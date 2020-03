Het coronavirus heeft de sportwereld strak in zijn greep. De competities worden uitgesteld en ook het EK lijkt er niet aan te ontkomen. Maar wanneer is dan het beste moment om het EK wel door te laten gaan?

Dat het Europees kampioenschap deze zomer niet zal kunnen doorgaan, lijkt zo goed als vast te liggen. De vijf grootste Europese competities stapten al naar de UEFA om te benadrukken dat ze sowieso hun competities willen uitspelen en dat zal nog kunnen duren tot midden juni. Op 12 juni begint het EK al, dus dat kan zeer lastig worden. Reken daar ook bij dat de Europese voetbalbond UEFA zelf nog twee Europese competities heeft af te werken met de Champions League en de Europa League. Voorlopig zijn er zelfs wedstrijden in de tweede ronde die niet volledig gespeeld zijn. De UEFA zou dan ook het liefst die competities willen afronden in juni. Dat wordt een hele drukke maand. De Italiaanse bondsvoorzitter Gabriele Gavrina riep al op om het EK niet in juni te laten starten. Op 12 juni begint het kampioenschap namelijk in Rome met Italië-Turkije, maar de situatie in Italië is momenteel te kritiek en Gavrina denkt voorlopig niet dat dat opgelost zal zijn tegen de zomer.Zomer 2021?UEFA zal daarom morgen/dinsdag om 13 uur samenzitten met de 55 lidstaten om het probleem van EURO 2020 te bekijken. Volgens de Franse sportkrant L'Équipe zou de Europese voetbalbond het liefst het EK zien opgeschoven worden naar de zomer van 2021, maar zo makkelijk lijkt dat nog niet te gaan. Er is weliswaar geen ander groot toernooi, maar met de finaleronde van de Nations League en vooral de eerste editie van de vernieuwde Wereldbeker voor Clubs lijkt de volgende zomer al goed vol te zitten. UEFA kan zelf wel kiezen om de eigen Nations League op te schorten, het WK voor Clubs van FIFA is evenwel een ander paar mouwen. Dat zal namelijk in China voor het eerst plaatsvinden in de vernieuwde vorm, met 24 teams uit de zes continentale bonden. En de wereldvoetbalbond heeft daarvoor zeker niet op een euro meer of minder gekeken. De vraag is dan ook of de FIFA haar nieuw prestigetoernooi zomaar zal willen verplaatsen. Op hetzelfde moment spelen, lijkt heel moeilijk, want het EK heeft met de 24 teams ook een goeie maand nodig om uit te spelen. Dat gaat niet meer zomaar op twee weken. Winter 2020 dan? Een andere optie die de UEFA met haar leden wil bekijken, is die van dit najaar. Ook in dat geval hebben de competities nog alle tijd om hun wedstrijden af te werken tijdens de zomer en om zelfs al een nieuwe competitie te beginnen. Bovendien hoeven er geen andere competities aan de kant geschoven te worden. Meer nog, de Afrika Cup in Kameroen is dan ook ingepland (januari-februari 2021) en ook dat zou verschillende clubs in binnen- en buitenland heel goed uitkomen. De competities kunnen dan voor een langere tijd stilliggen zonder dat de beste teams hun beste spelers moeten missen. Denk maar aan Liverpool die voor de Afrika Cup spelers als Sadio Mané en Mo Salah moet missen in de drukste periode van het jaar. Niet onbelangrijk in het hele verhaal is het WK van 2022 in Qatar, dat ook in de winter gespeeld zal worden. Als de competities zich nu al kunnen aanpassen aan dat ritme, zal dat ook het WK ten goede komen en hoeven de competities niet in het midden van het seizoen te stoppen.