Onze landgenoot zag zijn eerste jaar bij Real Madrid gehypothekeerd door blessures, maar 'dankzij' de coronacrisis kan hij straks nog een beslissende rol spelen in de titelstrijd.

Kinesist Lieven Maesschalck, die betrokken was bij de revalidatie van Eden Hazard, zei het in De Zondag van 31 mei:'Eden Hazard is klaar.' Na de operatie begin maart aan zijn rechterenkel heeft de Rode Duivel zich de laatste dagen weer voluit kunnen geven op training bij Real Madrid. Op Pinkstermaandag werden de groepstrainingen overal in La Liga overigens hervat.

De Koninklijke pikt straks de draad van de competitie weer op met een thuiswedstrijd tegen Eibar op zondag 14 juni. Vier dagen later, op donderdag 18 juni, speelt het, weer in eigen stadion, tegen Valencia.

Op dit moment telt Real Madrid twee punten achterstand op FC Barcelona. De kloof met nummer 3, FC Sevilla, bedraagt méér dan tien punten. De titelstrijd wordt dus een onderonsje tussen de twee grote rivalen.

Opkikker

Hoewel Real Madrid zijn laatste competitiewedstrijd vóór de coronacrisis verloor op het veld van Real Betis (2-1), heeft het mentaal toch een opkikker gekregen door op 1 maart Barça met 2-0 te kloppen. En dat zonder Eden Hazard. Ook bij FC Barcelona was er een belangrijke afwezige: Luis Suárez.

Maar één blik op de bank leerde toen al dat de kern van Zinédine Zidane veel beter gestoffeerd is dan die van Quique Setién. Met Luka Modric, Gareth Bale en Lucas Vázquez beschikte Real over heel ervaren reservespelers. Bij Barça kon alleen Ivan Rakitic daaraan tippen. Het is lovenswaardig dat Setién een jongere als Álex Collado (21) op de bank posteert, maar dat is vooral bij gebrek aan beter. De aanvallende middenvelder/winger raakte dit seizoen aan welgeteld vijf speelminuten in La Liga.

Luxeproblemen

Over een gestoffeerde kern gesproken, Real recupereert naast Hazard nog een andere speler: Marco Asensio. De 24-jarige linkspoot, die een patent heeft op heerlijke doelpunten, komt straks in balans te liggen met Bale, Vázquez en Rodrygo. Op links is er voor hem alleszins geen plaats, want daar heerst Hazard en is er in diens schaduw ook nog Vinícius Júnior.

De vraag is of Zidane straks inzet op een 4-4-2 of een 4-3-3. Met een voorlinie van drie spelers - Hazard, Benzema, Asensio/Bale/Vázquez - lijkt het zeker dat seizoensrevelatie Federico Valverde een plaats inneemt op het middenveld naast Casemiro. Dat zal dan waarschijnlijk ten koste gaan van Luka Modric, want Toni Kroos is staat in de ogen van Zidane toch nog een trapje hoger.

In een 4-4-2, met het duo Hazard-Benzema voorin, zouden de speelkansen van Isco kunnen toenemen. Ook James Rodríguez, Brahim en Mariano kunnen nog ingezet worden, zeker aangezien er vijf wissels per wedstrijd toegestaan zijn.

Luxeproblemen dus voor Zidane; alleen de geblesseerde Luka Jovic is niet inzetbaar. De Franse coach is bovendien een fan van roteren en beheerst ook de kunst om iedereen tevreden te houden.

Onrust bij Barça

Bij FC Barcelona zijn er dit seizoen veel sportieve (ontslag Ernesto Valverde) én extrasportieve (Barçagate; conflict tussen spelers en bestuur over inkrimping loon) besognes geweest. De club maakt zich ook op voor een ongemakkelijke mercato, want ze heeft de kern met de hoogste loonlast van heel Europa (390 miljoen euro). Daar moet dringend in gesnoeid worden. Een aantal spelers voelen de hakbijl al hangen.

Tegelijkertijd moeten er ook sportieve garanties aan Lionel Messi gegeven worden. De Argentijn, die op 24 juni 33 wordt, deed geen beroep op de opstapclausule (tot 31 mei) in zijn contract en blijft nog zeker één seizoen in Catalonië. Zijn verbintenis loopt nu af op 30 juni 2021.

Mocht hij met Barça binnen afzienbare tijd niet beginnen te onderhandelen over een nieuw contract, dan mag hij vanaf januari 2021 gesprekken aangaan met een nieuwe club.

Bovendien uitte Messi eerder dit jaar in een interview met El Mundo Deportivo al zijn ongenoegen over de manier van spelen van het team, volgens hem onvoldoende om de Champions League dit seizoen te winnen. Maar wel genoeg voor de titel? Dat weten we ten laatste in het weekend van 19 juli, wanneer de laatste wedstrijden in La Liga afgewerkt worden.

