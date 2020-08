Het merk Eden Hazard is zelfs na een slecht seizoen driemaal zo groot als het merk Kevin De Bruyne, die op de top van zijn kunnen zit, maar waarom zijn die verschillen zo groot.

Marketing en het aantal volgers op sociale media, Eden Hazard en Kevin De Bruyne u zeker zeggen dat het allemaal niet zoveel belang heeft, maar de mannen in de schaduw die dagelijks hun communicatie verzorgen, denken daar helemaal anders over. En misschien was het wel om te rivaliseren met de goeie relatie van de Madrileense middenvelder met zijn publiek datHerwig De Bruyne, de vader van Kevin, sinds de lente van 2019 een beroep doet op de Amerikaanse groep Roc Nation.

Dat Amerikaanse muzieklabel werd in 2008 in de Verenigde Staten gelanceerd door rapperJay-Z en kende al snel veel bekende Amerikaanse gezichten, ook in de sportwereld. Alleen lukt dat nog niet echt in Europa. Stilaan groeit het wel met bijvoorbeeld Jérôme Boateng, Romelu Lukaku en Axel Witsel, maar het is wel nog geen omniumverzekering. Anderhalf jaar nadat Herwig De Bruyne de samenwerking opstartte, is het voor de clan van de Belgische Citizen nog altijd wachten op verwezenlijkingen die in het oog springen en op de beloofde inkomsten.

Het oogt nog magerder als je weet dat Eden Hazard tezelfdertijd de cover sierde van FIFA 20. Zonder veel moeite. 'Eden is niet erg te vinden voor zo'n vertegenwoordiging door bepaalde communicatiebureaus', zegt Vincent Vlieghe, die samen met Marie Armand aan het hoofd staat van wat ze graag de 'kmo Eden Hazard' noemen. 'Bij ons verloopt alles rechtstreeks. In het geval van de cover van FIFA 20 belde de Londense makelaar die over het portretrecht van Eden gaat, ons op om het voorstel te bespreken. Ik heb het dan aan Eden voorgelegd en die heeft het goedgekeurd. Zo eenvoudig gaat dat.'

Gouden Bal via marketing?

Eden Hazard drijft op instinct, Kevin De Bruyne lijkt dat niet te hebben in de sociale mediawereld. Garry Neville oud-speler van Manchester United en huidig analist van het Engelse voetbal voorSky Sports, stelde zelfs een keer vragen bij het gebrek aan charisma van de spelmaker vanPep Guardiola. 'Hij doet alles met zo'n eenvoud dat het lijkt of het hem geen moeite kost. (...) Het probleem is dat als Kevin zich niet opwerpt als een merk, hij misschien nooit de aandacht zal krijgen die hij verdient.' Lees, hij zal zonder marketing nooit een Gouden Bal winnen.

Patrick De Kosteris het daar niet mee eens. De aloude makelaar van Kevin De Bruyne is ervan overtuigd dat als KDB de Ballon d'Or zou winnen, dat met de voeten zal gebeuren. 'Sinds de herneming trapt Kevin bijvoorbeeld de strafschoppen. Dat komt zijn statistieken ten goede. En dat is typisch iets dat in rekening kan gebracht worden wanneer er een individuele prijs te behalen valt. Meer dan de marketing op zich.'

Alleszins is het verschil tussen KDB en Hazard duidelijk. Hoewel hij met de bal aan de voet zijn evenknie is, moet Kevin De Bruyne toch wat jaloers zijn op de flapuit die zijn landgenoot is en waar die ver buiten de grenzen van het koninkrijk om bekend staat. Het is die schalkse glimlach die de Belg over heel de wereld zo populair maakt.

Lees het volledige stuk in Sport/Voetbalmagazine van 19 augustus.

