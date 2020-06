Onze landgenoot is goed uit de startblokken gekomen sinds de herstart van La Liga. Die lijn zal hij moeten doortrekken, wil hij zijn status waarmaken.

'Ik ben geen galáctico, nog niet. Ik hoop het op een dag te zijn. Ik ben Eden Hazard en alles wat ik in het verleden gedaan heb, telt niet. Ik ga hier beginnen vanaf nul.' Zo klonk Eden Hazard op zijn eerste persconferentie bij Real Madrid, ongeveer een jaar geleden.

Nog geen galáctico? Zijn oprechtheid pleitte voor Hazard, maar het was hem toen vermoedelijk nog niet duidelijk dat er meteen 'galactische' prestaties van hem verwacht werden.

Sinds het vertrek van Cristiano Ronaldo in de zomer van 2018 was de 'übergaláctico' immers weg bij Real Madrid. Na hem viel het rijk der overgebleven sterspelers in duigen.

De spotlights kwamen plots op anderen te staan, die het gewoon waren om in de comfortabele schaduw van het immense ego van CR7 te opereren. Ze werden verblind door het licht. Gareth Bale, nooit echt de lieveling van Bernabéu, trok gewoon de lijn van zijn uitstekend betaalde ondermaatse prestaties door. Karim Benzema probeerde wel, maar kreeg voorin te weinig steun.

De honger was, na drie Champions Leaguewinsten op een rij, misschien ook wat weg. Het voetbal van Real oogde flets, voorspelbaar, ongeïnspireerd.

Daar moest één iemand verandering in brengen: Eden Hazard. Florentino Pérez stelde de man van 100 miljoen euro afgelopen zomer voor aan 50.000 fans in het Bernabéustadion. Zoveel mensen waren er niet meer opgedaagd sinds de presentatie van ... Cristiano Ronaldo in 2009.

Als klap op de vuurpijl kreeg Hazard ook nog eens het shirt met het magische rugnummer 7, dat voor hem door zoveel legendarische spelers gedragen was: Raymond Kopa, Amancio, Emilio Butragueño, Raúl González Blanco en Cristiano Ronaldo.

Eden Hazard bij zijn voorstelling bij Real Madrid, een jaar geleden. © GETTY

En ook door Rafael Martín Vázquez, in de jaren 80 en 90 goed voor vijftien prijzen met de Koninklijke. Hij was ervan overtuigd dat de komst van Hazard een schot in de roos was. 'Real verwachtte dat hij het team heel wat zou bijbrengen en dat hij beslissend zou zijn. Hij was op het toppunt van zijn mogelijkheden. Bij Chelsea had hij jarenlang laten zien dat hij een topspeler was', vertelde de Spanjaard aan The Athletic.

Ook Zinédine Zidane wreef zich in de handen: eindelijk had hij de speler om wie hij al zo lang vroeg.

Kortom, iedereen - supporters, media, coach, voorzitter - keek naar onze landgenoot. Die is wel wat druk gewoon, maar dit moet zelfs Eden Hazard naar adem hebben doen happen. Tel daarbij de fysiek niet-optimale vorm waarmee hij uit zijn zomervakantie kwam - 'als ik met congé ben, ben ik ook écht met congé' - en dan hoeft het niet te verwonderen dat de Rode Duivel de verwachtingen niet kon invullen.

Lees ook: Real Madrid doorgelicht: de toekomst verzekerd?

Koningskoppel

Het is cru om te zeggen, maar de coronacrisis heeft Hazard de kans gegeven om zijn seizoen, en dat van Real, te redden. En dat beseft hij. Hij heeft zijn revalidatie met veel maturiteit en ernst afgewerkt. Daarbij lette hij veel meer op zijn dieet en intussen genoot hij tijdens de lockdown van de tijd met zijn gezin. Bovendien werd hij vanuit de club goed opgevolgd. Dat heeft hem mentaal en fysiek veel scherper gezet dan hij dit seizoen tot nog toe was.

Met Zidane treft hij ook een trainer die hem graag de sleutels van de ploeg in handen geeft, maar die ook op de rem gaat staan als dat nodig is. Het feit dat Hazard afgelopen zondag tegen Real Sociedad op de bank bleef voor wat in principe de moeilijkste wedstrijd sinds de herstart van het seizoen ging worden, was opmerkelijk.

