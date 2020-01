The New York Times schetste waarom de komst van de Mexicaanse vedette Chicharito naar MLS-team LA Galaxy zo belangrijk is voor beide landen.

De ene sterspeler ( Zlatan Ibrahimovic, richting ex-club AC Milan) is nog maar pas het huis uit, of de volgende ( Javier Hernández, beter bekend onder de bijnaam Chicharito) stond al voor de deur en werd met veel bombarie binnengehaald. Zo gaat dat in de Verenigde Staten, waar er vaak wordt gegoocheld met de termen big en great. Met de altijd spraakmakende Zweedse routinier van 38 verdween er niet enkel een persoonlijkheid uit Los Angeles, ook Zlatans prestaties op het veld zullen gemist worden: maar liefst 53 goals en 15 assists in 58 wedstrijden voor Galaxy. De 31-jarige Chicharito - die voor 8,5 miljoen euro werd overgenomen van FC Sevilla en met 5,4 miljoen euro tot 2023 de bestbetaalde prof wordt in de MLS - zal stevig uit de hoek moeten komen om dat rapport te evenaren, laat staan te overtreffen. Want de ster van de 109-voudige international is al een tijdje tanende. Zijn cijfers en prestaties van de afgelopen jaren spreken minder tot de verbeelding. In de Primera División kwam de topschutter van Mexico, Manchester United, Real Madrid en Bayer Leverkusen, niet verder dan amper één goal in negen duels. Een grote impact kun je zoiets bezwaarlijk noemen. Maar toch zal en kan Chicharito meer gaan betekenen voor de Amerikaanse club dan Zlatan. Volgens The New York Times, die daarin werd bijgetreden door de LA Times, moet de rechtsvoetige aanvaller zich vanwege zijn nationaliteit weinig zorgen maken over zijn populariteit. In Los Angeles wonen er namelijk bijzonder veel Mexicanen. Bovendien speelt er straks ook nog iets anders mee: zijn komst zal immers de rivaliteit met stadsgenoot Los Angeles FC nog meer aanwakkeren, omdat daar in de spits de Mexicaan Carlos Vela het mooie weer maakt. Daar ligt dus straks de meerwaarde van deze spectaculaire overgang: de Amerikaanse profcompetitie nog meer op de kaart te zetten. Wat ooit begon met David Beckham (tussen 2007 en 2012) om de MLS nog meer onder de aandacht te krijgen, zal met de komst van de grootste Mexicaanse voetbalheld - samen met scoremachine Hugo Sánchez - een nieuwe boost geven voor de verdere groei. LA Galaxy trok al de aandacht met Robbie Keane, Landon Donovan, Steven Gerrard en Ashley Cole, maar door Chicharito zullen de naast de tv-kijkcijfers en de toeschouwersaantallen ongetwijfeld ook de marketinginkomsten een stevige boost krijgen. Een win- winsituatie dus voor de VS en Mexico.