Nog drie wedstrijden en AS Roma en José Mourinho pakken hun eerste Europese beker sinds 1961. De Portugees kan daarmee de eerste coach worden die drie verschillende Europese bekers op zijn palmares heeft staan.

Met een vijfde plaats en al op acht punten van nummer vier Juventus mag AS Roma een kruis zetten over deelname aan de Champions League volgend seizoen. In de Conference League is het avontuur echter nog volop aan de gang, met de halve finale tegen Leicester City.

Waarom hecht Mourinho eigenlijk zoveel belang aan de beker die algemeen beschouwd als een van chocolade? Zijn motieven in vijf oneliners.

'Ik ben de nieuwe keizer van Rome'

Als AS Roma helemaal tot het einde meegaat, pakt het zijn eerste prijs in maar liefst veertien jaar. Toen won het de Italiaanse beker. Een eeuwigheid dus voor de club uit de hoofdstad. In de tussentijd strandde AS Roma wel tweemaal in de finale van de Coppa Italia (2010, 2013) en werd het ook vier keer tweede in de Serie A (2010, 2014, 2015 en 2017). Toch te weinig voor de giallorossi.

Met de Conference League zou Mourinho de stad in vuur en vlam kunnen zetten. Het kan niet anders dan dat de Portugees daarmee in zijn hoofd zit. Een journalist van Sky vertelde over Mourinho dat hij bijna als Jezus wordt aanschouwd door de Romeinse fans. 'Het enige dat hij nog niet doet is kinderen dopen.' Met een Europese beker in de achterzak zou daar misschien wel eens verandering in kunnen komen.

'Ik heb jullie club opnieuw op de kaart gezet'

Kan Mourinho echt The Special One zijn zonder een steekje te geven in de richting van de huisjournalisten en de andere clubs in de competitie? Natuurlijk niet.

Terwijl alle Italiaanse clubs het Europese toneel al hebben moeten verlaten, is AS Roma de enige overlevende van het Italiaanse voetbal in Europa. Meer nog, sinds zíjn zege in de Champions League met Inter in 2010, pakte geen enkele Italiaanse club nog een Europese beker. Toen wonnen de nerazzurri zelfs de treble met beker, titel en CL.

'Jullie mogen me Mister Europe noemen'

Mourinho heeft van Europese bekers zijn specialiteit gemaakt. Bij Porto beleefde hij zijn grote doorbraak door de UEFA Cup te winnen in 2003 en een jaar later ook de Champions League. Bij Inter zorgde hij dan weer voor de historische treble en bij Manchester United mocht hij de Europa League in de lucht steken na een tactisch steekspel in de finale tegen Ajax.

Bij winst van Roma, wordt Mourinho de eerste trainer die de drie Europese bekers heeft gewonnen. Enkel de supercup ontbreekt nog op zijn cv. Een echte Mister Europe dus.

'Vroeger kwamen de mensen naar Rome voor het Colosseum, nu voor AS Roma'

120.000. Het aantal mensen dat een ticket probeerde te bemachtigen voor de halve finale van donderdagavond tegen Leicester City. Het teken dat er opnieuw wat leeft rond de club uit de Italiaanse hoofdstad. En met reden, want AS Roma kan dit jaar voor het eerst sinds 1961 een Europese beker winnen.

In een stadion dat bij wijlen hol klonk door de tegenvallende prestaties, bruist het opnieuw door de recente resultaten. Voor een land dat leeft voor het voetbal en voor wie de afwezigheid van het WK voor de tweede opeenvolgende editie een ramp is, is dit Europese avontuur een echte verademing.

'Als het geen Italiaanse scheidsrechter is, winnen we'

Om een groep te kneden die hem altijd en overal volgt, heeft Mourinho al veel uitgeprobeerd. Bij Roma greep hij terug naar een oud recept, misschien ook wel het eenvoudigste: een gemeenschappelijke vijand creëren. En zoals vaker bij Mourinho is dat de man met de fluit.

