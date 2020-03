De woede van fans richting de mecenas van TSG 1899 Hoffenheim nam afgelopen weekend een nieuwe wending aan, tot afgrijzen van spelers en bestuursleden.

Sinds 1990 pompte de geldschieter al meer dan 350 miljoen euro in Hoffenheim. Zelf is de 79-jarige afkomstig uit Heidelberg - op minder dan dertig kilometer van Sinsheim, dat net geen 35.000 inwoners telt. De zakenman, die fortuin verdiende als softwareondernemer door de oprichting van het SAP-programma, is vandaag de zevende rijkste Duitser.

Hij ligt aan de basis van de opgang van zijn jeugdvoetbalvereniging door zijn financiële input, want Hopp loodste TSG 1899 Hoffenheim vanuit het amateurvoetbal (achtste niveau) richting de Bundesliga en zelfs Europees voetbal.

Hopp is dus een geldschieter zoals er in het buitenland wel meer zijn. Een man van de regio, die graag wil bewijzen dat hij met zijn kapitaal ook in de meest populaire balsport van waarde kan zijn en voor succes zorgen. Alleen is Duitsland daarvoor niet de juiste uitvalsbasis en bestemming. Want bij onze zuiderburen geldt er zogenaamde 50+1-regel, die in het leven werd geroepen om de authentieke eigen Duitse voetbalcultuur te garanderen.

Om te vermijden dat exotische geldschieters hun intrede doen, blijft het organisatiemodel van elke Duitse profclub vooropstaan. In het democratische project moet minstens 51 procent van de aandelen in handen zijn van de vereniging, zodat supporters altijd een meerderheid hebben bij eventuele stemmingen over bijvoorbeeld het beleid.

Afwijking

Alleen, en daar situeert vooral de woede bij de aanhang van Borussia Mönchengladbach, Bayern München en Borussia Dortmund, werden rond 2000 door de Duitse voetbalbond DFB voor het eerst uitzonderingen toegestaan. Een investeerder, die kon bewijzen al twintig jaar met succes en op een verantwoorde manier geld te pompen in een club -met de steun van de fans-, mocht dan ook de volledige controle krijgen. Zo gebeurde het lang met Bayer bij Leverkusen en Volkswagen voor Wolfsburg.

In 2015 kregen ook Hopp en Hoffenheim een afwijking toegestaan. De multimiljonair maakte sinds 2008 deel uit van de Bundesliga, maar geldt voor velen als symbool voor de commercialisering van het (top)voetbal, waar rijke clubeigenaars zich almaar minder bekommeren om de eigen supporters.

In november 2018 kreeg Dortmund, na een eerste belediging, een boete van 50.000 euro en een voorwaardelijke straf van drie uitduels zonder fans opgelegd. Maar vorig jaar in december ging de BVB-aanhang alweer over de schreef, waardoor een week geleden door de DFB werd beslist om over te gaan tot een effectieve sanctie. Daardoor mag het team van onze landgenoten Axel Witsel en Thorgan Hazard de komende drie seizoenen geen eigen fans meenemen naar Sinsheim. De aanleiding voor heel wat heetgebakerde reacties nu.