Steve Van Herpe

Lees ook:

https://sportmagazine.knack.be/sport/voetbal-internationaal/real-madrid-doorgelicht-de-toekomst-verzekerd/article-analyse-1595625.html

https://sportmagazine.knack.be/sport/voetbal-internationaal/fc-barcelona-alleen-nog-jaknikkers-gewenst/article-longread-1590731.html

https://sportmagazine.knack.be/sport/magazine/lionel-messi-don-cor-leone/article-normal-1574523.html

Kinesist Lieven Maesschalck, die betrokken was bij de revalidatie van Eden Hazard, zei het in De Zondag van 31 mei:'Eden Hazard is klaar.' Na de operatie begin maart aan zijn rechterenkel heeft de Rode Duivel zich de laatste dagen weer voluit kunnen geven op training bij Real Madrid. Op Pinkstermaandag werden de groepstrainingen overal in La Liga overigens hervat. De Koninklijke pikt straks de draad van de competitie weer op met een thuiswedstrijd tegen Eibar op zondag 14 juni. Vier dagen later, op donderdag 18 juni, speelt het, weer in eigen stadion, tegen Valencia. Op dit moment telt Real Madrid twee punten achterstand op FC Barcelona. De kloof met nummer 3, FC Sevilla, bedraagt méér dan tien punten. De titelstrijd wordt dus een onderonsje tussen de twee grote rivalen.Hoewel Real Madrid zijn laatste competitiewedstrijd vóór de coronacrisis verloor op het veld van Real Betis (2-1), heeft het mentaal toch een opkikker gekregen door op 1 maart Barça met 2-0 te kloppen. En dat zonder Eden Hazard. Ook bij FC Barcelona was er een belangrijke afwezige: Luis Suárez. Maar één blik op de bank leerde toen al dat de kern van Zinédine Zidane veel beter gestoffeerd is dan die van Quique Setién. Met Luka Modric, Gareth Bale en Lucas Vázquez beschikte Real over heel ervaren reservespelers. Bij Barça kon alleen Ivan Rakitic daaraan tippen. Het is lovenswaardig dat Setién een jongere als Álex Collado (21) op de bank posteert, maar dat is vooral bij gebrek aan beter. De aanvallende middenvelder/winger raakte dit seizoen aan welgeteld vijf speelminuten in La Liga.Over een gestoffeerde kern gesproken, Real recupereert naast Hazard nog een andere speler: Marco Asensio. De 24-jarige linkspoot, die een patent heeft op heerlijke doelpunten, komt straks in balans te liggen met Bale, Vázquez en Rodrygo. Op links is er voor hem alleszins geen plaats, want daar heerst Hazard en is er in diens schaduw ook nog Vinícius Júnior.De vraag is of Zidane straks inzet op een 4-4-2 of een 4-3-3. Met een voorlinie van drie spelers - Hazard, Benzema, Asensio/Bale/Vázquez - lijkt het zeker dat seizoensrevelatie Federico Valverde een plaats inneemt op het middenveld naast Casemiro. Dat zal dan waarschijnlijk ten koste gaan van Luka Modric, want Toni Kroos is staat in de ogen van Zidane toch nog een trapje hoger. In een 4-4-2, met het duo Hazard-Benzema voorin, zouden de speelkansen van Isco kunnen toenemen. Ook James Rodríguez, Brahim en Mariano kunnen nog ingezet worden, zeker aangezien er vijf wissels per wedstrijd toegestaan zijn.Luxeproblemen dus voor Zidane; alleen de geblesseerde Luka Jovic is niet inzetbaar. De Franse coach is bovendien een fan van roteren en beheerst ook de kunst om iedereen tevreden te houden.Bij FC Barcelona zijn er dit seizoen veel sportieve (ontslag Ernesto Valverde) én extrasportieve (Barçagate; conflict tussen spelers en bestuur over inkrimping loon) besognes geweest. De club maakt zich ook op voor een ongemakkelijke mercato, want ze heeft de kern met de hoogste loonlast van heel Europa (390 miljoen euro). Daar moet dringend in gesnoeid worden. Een aantal spelers voelen de hakbijl al hangen.Tegelijkertijd moeten er ook sportieve garanties aan Lionel Messi gegeven worden. De Argentijn, die op 24 juni 33 wordt, deed geen beroep op de opstapclausule (tot 31 mei) in zijn contract en blijft nog zeker één seizoen in Catalonië. Zijn verbintenis loopt nu af op 30 juni 2021. Mocht hij met Barça binnen afzienbare tijd niet beginnen te onderhandelen over een nieuw contract, dan mag hij vanaf januari 2021 gesprekken aangaan met een nieuwe club.Bovendien uitte Messi eerder dit jaar in een interview met El Mundo Deportivo al zijn ongenoegen over de manier van spelen van het team, volgens hem onvoldoende om de Champions League dit seizoen te winnen. Maar wel genoeg voor de titel? Dat weten we ten laatste in het weekend van 19 juli, wanneer de laatste wedstrijden in La Liga afgewerkt worden.Steve Van HerpeLees ook:https://sportmagazine.knack.be/sport/voetbal-internationaal/real-madrid-doorgelicht-de-toekomst-verzekerd/article-analyse-1595625.htmlhttps://sportmagazine.knack.be/sport/voetbal-internationaal/fc-barcelona-alleen-nog-jaknikkers-gewenst/article-longread-1590731.htmlhttps://sportmagazine.knack.be/sport/magazine/lionel-messi-don-cor-leone/article-normal-1574523.html