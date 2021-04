Na de nederlaag van afgelopen zaterdag in Mainz moet Bayern München nog anderhalve week wachten om allicht voor de negende opeenvolgende keer kampioen te spelen. Het wordt een titel met een bittere smaak. Niet het kampioenschap, maar het vertrek van trainer Hansi Flick beheerst de actualiteit en besmeurt het imago van de club.

De spelers wisten niet wat ze hoorden: toen Hansi Flick bijna twee weken geleden, na de 2-3-zege op VfL Wolfsburg, liet weten dat hij in de zomer zou vertrekken, werd het in de kleedkamer muisstil. Sommigen waren zelfs ontroerd. Flick ligt goed in de groep. Door zijn empathie en vermogen om de spelers bij alles te betrekken, had hij het maximale uit de ploeg gehaald.

...

De spelers wisten niet wat ze hoorden: toen Hansi Flick bijna twee weken geleden, na de 2-3-zege op VfL Wolfsburg, liet weten dat hij in de zomer zou vertrekken, werd het in de kleedkamer muisstil. Sommigen waren zelfs ontroerd. Flick ligt goed in de groep. Door zijn empathie en vermogen om de spelers bij alles te betrekken, had hij het maximale uit de ploeg gehaald. In anderhalf jaar stapelden de successen zich op, al was er dit seizoen de pijnlijke uitschakeling in de beker tegen tweedeklasser Holstein Kiel en struikelde de club in de kwartfinale van de Champions League over Paris Saint-Germain. Zonder zijn geblesseerde topschutter Robert Lewandowski. Met de slagkracht van de Pool, zo denken velen, zou dat nooit zijn gebeurd. Bayern München heeft naar buiten vaak de indruk gegeven dat het vanuit de bestuurskamer in een sfeer van eendracht wordt bestuurd. Natuurlijk waren er af en toe wat oprispingen die in de pers breed werden uitgesmeerd, maar uiteindelijk werden de gelederen gesloten en was er een duidelijke en eensgezind klinkende boodschap. Maar sinds Flick botste met Hasan Salihamidzic, de voorzitter sport, trad er tweespalt op. De vulkaan, die eigenlijk al maanden borrelde, kwam nu tot een uitbarsting. Het werpt een slecht licht op de interne verhoudingen bij Bayern München.Natuurlijk kan je je vragen stellen over de abrupte manier waarop Hansi Flick zijn vertrek aankondigde. Heel keurig is het niet als je het bestuur, dat Flick op de vingers tikte en van een eenzijdige communicatie sprak, vooraf niet inlicht. Maar de trainer was het, zoals hij het zelf verwoordde, beu om over dit thema constant rond de pot te draaien. Flick is het slachtoffer van de machtspositie die erevoorzitter Uli Hoeness bij Bayern nog altijd heeft. Hoeness was het die Salihamidzic in de clubhiërarchie steeds verder liet opschuiven en altijd ten volle steunde. Toen Flick meer sportieve inspraak vroeg, rebelleerde hij tegen een systeem dat in München al vele jaren bestaat: het systeem Hoeness. Dat houdt in dat de trainer op het vlak van transfers eigenlijk niets te zeggen heeft. Flick kon er niet langer mee leven dat hij telkens weer voor voldongen feiten werd gesteld. Het heeft met zelfrespect te maken. Zeker na zo'n memorabele campagne. Met die bijzondere constellatie die in het door voetbalmensen geleide Bayern heerst, moet iedere trainer rekening houden. Dat Bayern nu in een moeilijk parket zit, heeft het alleen zichzelf toe te schrijven. Duidelijk lijkt ook hoe groot de invloed van Uli Hoeness nog steeds is. Ofschoon hij al anderhalf jaar geen voorzitter meer is, blijft hij zich moeien. Ook als Flick de steun heeft van de straks vertrekkende Karl-Heinz Rummenigge, de voorzitter van het bestuur. Hoeness is niet alleen een vriend van Hasan Salihamidzic, hij heeft ook een uitstekende relatie met voorzitter Herbert Hainer die in wezen niet meer dan een protocollaire functie uitoefent. Hij weegt op geen enkele wijze op het beleid van de club. Daarentegen is de band tussen de spelersgroep en de Bosnische sportdirecteur niet bepaald innig. Ook dat maakt de situatie bij Bayern heel complex, in een tijd ook dat steunpilaren als Leon Goretzka, Joshua Kimmich en Serge Gnabry binnenkort over hun toekomst moeten beslissen. Opvallend ook is dat de zeer gewaardeerde assistent-trainer Miroslav Klose de club wil verlaten. De ex-international, (137 interlands), liet horen dat je ook respect voor elkaar moet hebben als je niet dezelfde mening hebt en dat het om de club gaat en niet om het ego. Een sneer naar Salihamidzic, in deze hele soap duidelijk de gebeten hond. Ook bij de supporters: hij kreeg op sociale media al bedreigingen. Bayern München staat nu voor cruciale weken. Samen met Hoeness moet de opvolger van Rummenigge, de voormalige doelman Oliver Kahn, nieuwe krijtlijnen uittekenen. In de controverse rond Flick houdt Kahn zich voorlopig op de vlakte. Kahn, als speler nochtans zeer mondig, heeft nog geen enkele uitspraak met gewicht gedaan. Het valt af te wachten hoe de hele situatie zich zal ontplooien met nieuwe coach Julian Nagelsmann, die deze zomer zal overkomen van RB Leipzig voor meer dan 20 miljoen euro.Het is bitter dat Bayern in dit klimaat straks de 31e titel uit de geschiedenis moet vieren. Na een seizoen waarin Robert Lewandowski doelpunten bleef produceren, Joshua Kimmich steeds belangrijker werd, Leon Goretzka verder groeide, Serge Gnabry met zijn bewegingen verdedigingen terroriseerde en doelman Manuel Neuer zoals ieder seizoen de zekere sluitpost was van het team. Heel verstandig zou het zijn indien de beide partijen straks op een volwassen manier hun samenwerking beëindigen en dat de gebroken scherven enigszins worden gelijmd. Van een stralend happy end is er op dit moment geen sprake. Terwijl de club met Hansi Flick een trainer had die in wezen perfect bij de club paste. Of Flick nu Joachim Löw gaat opvolgen als bondscoach, is nog maar de vraag. Zijn contract loopt nog tot medio 2023, met een optie om de overeenkomst midden 2022 te beëindigen. Als Flick vroeger vertrekt, dan kan ook Bayern een afkoopsom vragen. Maar de Duitse voetbalbond heeft al laten weten die voor welke trainer dan ook in geen geval te betalen. Wordt ongetwijfeld vervolgd.