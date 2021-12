Carlo Ancelotti is bij Real Madrid een weg ingeslagen die op korte termijn succes oplevert maar op lange termijn naar de afgrond leidt. Zondag kan stadsgenoot Atlético al een eerste duwtje geven.

Leider in La Liga met acht punten voorsprong op de nummer twee én kwalificatie voor de 1/8 finales van de Champions League: het kerstrapport van Carlo Ancelotti ziet er bijzonder fraai uit.

Achter de schermen vraagt men zich af hoe lang dit feestje gaat duren. Sinds de 1-2-uitschuiver tegen Sheriff Tiraspol en de 2-1-nederlaag bij Espanyol eind september heeft de Italiaanse coach immers het geweer van schouder veranderd.Gedaan met roteren en gedaan met een hoog blok. Real Madrid staat wat lager en heeft er geen probleem mee om de bal aan de tegenstander te laten. Met spelers als Vinícius en Rodrygo vooraan heeft het de ideale wapens om op de counter te spelen.Ook opvallend: Carletto kiest steevast voor dezelfde namen in zijn 4-3-3. Alleen op de positie van rechterwinger strijden Marco Asensio en Rodrygo nog voor een basisplaats.Maar voor de rest is een wedstrijdblad niet meer nodig. Courtois, Mendy-Alaba-Militão-Carvajal, Kroos-Casemiro-Modric, Vinícius-Benzema-Rodrygo/Asensio. Dat zijn de namen, match na match.Voetballen met een typeploeg heeft ontegensprekelijk zijn voordelen, maar in het moderne voetbal is dat vloeken in de kerk. Je moet er als coach voor zorgen dat je beste spelers nog iets of wat fris de laatste rechte lijn ingaan. En dan is er maar één oplossing: roteren. Vraag maar aan Hein Vanhaezebrouck.De wedstrijd van zondag tegen Atlético Madrid is voor de Koninklijke al de zevende in 22 dagen. De basispionnen krijgen zo goed als geen rust, ze moeten steeds weer opdraven. Dat is een tricky spelletje dat alleen maar faliekant kan aflopen. Vraag dat maar aan Zinédine Zidane. De Koninklijke werd vorig seizoen veel vaker geplaagd door blessures dan nu - Ancelotti werkt dan ook met een andere fysiektrainer - maar van zodra hij kon, greep de Franse coach ook terug naar een aantal gevestigde namen. Het trio op het middenveld Kroos-Casemiro-Modric is een goeie supersub, een rol die hij ook onder Ancelotti maar niet van zich afgeschud krijgt. Federico Valverde was een goeie supersub, een rol die hij ook onder Ancelotti maar niet van zich afgeschud krijgt. Martin Odegaard en andere Isco's waren simpelweg niet goed genoeg. Dat steeds maar weer teruggrijpen naar dezelfde namen betaalde Real eind vorig seizoen cash. Het greep naast de titel en strandde in de halve finales van de Champions League. De oude krijgers zaten toen al lang op hun tandvlees.Nochtans is Zidane een voorstander van roteren. Dat bewees hij in zijn eerste seizoenen als T1 van de Koninklijke. Zizou was zowat de eerste coach die Cristano Ronaldo aan het verstand kreeg dat af en toe op de bank zitten heilzaam is voor het gestel. Maar net als Zidane vorig seizoen is Ancelotti al snel tot de vaststelling gekomen dat de 'oude garde' hét nog in zich heeft. De vraag is alleen hoe lang Kroos (bijna 32), Modric (36) en co dit moordende tempo gaan volhouden. Dat Karim Benzema (33) eerder deze maand geblesseerd uitviel tegen Real Sociedad, weten de Spaanse media al aan een gebrek aan rust. Het is wachten op nog meer barstjes in de squadra van Carletto. Kan Atlético daar zondag al van profiteren?