In de Champions League moeten de Nerazzurri een achterstand van twee doelpunten goedmaken tegen Liverpool. Daarvoor rekenen de Italianen ook op Marcelo Brozovic, een sleutelspeler op het middenveld.

Na een moeilijk begin bij Inter kwam Marcelo Brozovic in 2018 op de positie terecht waar hij een van de beste verdedigende middenvelders van Europa zou worden. Zijn toenmalige coach Luciano Spalletti besloot hem niet meer in het aanvallend compartiment te gebruiken, maar als regista te laten spelen, waardoor hij in een creatieve positie centraal voor de verdediging terechtkwam. Sindsdien functioneert hij als link tussen die spelers en de aanval.Zowel offensief als defensief is zijn inbreng bepalend voor het spel, en dat met of zonder bal. Hij komt ook af en toe voor doel en scoorde zo al tegen Sheriff Tiraspol. Daarnaast gaf hij dit seizoen over alle competities twee assists.Maar zoals de statistieken van Brozovic aantonen, ligt zijn grote sterkte niet voor het doel. Hij is vooral belangrijk voor de structuur in het spel en zet de aanvallers op weg met precieze (diepte)passen. Zo komt 92 procent van zijn ballen aan, wat hem op dat gebied een van de beste spelers van de Italiaanse competitie maakt. Daarnaast is hij een populair aanspeelpunt voor zijn ploegmaats, want bij zeven van de tien meest gebruikte combinaties is de Kroaat ontvanger of verzender van het leer. Al voor hij aangespeeld wordt, weet hij vaak al naar wie hij moet doorspelen. Op die manier is hij dus een ideaal doorgeefluik. Daarnaast helpt hij het aanvallend compartiment door met zijn loopacties de druk bij ploeggenoten weg te halen en om het leer te vragen. Ook onder druk presteert hij, want hij is kalm aan de bal en kan met kleine ruimtes omgaan. Kortom: je zal hem zelden betrappen op echt spectaculaire acties, maar door zijn vooruitdenken, balvastheid en rust kan hij anderen op weg zetten naar doel.Ondertussen is hij ook verdedigend belangrijk, waardoor de aanvallende middenvelders Nicolò Barella en Hakan Calhanoglu zich kunnen focussen op hun offensieve taken. Brozovic' belang voor het team is ook zichtbaar op het wedstrijdblad, want dit seizoen speelde hij slechts twee wedstrijden niet. Voor zowel het 2-0-verlies tegen Sassuolo als de winst tegen Empoli in de Coppa Italia kwam dat door een schorsing, dus als Simone Inzaghi kan, stelt hij de Kroaat op. Van alle 37 matchen die hij dit seizoen op het veld stond, was Brozovic trouwens elke keer basisspeler.Inter zal dus meer dan tevreden zijn dat het een van zijn langst dienende spelers kan houden, want de 29-jarige Kroaat, die in januari 2015 naar Inter kwam, tekende onlangs bij tot 2026. Er waren verschillende topclubs geïnteresseerd, maar Brozovic wilde in Milaan blijven, waar hij ongeveer zes miljoen euro per seizoen zal krijgen. Na alle topspelers die ze door geldproblemen eerder moesten laten vertrekken, zal het verlengde verblijf van hun orkestrator op het middenveld een opsteker zijn voor de nerazzurri.Door Margit Ghillemyn