun clubs. Maar Chelsea wist handig gebruik te maken van de coronacrisis. Clubs smachten nu naar geld en kunnen niet lang weerstaan aan de druk van Chelsea die wel degelijk met miljoenen wil gooien. Daardoor hebben ze nu veel goedkoper enkele spelers kunnen binnenhalen.Ook die coronacrisis zorgt ervoor dat echte toppers terug hun weg vinden naar Stamford Bridge, want in normale tijden zou er altijd een transferoorlog ontstaan rond het figuur van Kai Havertz, die zowat overal terecht kon. Maar die andere topclubs wilden deze zomer niet met de miljoenen gooien om dan volgende zomer in de problemen te komen. Chelsea wel en dus bleef het als enige over om het toptalent binnen te halen. Uiteindelijk zal de Duitser bijna 80 miljoen euro gekost hebben, maar ga er maar van uit dat dat anders misschien wel ruim over de 100 ging. Chelsea geeft dus niet al te veel uit aan zijn potentiële sterspelers. Bovendien wil trainer Frank Lampard ze nu allemaal kopen zodat hij dit seizoen al het fundament voor zijn topteam kan maken en er de komende zomers enkel nog hiaten moeten worden opgevuld. Dan hoeft er niet meer al te veel te worden uitgegeven en kunnen ze dus hun investeringen stilaan terugwinnen, terwijl de rest terug voor buitensporige bedragen zal moeten inkopen.