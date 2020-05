De Serie A én de Serie B hervatten op 20 juni. Er is ook een plan B en een plan C, mocht er iets mislopen.

Met de terugwedstrijden van de halve finales van de beker (Napoli-Inter en Juve-Milan) wordt in Italië het topvoetbal hervat. Die wedstrijden vinden plaats op 13 juni, vier dagen later wordt op 17 juni in Rome de finale gespeeld.

Drie dagen nadien volgt dan de heropstart van de Serie A. Vanaf 20 juni worden de resterende twaalf speeldagen afgewerkt, plus de vier resterende uitgestelde wedstrijden van de laatst betwiste speeldag.

Ook de Serie B wordt vanaf 20 juni verder afgewerkt. Alle wedstrijden moeten afgelopen zijn op 2 augustus. De volledige kalender zal binnenkort beschikbaar zijn.

Plan B en C

Het grote gevaar is een besmetting binnen een team. Wanneer iemand positief test, wordt het hele team en niet enkel de besmette zelf voor twee weken in quarantaine geplaatst, waardoor het hele competitiebestel op de helling kan komen te staan.

De voetbalbond, die in nauw overleg met de overheid samenwerkt, houdt een plan B en zelfs een plan C achter de hand. Plan B is een verkorte competitie met play-offs, plan C de bevriezing van de rangschikking op het moment van de definitieve stopzetting.

Heel lang zag het ernaar uit dat de overheid geen groen licht zou geven voor een heropstart. Met een gemiddelde van 400 doden per dag had Italië wel wat anders aan het hoofd dan profvoetbal, klonk het nog drie weken geleden. Maar die cijfers daalden. Gisteren overleden 'slechts' 70 Italianen. In totaal telt Italië nu meer dan 33.000 coronadoden.

Tv-gelden

Eén van de belangrijkste redenen waarom een meerderheid in het profvoetbal bleef hameren op verder spelen (vooral Lazio en Napoli drongen aan, Torino en Brescia waren geneigd om de competitie stop te zetten, terwijl de groten Juventus, Inter en Milan zich amper roerden in het debat) was om de tv-gelden niet in het gedrang te brengen. Toch lijkt ook dat niet te lukken.

De voornaamste rechtenhouder, Sky, weigerde de laatste schijf tv- gelden van 135 miljoen te betalen op 1 mei, de daarvoor geplande datum. Het vroeg een korting voor de komende competitie, zoals in de Bundesliga, maar daar wilde men in de Serie A niet van weten. Gevolg is dat de Lega, de organisatie van het beroepsvoetbal in Italië, naar de rechter stapte om Sky te dagvaarden.

In Italië wegen de tv-gelden erg zwaar door op de clubbudgetten. Per jaar ontvangen de 20 eersteklasseclubs 1,4 miljard aan tv-gelden. Op een totaal van 2,4 miljard aan inkomsten is dat goed voor 58 procent van de inkomsten van de Serie A.

Dat tv-geld volstaat niet eens om de loonlast van de 20 eersteklassers samen te betalen. Afgelopen jaar waren er slechts vijf eersteklassers die geen verlies maakten: Napoli, Atalanta, Sampdoria, Udinese en Sassuolo. Alleen Cagliari, Napoli en Torino hebben geen schulden uitstaan bij de banken.