Afgelopen maandag trainde onze landgenoot ook niet mee met de groep. Preventief, zo werd gezegd in het Witte Huis. Er wordt omzichtig omgesprongen met 'de laatste galáctico', omdat iedereen zich van zijn belang bewust is. Iedereen weet dat hij onmisbaar is voor dit Real. Dat heeft hij in de eerste wedstrijden tegen Eibar (3-1) en Valencia (3-0) onderstreept met twee assists.

Twee assists die zijn statistieken alvast wat opsmukken. Als we de cijfers van Hazards huidige seizoen bij Real vergelijken met zijn laatste bij Chelsea, dan zien we dat Hazard tot nog toe maar half zo beslissend is geweest (0,4 vs. 0,8 goals + assists), maar dat hij qua geslaagde dribbels en op hem gemaakte fouten hetzelfde niveau aanhoudt. In Spanje doet qua geslaagde dribbels dit seizoen alleen Lionel Messi beter. Zo slecht is het dus allemaal niet.

Eden Hazard Chelsea2018/19 Real Madrid 2019/20 schoten/match 2,5 1,4 goals/match 0,4 0,1 assists/match 0,4 0,3 gecreëerde kansen/match 2,6 1,6 geslaagde dribbels/match 3,7 3,7 op hem gemaakte fouten/match 2,8 3,2

Bovendien loopt er met Karim Benzema een speler in de voorlinie die Hazard goed aanvoelt. Zizou ziet in Benzema-Hazard (we zullen daar maar geen afkorting van maken) een koningskoppel. Waar de Franse aanvaller eerder dit seizoen nog weleens gefrustreerd durfde te gebaren richting Hazard, is daar in de laatste wedstrijden geen sprake meer van. Ze amuseren zich met elkaar, de spelvreugde spat er bijna van af.

Enkele maanden geleden zwaaide Hazard met lof naar zijn spitsbroeder: 'Nu ik een tijdje samen met hem gevoetbald heb, denk ik dat hij de beste aanvaller ter wereld is. Bovendien maakt hij ook andere spelers beter.'

Lees ook: Waarom Real Madrid de toekomst beter voorbereidt dan FC Barcelona

Real Madrid heeft met Hazard en Karim Benzema een nieuw koningskoppel © GETTY

Rode cijfers

De magie tussen Benzema en Hazard doet het beste vermoeden voor de rest van de competitie. Dat de getergde rechterenkel van onze landgenoot standhield tijdens de laatste twee matchen, was ook een opluchting voor de medische staf van Real en voor Zidane.

Florentino Pérez knikte tegen Eibar en Valencia goedkeurend in de tribunes van het Estadio Alfredo Di Stéfano, waar de Koninklijke zijn thuismatchen afwerkt door verbouwingen aan het Bernabéustadion. De voorzitter weet dat het nog eventjes zal duren voor hij nog eens 100 miljoen euro kan neerleggen voor een speler.

De financiële situatie van Real Madrid is immers niet zo rooskleurig. Je hoeft geen boekhoudkundig genie te zijn om dat in te zien. De club heeft 575 miljoen euro geleend om Bernabéu te verbouwen, een bedrag dat het de komende dertig jaar met interesten zal moeten terugbetalen. Het zou gaan om 29 miljoen euro per jaar, hoewel het de eerste drie jaar - de tijd die nodig is voor de verbouwingen - is vrijgesteld.

Los Merengues investeerden afgelopen zomer ook voor meer dan 300 miljoen euro in transfers, terwijl de uitgaande transfers slechts 110 miljoen euro opleverden.

En de coronacrisis zadelt ook Real Madrid op met een serieuze kater. Volgens het doorgaans betrouwbare El Confidencial heeft de Koninklijke onlangs een nieuwe lening moeten afsluiten bij een aantal banken voor een totaalsom van 100 miljoen euro om de lonen van zijn topspelers te kunnen betalen. FC Barcelona heeft dat overigens ook gedaan.

Het seizoen 2019/20 zal Real sowieso afsluiten met rode cijfers. En het is nog maar de vraag in hoeverre Covid-19 ook in het volgend seizoen gaat huishouden in de inkomsten (minder toeschouwers in een eerste fase? een tweede golf?).

