Voorzitter Florentino Pérez van Real Madrid wil absoluut doorgaan met de Europese Super League, omdat topclubs als de zijne anders failliet gaan. Tegelijk betaalt hij gigantische salarissen aan nieuwe spelers, zoals het contract van 115 miljoen euro voor David Alaba.

Verliezen ligt Bayern niet. Toen er vorig jaar sprake van was dat David Alaba zou weggaan uit München, zei gewezen voorzitter Uli Hoeness: 'Dat moeten we zeker zien te verhinderen.' Alaba (29) was voor Bayern meer dan gewoon een voetballende werknemer. Sinds hij op zijn zestiende uit Oostenrijk naar de Säbener Strasse kwam, ontpopte de verdediger zich tot een sleutelspeler. In zijn dertien jaar bij Bayern won hij 27 trofeeën.

...

Verliezen ligt Bayern niet. Toen er vorig jaar sprake van was dat David Alaba zou weggaan uit München, zei gewezen voorzitter Uli Hoeness: 'Dat moeten we zeker zien te verhinderen.' Alaba (29) was voor Bayern meer dan gewoon een voetballende werknemer. Sinds hij op zijn zestiende uit Oostenrijk naar de Säbener Strasse kwam, ontpopte de verdediger zich tot een sleutelspeler. In zijn dertien jaar bij Bayern won hij 27 trofeeën. Ondertussen is de transfer van de Oostenrijkse international naar Real Madrid een feit en dat is pijnlijk voor de Zuid-Duitsers. Niet alleen zien ze Alaba naar een grote rivaal op het Europese toneel vetrekken, het is ook nog eens uitgerekend aan Florentino Pérez dat ze hem moeten afstaan. Een megalomaan, een ouderwetse gokker. De 74-jarige bouwondernemer geldt als de spilfiguur achter de poging tot machtsgreep van twaalf Europese topclubs. Die wilden zich in april afscheuren van de Champions League en een nieuwe Super League oprichten. Zonder de extra miljoenen die dat oplevert, is de ondergang van veel clubs, die onder meer door de pandemie getroffen zijn, niet meer af te wenden, aldus Pérez. De transfer van Alaba maakt duidelijk waarom clubs met veel omzet en tegelijk een grote schuldenberg, zoals Real Madrid, in moeilijkheden geraken. Van maat houden is er geen sprake, zo blijkt uit Alaba's arbeidsovereenkomst en de akkoorden met de makelaars, die Der Spiegel kon inkijken. Pérez investeert een gigantisch bedrag in een nieuwe speler, hoewel het helemaal niet zeker is dat Real op langere termijn op de inkomsten uit de Champions League kan rekenen. Volgens het ontwerp van het vijfjarencontract garandeert Real Madrid aan Alaba alleen al voor zijn handtekening 17,7 miljoen euro tekengeld. Daarbij zou de speler per seizoen bijna 20 miljoen incasseren. Voor de komende vijf jaar maakt dat in totaal 115 miljoen, zonder eventuele titelpremies. Als Alaba de overeenkomst eenzijdig opzegt, moet hij Real een waanzinnige schadevergoeding van 850 miljoen betalen. Het gaat telkens om brutobedragen, de aanslagvoet ligt voor de topverdieners in Madrid op 43,5 procent. Uit de documenten blijkt ook dat Bayern Alaba in zijn laatste seizoen 10 miljoen euro plus vijf miljoen aan premies betaald hebben, vóór aftrek van de belastingen. Bij de onderhandelingen ging het 'uitsluitend om geld', zei Hoeness al maanden voor de transfer afgerond werd. Alaba had 'een inhalige piranha als makelaar', aldus de erevoorzitter van Bayern. Hij bedoelde daarmee de Israëliër Pinhas 'Pini' Zahavi, een van de invloedrijkste makelaars ter wereld. Zahavi zou aan de transfer van Alaba 5,2 miljoen commissie overgehouden hebben. Volgens de documenten is hij de officiële vertegenwoordiger van Real Madrid, hoewel hij tegenover Bayern de belangen van de speler behartigde. De idee daarachter is taksen uitsparen: Real liet keer op keer makelaars als clubadviseurs optreden, om die uitgaven als onkosten in te brengen en de belastbare bedrijfswinst te verlagen. Die praktijk heeft de Spaanse fiscus ondertussen verboden. Uit een