Al verschillende keren dit seizoen vond Mourinho dat hem en zijn ploeg onrecht was aangedaan door de scheidsrechters in de Serie A. En met drie uitsluitingen is hij de coach met de meeste rode kaarten dit seizoen, samen met Stefano Pioli van AC Milan. Door de druk van de schouders van zijn spelers te halen, heeft Mourinho een ploeg achter zich gecreëerd met maar één doel: eindelijk een trofee winnen met AS Roma.

Door Alexandre Gérard

Met een vijfde plaats en al op acht punten van nummer vier Juventus mag AS Roma een kruis zetten over deelname aan de Champions League volgend seizoen. In de Conference League is het avontuur echter nog volop aan de gang, met de halve finale tegen Leicester City. Waarom hecht Mourinho eigenlijk zoveel belang aan de beker die algemeen beschouwd als een van chocolade? Zijn motieven in vijf oneliners.Als AS Roma helemaal tot het einde meegaat, pakt het zijn eerste prijs in maar liefst veertien jaar. Toen won het de Italiaanse beker. Een eeuwigheid dus voor de club uit de hoofdstad. In de tussentijd strandde AS Roma wel tweemaal in de finale van de Coppa Italia (2010, 2013) en werd het ook vier keer tweede in de Serie A (2010, 2014, 2015 en 2017). Toch te weinig voor de giallorossi.Met de Conference League zou Mourinho de stad in vuur en vlam kunnen zetten. Het kan niet anders dan dat de Portugees daarmee in zijn hoofd zit. Een journalist van Sky vertelde over Mourinho dat hij bijna als Jezus wordt aanschouwd door de Romeinse fans. 'Het enige dat hij nog niet doet is kinderen dopen.' Met een Europese beker in de achterzak zou daar misschien wel eens verandering in kunnen komen.Kan Mourinho echt The Special One zijn zonder een steekje te geven in de richting van de huisjournalisten en de andere clubs in de competitie? Natuurlijk niet. Terwijl alle Italiaanse clubs het Europese toneel al hebben moeten verlaten, is AS Roma de enige overlevende van het Italiaanse voetbal in Europa. Meer nog, sinds zíjn zege in de Champions League met Inter in 2010, pakte geen enkele Italiaanse club nog een Europese beker. Toen wonnen de nerazzurri zelfs de treble met beker, titel en CL.Mourinho heeft van Europese bekers zijn specialiteit gemaakt. Bij Porto beleefde hij zijn grote doorbraak door de UEFA Cup te winnen in 2003 en een jaar later ook de Champions League. Bij Inter zorgde hij dan weer voor de historische treble en bij Manchester United mocht hij de Europa League in de lucht steken na een tactisch steekspel in de finale tegen Ajax.Bij winst van Roma, wordt Mourinho de eerste trainer die de drie Europese bekers heeft gewonnen. Enkel de supercup ontbreekt nog op zijn cv. Een echte Mister Europe dus.120.000. Het aantal mensen dat een ticket probeerde te bemachtigen voor de halve finale van donderdagavond tegen Leicester City. Het teken dat er opnieuw wat leeft rond de club uit de Italiaanse hoofdstad. En met reden, want AS Roma kan dit jaar voor het eerst sinds 1961 een Europese beker winnen. In een stadion dat bij wijlen hol klonk door de tegenvallende prestaties, bruist het opnieuw door de recente resultaten. Voor een land dat leeft voor het voetbal en voor wie de afwezigheid van het WK voor de tweede opeenvolgende editie een ramp is, is dit Europese avontuur een echte verademing.Om een groep te kneden die hem altijd en overal volgt, heeft Mourinho al veel uitgeprobeerd. Bij Roma greep hij terug naar een oud recept, misschien ook wel het eenvoudigste: een gemeenschappelijke vijand creëren. En zoals vaker bij Mourinho is dat de man met de fluit. Al verschillende keren dit seizoen vond Mourinho dat hem en zijn ploeg onrecht was aangedaan door de scheidsrechters in de Serie A. En met drie uitsluitingen is hij de coach met de meeste rode kaarten dit seizoen, samen met Stefano Pioli van AC Milan. Door de druk van de schouders van zijn spelers te halen, heeft Mourinho een ploeg achter zich gecreëerd met maar één doel: eindelijk een trofee winnen met AS Roma.Door Alexandre Gérard