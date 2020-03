Dat het EK met een jaar wordt uitgesteld, is niet alleen slecht nieuws voor landen met een oudere spelerskern, maar ook voor merken die al merchandising in de rekken hadden liggen.

Iedereen heeft het al wel eens meegemaakt: in januari op een document de datum moeten invullen en vergeten dat er een nieuw jaar begonnen is. De UEFA zat deze week met hetzelfde probleem en kwam met een iets elegantere oplossing. Door de uitbraak van de coronacrisis werd het Europees kampioenschap van deze zomer verschoven naar volgend jaar. 'Maar het toernooi blijft gewoon Euro 2020 heten', luidde het in een officiële mededeling. Enkele minuten later corrigeerde de Europese voetbalbond zich in een tweet: over de benaming is nog geen definitieve beslissing genomen.Euro 2020 moe(s)t een feest worden. Voor de zestigste verjaardag van het Europees kampioenschap had de UEFA een primeur in petto. Voor het eerst wordt het toernooi niet in één of twee, maar in liefst twaalf verschillende landen gespeeld. Over heel Europa zullen supporters hun petjes in de lucht gooien bij overwinningen en treuren onder diezelfde petjes bij nederlagen.En daar wringt het schoentje. Heel wat grote merken waren al begonnen met het produceren van de merchandising voor het voetbalfeest. Coca-Cola, een officiële partner van de UEFA, heeft zijn eerste Euro 2020-verpakkingen al naar winkels verstuurd, de stickerboeken van Panini waren al te koop en videospelletjesmaker Konami zou eind volgende maand een speciale game rond het toernooi uitbrengen.'Wij kijken ernaar uit om ook volgend jaar samen met de UEFA een succesvol evenement te organiseren', liet een woordvoerster van Coca-Cola optekenen in The New York Times. 'We zouden het appreciëren als werd vastgehouden aan de naam Euro 2020, om de impact op de al geproduceerde spullen zo klein mogelijk te houden.'Om merchandising met daarop in koeien van letters Euro 2020 te maken, zijn er licenties nodig. Die nu opnieuw moeten onderhandelen zou naast duur ook erg tijdrovend zijn. Om nog maar te zwijgen van de gigantische hoop aan extra afval die gecreëerd zou worden. Daarom pleiten de merken ervoor om de naam gewoon te behouden. Guy Laurent Epstein, de marketingdirecteur van de UEFA, liet al weten alle argumenten mee in rekening te nemen, maar voorlopig is er dus nog geen definitieve beslissing gevallen.En dan is er nog een grote zorg voor de Europese voetbalbond. Veel bedrijven lopen door de wereldwijde crisis heel wat inkomsten mis. Vaak wordt dan de knip gezet op het marketingbudget. Het is dan ook niet ondenkbaar dat veel merken hun reclamecampagnes, een belangrijke bron van inkomsten voor de UEFA, zullen herzien.