Euforie in Nederland na de zege van Ajax tegen YB Bern in de Europa League, want op ongeveer drie jaar tijd is het maar liefst zeven plaatsen gestegen op de coëfficiëntenlijst. Door de 3-0-overwinning van de Ajacieden springt Nederland over Rusland naar de zevende plek. In 2018 was het nog veertiende en moesten onze noorderburen strijden tegen Kroatië, Tsjechië en andere kleine voetballanden om een automatisch plekje in de groepsfase Champions League.De zevende plek is een uitstekende zaak voor het Nederlands voetbal. In wezen is er weinig verschil met de negende plaats van België, want zowel de kampioen van de Eredivisie als die van de Jupiler Pro League mogen automatisch naar het de poules van het kampioenenbal. Maar met wat geluk kan het er voor onze noorderburen toch helemaal anders uitzien.Het zit namelijk zo: de zevende plek kan ervoor zorgen dat de kampioen van Nederland niet alleen automatisch naar de groepsfase mag, maar dat die ook ingedeeld wordt in de eerste pot. Dat betekent dat het dan de kampioenen uit de top zes, de Champions Leaguewinnaar en de Europa Leaguewinnaar ontloopt. Dit jaar betekende dat Liverpool, Real Madrid, Sevilla, Bayern, PSG, Juventus en Porto. Daarvoor moet het dus wel wat meeval hebben, want het kan enkel bij de elite geraken als de winnaar van de Champions League ook landskampioen wordt. Dat was vorig jaar het geval met Bayern waardoor Zenit als kampioen van Rusland, toen zevende in de coëfficiëntenlijst, in de eerste pot terechtkwam. Gebeurt dat vaak? Zeker niet elk jaar, maar sinds 2000 kwam het toch al negen keer voor. Dat is bijna de helft.Goed nieuws dus voor Nederland, maar het zou er ook voor kunnen zorgen dat de grote kloof die er nu al is tussen Ajax en de rest nog groter wordt. Het is namelijk waarschijnlijker dat een team uit pot 1 de weg naar de knock-outfase vindt en zo nog meer miljoenen kan opschrijven. De voorbije jaren moesten de Amsterdammers opboksen tegen Chelsea en Liverpool en nog twee goeie clubs uit de tweede pot. Om dan nog een plaats bij de eerste twee te veroveren, was geen eenvoudige taak. Het kwam de laatste twee seizoen zo net te kort om de tweede plaats te pakken. Eerst gebeurde dat tegen Valencia, dit jaar nog tegen Atalanta. Met een grote concurrent, die bijna zeker de volgende ronde haalt, minder is de kans om door te stoten dus veel groter. En als Ajax blijft verdergaan op zijn elan en de komende jaren ook de Johan Cruijffschaal in de lucht mag steken, dan weet de concurrentie genoeg. Dit jaar nog, zonder de volgende ronde te halen, incasseerden de Amsterdammers 47,5 miljoen euro door de CL. Als het erin geslaagd was om door te stoten, had het er nog eens 9,5 miljoen kunnen bijschrijven. Wil een Nederlandse club alleen al aan dat laatste bedrag komen in de Europa League, dan moet het erg ver doorstoten in het tweede Europese toernooi. Ajax kan dus steeds rijker worden en de beste spelers binnenhalen, terwijl de rest steeds meer terrein zal moeten toegeven op de hoofdstedelingen. Wordt de strijd om de titel in de Eredivisie binnenkort een formaliteit?