Transfers van de grootteorde van Hazard zullen we de komende tijd dus niet moeten verwachten in de Spaanse hoofdstad. In die zin zou hij ook weleens de laatste galáctico voor lange tijd kunnen zijn.

Dat heeft als gevolg dat van onze landgenoot verwacht wordt dat hij ook de komende jaren het sportieve project van de ploeg gaat leiden. Het maakt hem des te onmisbaarder...

Lees ook: Waarom Kevin De Bruyne beter vertrekt bij Manchester City

'Ik ben geen galáctico, nog niet. Ik hoop het op een dag te zijn. Ik ben Eden Hazard en alles wat ik in het verleden gedaan heb, telt niet. Ik ga hier beginnen vanaf nul.' Zo klonk Eden Hazard op zijn eerste persconferentie bij Real Madrid, ongeveer een jaar geleden.Nog geen galáctico? Zijn oprechtheid pleitte voor Hazard, maar het was hem toen vermoedelijk nog niet duidelijk dat er meteen 'galactische' prestaties van hem verwacht werden. Sinds het vertrek van Cristiano Ronaldo in de zomer van 2018 was de 'übergaláctico' immers weg bij Real Madrid. Na hem viel het rijk der overgebleven sterspelers in duigen. De spotlights kwamen plots op anderen te staan, die het gewoon waren om in de comfortabele schaduw van het immense ego van CR7 te opereren. Ze werden verblind door het licht. Gareth Bale, nooit echt de lieveling van Bernabéu, trok gewoon de lijn van zijn uitstekend betaalde ondermaatse prestaties door. Karim Benzema probeerde wel, maar kreeg voorin te weinig steun.De honger was, na drie Champions Leaguewinsten op een rij, misschien ook wat weg. Het voetbal van Real oogde flets, voorspelbaar, ongeïnspireerd.Daar moest één iemand verandering in brengen: Eden Hazard. Florentino Pérez stelde de man van 100 miljoen euro afgelopen zomer voor aan 50.000 fans in het Bernabéustadion. Zoveel mensen waren er niet meer opgedaagd sinds de presentatie van ... Cristiano Ronaldo in 2009. Als klap op de vuurpijl kreeg Hazard ook nog eens het shirt met het magische rugnummer 7, dat voor hem door zoveel legendarische spelers gedragen was: Raymond Kopa, Amancio, Emilio Butragueño, Raúl González Blanco en Cristiano Ronaldo.En ook door Rafael Martín Vázquez, in de jaren 80 en 90 goed voor vijftien prijzen met de Koninklijke. Hij was ervan overtuigd dat de komst van Hazard een schot in de roos was. 'Real verwachtte dat hij het team heel wat zou bijbrengen en dat hij beslissend zou zijn. Hij was op het toppunt van zijn mogelijkheden. Bij Chelsea had hij jarenlang laten zien dat hij een topspeler was', vertelde de Spanjaard aan The Athletic.Ook Zinédine Zidane wreef zich in de handen: eindelijk had hij de speler om wie hij al zo lang vroeg.Kortom, iedereen - supporters, media, coach, voorzitter - keek naar onze landgenoot. Die is wel wat druk gewoon, maar dit moet zelfs Eden Hazard naar adem hebben doen happen. Tel daarbij de fysiek niet-optimale vorm waarmee hij uit zijn zomervakantie kwam - 'als ik met congé ben, ben ik ook écht met congé' - en dan hoeft het niet te verwonderen dat de Rode Duivel de verwachtingen niet kon invullen.Lees ook: Real Madrid doorgelicht: de toekomst verzekerd?Het is cru om te zeggen, maar de coronacrisis heeft Hazard de kans gegeven om zijn seizoen, en dat van Real, te redden. En dat beseft hij. Hij heeft zijn revalidatie met veel maturiteit en ernst afgewerkt. Daarbij lette hij veel meer op zijn dieet en intussen genoot hij tijdens de lockdown van de tijd met zijn gezin. Bovendien werd hij vanuit de club goed opgevolgd. Dat heeft hem mentaal en fysiek veel scherper gezet dan hij dit seizoen tot nog toe was. Met Zidane treft hij ook een trainer die hem graag de sleutels van de ploeg in handen geeft, maar die ook op de rem gaat staan als dat nodig is. Het feit dat Hazard afgelopen