Eintracht Frankfurt had zijn tickets voor de finale wel tien keer kunnen verkopen en eerder namen de fans ook al Camp Nou in. De eerste Europese finale in 42 jaar leeft duidelijk bij de supporters.

In de Bundesliga staat Eintracht Frankfurt maar elfde, maar Europees beleeft het een topseizoen, want voor het eerst sinds 1980 mag het nog eens een Europese finale spelen. Toen veroverde het de UEFA Cup in twee wedstrijden tegen Borussia Mönchengladbach. In 2019 bereikte Eintracht de halve finale van de Europa League, maar schakelde de latere winnaar Chelsea hen na strafschoppen uit.

Aan de tegenstander Rangers Football Club hebben de Duitsers ook nog goede herinneringen. Tijdens hun enige eerdere confrontatie won Frankfurt van de Schotten met 6-1 en 3-6. En ook met Sevilla als gaststad zullen de Duitsers blij zijn, want ze verloren sinds 1970 geen enkele wedstrijd in Spanje. Dit seizoen wonnen ze er op bezoek bij FC Barcelona (2-3) en Real Betis (1-2).

Bij de eerste finale in 42 jaar willen ook zoveel mogelijk fans aanwezig zijn. De club rekende op een grote vraag, maar de interesse bleek de verwachtingen ruimschoots te overtreffen. De UEFA stelde tienduizend tickets ter beschikking van Frankfurt, maar het team kreeg meer dan honderdduizend aanvragen. De club zal een groot scherm installeren in het stadion. Bestuurslid Axel Hellmann verwacht dat er 'enkele tienduizenden supporters naar Sevilla zullen trekken'. Volgens de Spaanse media zijn er zo'n 150.000 fans van Frankfurt en Rangers in de Zuid-Spaanse stad, terwijl elk team maar recht heeft op 10.000 tickets.

Het is niet de eerste keer dit seizoen dat de Duitse supporters massaal naar Spanje afzakken, want in april kleurden ze Camp Nou al zwart-wit. Barcelona had officieel vijfduizend tickets beschikbaar gesteld, maar via Spaanse fans en reisbureaus zaten ook de thuisvakken van Barcelona vol Frankfurtaanhangers.

Volgens Xavi droegen de vele supporters van de tegenstander bij aan de uitschakeling van zijn club, dus West Ham wilde in de halve finale absoluut een soortgelijk scenario voorkomen. De Engelsen dreigden ermee abonnementen te annuleren en iedereen die zijn ticket doorverkocht voor de rest van het seizoen de toegang te weigeren. Het werkte, want maar drieduizend van de tienduizend aanwezige fans raakten binnen. En toch ging West Ham voor de bijl met 1-2.

Als Frankfurt weer eens een Europese trofee kan winnen zet het ook een reeks in de Europa League verder. De club verloor dit seizoen geen enkele van haar twaalf Europese wedstrijden en toen Villarreal en Chelsea dat de voorbije twee seizoenen deden, eindigden ze met de beker.

Door Margit Ghillemyn

