Barçavoorzitter Bartomeu is ervan overtuigd: 'Messi is een speler van één club.' Maar dat mag gerust worden: Barcelona is een club van één speler, zo stelt Primera División-kenner Steve Van Herpe.

Er zijn twee soorten journalisten: zij die het elke dag over Messi willen hebben en zij die al spontaan beginnen te kokhalzen als zijn naam weer eens op tafel komt. Ze vinden dat alles over hem al gezegd en geschreven is. Maar als je met elke vezel in je lijf van voetbal houdt, dan kan je niet anders dan telkens weer op je knieën gaan. Van op de rand van de zestien meter vanuit een schijnbaar uitzichtloze positie de bal over de iets te ver uitgekomen keeper van Real Betis stiften, waarna het leer de lat nog aait en vervolgens over de doellijn stuitert, het is niet velen gegeven. Een kunststukje was het, die 656e goal uit zijn carrière. Het applaus van de supporters van Betis sprak boekdelen. Tegen Manchester United een tackel ontwijken, naar binnen snijden, twee à drie man in de wind zetten en vervolgens met links de bal in de hoek schuiven voorbij een zich uitrekkende David de Gea, het benadert de perfectie. Op Villarreal met 4-2 achter staan, in de laatste minuten toch weer die vrijschop binnen knallen, waarna Luis Suárez er in blessuretijd nog 4-4 van maakt, het is ni...