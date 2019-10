In de Champions League betaalt KRC Genk leergeld, maar ook na de demonstratie van Liverpool blijft Europees overwinteren mogelijk. Zo concludeert onze Genkwatcher Geert Foutré.

Een fijn avondje was het in Genk voor wie beseft dat het verhaal van Klein Duimpje die Goliath verslaat louter een sprookje is, zeker in het moderne topvoetbal. De 1-9 doelpuntenverhouding van de twee Belgische CL-avonden illustreren dat nog eens. En dan hoefde Liverpool, net als PSG op Club, niet eens het gaspedaal in te duwen.

...