zondag tegen Real Sociedad op de bank bleef voor wat in principe de moeilijkste wedstrijd sinds de herstart van het seizoen ging worden, was opmerkelijk.Afgelopen maandag trainde onze landgenoot ook niet mee met de groep. Preventief, zo werd gezegd in het Witte Huis. Er wordt omzichtig omgesprongen met 'de laatste galáctico', omdat iedereen zich van zijn belang bewust is. Iedereen weet dat hij onmisbaar is voor dit Real. Dat heeft hij in de eerste wedstrijden tegen Eibar (3-1) en Valencia (3-0) onderstreept met twee assists. Twee assists die zijn statistieken alvast wat opsmukken. Als we de cijfers van Hazards huidige seizoen bij Real vergelijken met zijn laatste bij Chelsea, dan zien we dat Hazard tot nog toe maar half zo beslissend is geweest (0,4 vs. 0,8 goals + assists), maar dat hij qua geslaagde dribbels en op hem gemaakte fouten hetzelfde niveau aanhoudt. In Spanje doet qua geslaagde dribbels dit seizoen alleen Lionel Messi beter. Zo slecht is het dus allemaal niet.Bovendien loopt er met Karim Benzema een speler in de voorlinie die Hazard goed aanvoelt. Zizou ziet in Benzema-Hazard (we zullen daar maar geen afkorting van maken) een koningskoppel. Waar de Franse aanvaller eerder dit seizoen nog weleens gefrustreerd durfde te gebaren richting Hazard, is daar in de laatste wedstrijden geen sprake meer van. Ze amuseren zich met elkaar, de spelvreugde spat er bijna van af.Enkele maanden geleden zwaaide Hazard met lof naar zijn spitsbroeder: 'Nu ik een tijdje samen met hem gevoetbald heb, denk ik dat hij de beste aanvaller ter wereld is. Bovendien maakt hij ook andere spelers beter.'De magie tussen Benzema en Hazard doet het beste vermoeden voor de rest van de competitie. Dat de getergde rechterenkel van onze landgenoot standhield tijdens de laatste twee matchen, was ook een opluchting voor de medische staf van Real en voor Zidane.Florentino Pérez knikte tegen Eibar en Valencia goedkeurend in de tribunes van het Estadio Alfredo Di Stéfano, waar de Koninklijke zijn thuismatchen afwerkt door verbouwingen aan het Bernabéustadion. De voorzitter weet dat het nog eventjes zal duren voor hij nog eens 100 miljoen euro kan neerleggen voor een speler.De financiële situatie van Real Madrid is immers niet zo rooskleurig. Je hoeft geen boekhoudkundig genie te zijn om dat in te zien. De club heeft 575 miljoen euro geleend om Bernabéu te verbouwen, een bedrag dat het de komende dertig jaar met interesten zal moeten terugbetalen. Het zou gaan om 29 miljoen euro per jaar, hoewel het de eerste drie jaar - de tijd die nodig is voor de verbouwingen - is vrijgesteld.Los Merengues investeerden afgelopen zomer ook voor meer dan 300 miljoen euro in transfers, terwijl de uitgaande transfers slechts 110 miljoen euro opleverden.En de coronacrisis zadelt ook Real Madrid op met een serieuze kater. Volgens het doorgaans betrouwbare El Confidencial heeft de Koninklijke onlangs een nieuwe lening moeten afsluiten bij een aantal banken voor een totaalsom van 100 miljoen euro om de lonen van zijn topspelers te kunnen betalen. FC Barcelona heeft dat overigens ook gedaan.Het seizoen 2019/20 zal Real sowieso afsluiten met rode cijfers. En het is nog maar de vraag in hoeverre Covid-19 ook in het volgend seizoen gaat huishouden in de inkomsten (minder toeschouwers in een eerste fase? een tweede golf?).Transfers van de grootteorde van Hazard zullen we de komende tijd dus niet moeten verwachten in de Spaanse hoofdstad. In die zin zou hij ook weleens de laatste galáctico voor lange tijd kunnen zijn.Dat heeft als gevolg dat van onze landgenoot verwacht wordt dat hij ook de komende jaren het sportieve project van de ploeg gaat leiden. Het maakt hem des te onmisbaarder...