nevenakkoord met Alaba en Zahavi noteert de club dat ze belastingen zal betalen als ging het bij de makelaarscommissie om een salarisbetaling aan de speler. De raadsman van David Alaba is volgens het ontwerp van overeenkomst George Alaba, de vader van de speler. Hij en zijn vrouw hebben een bedrijf in Wenen, genaamd The Alabas B.V. Dat familiebedrijfje passeert nu langs de kassa: in het kader van de transfer krijgt het van Real Madrid 6,3 miljoen euro. Volgens het reglement van de FIFA mag een makelaarscommissie niet meer dan 3 procent van de bruto totaalsom bedragen. In het geval van Alaba dus zo'n 3,5 miljoen euro. De betalingen aan Zahavi en The Alabas gaan daar ver boven, maar voor consequenties hoeft de club nauwelijks te vrezen. Het FIFA-reglement heeft het over een 'aanbeveling' en verwijst voor sancties nogal vaag naar de nationale bonden.Dat Pérez zich weinig van de verschillende voetbalbonden aantrekt, is geweten. Kijk maar naar zijn machinaties voor een Super League. De Realpreses verdedigde de stichting daarvan in april als 'een noodzaak om het voetbal te redden'. Zonder Super League, profeteerde hij, zouden de komende jaren veel Europese topclubs ten onder gaan. Twaalf vermaarde clubs wilden hem volgen en de gevestigde competities verlaten om tegen elkaar en enkele jaarlijks wisselende 'gastclubs' te spelen. Een miljardendeal met de Amerikaanse bank JP Morgan was in de maak. De reacties op het project waren vernietigend. Bayern, Dortmund en PSG, die als medestichters voorgesteld waren, distantieerden zich er meteen van. Wereldwijd protesteerden clubs, spelers en fans tegen het schisma in het Europese clubvoetbal. Na twee dagen implodeerde het project al. Negen clubs, voornamelijk uit Engeland, keerden de Super League de rug toe. Maar de clubs schijnen door hun ondertekening van het verdrag met elkaar verbonden te zijn en uit dat exclusieve kringetje stappen is dus niet zomaar mogelijk, klinkt het bij de drie overgebleven clubs. Sinds april is Pérez met de UEFA in een machtsstrijd verwikkeld. De UEFA wil de rebelse clubs Real Madrid, FC Barcelona en Juventus uit haar eigen competities weren - wat voor Alaba een exit uit de Champions League zou betekenen. Ondertussen wordt de strijd voor de rechtbank uitgevochten. De rebellen van Pérez zijn goed voorbereid. Al heel snel legden ze een tussentijds oordeel van een rechter in Madrid voor, die sancties van de UEFA tegen de clubs van de Super League verbood. De argumentatie: het verbod op een eigen competitie gaat in tegen het mededingingsrecht. De toekomst van het Europese voetbal hangt nu dus af van de vraag of het mededingingsrecht aan de kant van de bonden of de topclubs staat. De Madrileense rechter heeft het Europese Gerechtshof om een snelle bevestiging gevraagd. Die zou de UEFA verplichten om alle sancties tegen de clubs van de Super League op te heffen. Maar het Europese Gerechtshof heeft vorige week een spoedprocedure afgewezen en de betrokkenen en de Europese regeringen tot oktober gegeven om een standpunt in te nemen. Belangrijke politici zoals Ursula von der Leyen en Emmanuel Macron lijken alvast achter UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin te staan. Zo ontstond er deze groteske situatie: kort na hun rebellie hebben Real, Barcelona en Juventus zich ingeschreven voor de competitie die ze de rug willen toekeren, de Champions League. De UEFA zal die clubs dus miljoenen betalen voor hun deelname terwijl ze hen in het seizoen 2022/23 wil uitsluiten. De marketingafdeling van de UEFA heeft er alvast rekening mee gehouden: in een promofilmpje voor de komende Champions League dribbelen spelers rond van Bayern, PSG en Atlético Madrid. Geen van Real, Barcelona of Juventus, ook geen David Alaba dus.Door Rafael Buschman