Inter doet opnieuw volop mee voor de titel, maar kunnen de nerazzurri de Scudetto ook zonder Romelu Lukaku verlengen?

115 miljoen euro had Chelsea over voor Romelu Lukaku. De Rode Duivel had een prachtig verhaal geschreven met Inter, maar kon niet weerstaan aan de lokroep van de club van zijn dromen. In één klap was Inter zijn ster kwijt. Lukaku was namelijk vorig seizoen nog goed voor 30 goals en 10 assists en maakte de nerazzurri zowat op zijn eentje kampioen.Inter zat in zak en as, want niet alleen Lukaku was vertrokken, eerder had ook al kampioenenmaker Antonio Conte de deur achter zich dichtgetrokken in Milaan. En veel geld om grote vervangers te kopen, was er niet door de financiële problemen van de club. Maar kijk, een half jaar later staat Inter knap derde in de Serie A, op slechts twee punten van leider Napoli. De nerazzurri doen volop mee voor de titel.En niet alleen in de competitie is Inter erg sterk bezig, ook in Europa gaat het de club voor de wind. In de Champions League is het namelijk al zeker van de volgende ronde met nog een wedstrijd te gaan. Dat wordt er eentje tegen Real Madrid om de groepswinst. Maar opvallend is wel dat het nog maar de eerste keer is sinds 2012 dat Inter overwintert in de grootste Europese competitie. Daar slaagden Conte en Lukaku nooit in.Simone Inzaghi, de coach die van Lazio overkwam om in de grote voetsporen van Conte treden, lijkt het allemaal mooi voor mekaar te hebben in het noorden van Italië. Inter heeft namelijk de beste aanval (36 goals) en op verdedigend vlak doet enkel Napoli (9 tegendoelpunten) beter dan de blauw-zwarte club uit Milaan (15).Aanvallend doet in Italië dus niemand beter dan de troepen van Inzaghi. Een groot verschil met zijn voorganger is dat de ex-coach van Lazio niet hoeft te rekenen op één speler. Bij het Inter van Conte kon het wel eens zijn dat alle druk op de schouders van Lukaku rustte. Scoorde hij niet, dan kon het een erg lastige avond worden voor de ploeg.Nu is dat anders. Met de goal van Gagliardini woensdag tegen La Spezia (2-0-zege) hebben nu al zestien verschillende spelers gescoord. Het spel van Inzaghi is veel aanvallender dan dat van Conte en dat is dus duidelijk af te lezen in de scores. Maar Inter haalde ook enkele goeie vervangers voor Lukaku. Zo werd het vertrek van de Rode Duivel niet opgelost door één aankoop, maar haalde Inter meteen twee aanvallers met Edin Dzeko (transfervrij van Roma) en Joaquin Correa (overgekomen van Lazio). En vooral die eerste is een echte voltreffer. De Bosnische spits heeft namelijk al tien keer gescoord dit weekend. Op nummer twee: oude bekende Lautaro Martínez, met acht treffers. Er is dus sprake van een nieuw koningskoppel.Dat het scoren vlot gaat, duidt ook deze statistiek: zo scoorde Inter al 34 wedstrijden op rij. De laatste keer dat het de weg naar de netten niet kon vinden, is al geleden van 23 januari vorig jaar, in eigen huis tegen Udinese. Bovendien zijn Inzaghi en co al tien wedstrijden ongeslagen en kregen ze de laatste drie wedstrijden geen enkele goal tegen.Nog straffer: sinds de competities vorig jaar opnieuw begonnen in oktober pakte geen enkele club in de Europese topcompetities meer punten in eigen huis dan Inter. En dit seizoen won geen enkele ploeg uit de vijf grootste competities in Europa meer dan hen: Inter pakte al 22 zeges, PSG 20 en Sevilla, Bayern en Atlético staan op een derde plek met 19 overwinningen.Met zo'n cijfers doet Inter volop mee om de scudetto te verlengen en een eindje mee te zullen doen in de Champions League. Wie spreekt er in het noorden van Italië voorlopig nog van Lukaku?