Ieder weekend geven we toelichting bij een opmerkelijke gebeurtenis in het buitenlandse voetbal. Vandaag stelt redacteur Frédéric Vanheule vast dat het erg stilletjes is bij Lille OSC, waar Jocelyn Gourvennec kampioenenmaker Christophe Galtier moet doen vergeten.

Terwijl PSG, Olympique Marseille, AS Monaco, Rennes en OGC Nice zich heel bedrijvig tonen op de transfermarkt, valt op hoe discreet het eraan toegaat bij kampioen Lille OSC.

De situatie van de Noord-Fransen is ondertussen bekend. Er moet flink worden bespaard, want anders dreigen er problemen met het Direction Nationale du Controle de Gestion (DNCG), de sinds 1984 opgerichte controlewaakhond van het Franse profvoetbal. Daar kunnen zelfs de vele miljoenen euro's die binnenkomen via deelname aan de Champions League weinig aan veranderen.Het gevolg is dat de werkgever van Jonathan David (ex-KAA Gent) al voor 42,6 miljoen euro verkocht om de kosten te drukken. Hierbij rekenen we ook de 4 miljoen euro die OGC Nice neertelde voor kampioenenmaker Christophe Galtier. Boubakary Soumaré (Leicester City, 20) en Mike Maignan (AC Milan, 13) zijn de uitschieters, maar ook Rouminigue Kouamé (Troyes, 2,5), Adama Soumaoro (Bologna, 2,5), Hervé Koffi (Charleroi, 300.000) en Scotty Sadzoute (OH Leuven, 300.000) spijsden de clubkas.Komt daar nog bij dat Jocelyn Gourvennec als nieuwe coach maar de derde keus was, nadat eerdere gesprekken met Patrick Vieira en Claudio Ranieri op niks uitdraaiden. Ondanks het feit dat hij in 2014 verrassend de beker won met EA Guingamp lijken ook de fans niet echt tevreden met zijn aanstelling. Ook al omdat Gourvennec sinds 2019 geen club meer leidde, na de degradatie met Guingamp.Er wordt gehoopt de centrale as te behouden, terwijl wel ook nog rekening wordt gehouden met het vertrek van Renato Sanches, Jonathan Ikoné, Jonathan Bamba en/of Xeka. David (21), vorig seizoen na een moeilijke start goed voor 13 goals in 37 duels en in het bezit van een verbintenis tot 2025, is tegenwoordig al 35 miljoen euro waard. De Canadese spits lijkt echter, net als de Turkse sterkhouders Burak Yilmaz (34) en Yusuf Yazici (23), voorlopig niet geneigd om te vertrekken, vooral ook door de aantrekkingskracht van het kampioenenbal vanaf midden september.