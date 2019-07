Waarom Egypte de Afrika Cup al verloren had naast het veld

Het gastland verloor in de tweede ronde van Zuid-Afrika. Nochtans tipte iedereen hen als topfavoriet in eigen land met Mo Salah in de rangen. De wonde reikt echter dieper dan enkel het sportieve verlies. Brecht De Vleeschauwer brengt de Egyptische verdeeldheid in beeld.

Mo Salah kon Egypte niet verder brengen dan de tweede ronde in de Afrika Cup 2019. © belgaimage