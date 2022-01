Woensdagavond staan Inter en Juventus tegenover elkaar in de Italiaanse supercup? Dat betekent evenveel als een team in topvorm met een geweldige aanval tegen een team dat het lastig heeft om te scoren. Bij de Oude Dame wordt Cristiano Ronaldo erg gemist.

Inter is aan een geweldig seizoen bezig. In het noorden van Italië zal je niemand nog horen klagen over het vertrek van Lukaku. Op het veld lijkt alles onder nieuwe coach Simone Inzaghi als een puzzel in elkaar te passen. En dat toont zich ook in het klassement. De regerende kampioen staat na 20 speeldagen bovenaan de Serie A en is dé favoriet om zichzelf op te volgen.

...

Inter is aan een geweldig seizoen bezig. In het noorden van Italië zal je niemand nog horen klagen over het vertrek van Lukaku. Op het veld lijkt alles onder nieuwe coach Simone Inzaghi als een puzzel in elkaar te passen. En dat toont zich ook in het klassement. De regerende kampioen staat na 20 speeldagen bovenaan de Serie A en is dé favoriet om zichzelf op te volgen.Na enkele weken zoeken vond Inzaghi de juiste formule. Het vertrek van Lukaku werd collectief opgevangen waardoor het gevaar nu langs alle kanten komt. In de Serie A maakte het zo al de meeste doelpunten (51) en schoot het de meeste keren op doel (347) van alle clubs. Bovendien is Inter ook de ploeg met de meeste verschillende doelpuntenmakers (16), op gelijke hoogte met Atalanta. En ook als we de andere Europese competities erbij halen, is de ex-club van Lukaku bovenin te vinden. Met gemiddeld 2,6 goals per competitiewedstrijd doet het even goed als Liverpool en moet het enkel Bayern (3,2) voor zich dulden. Waar Simone Inzaghi zijn zaakjes op orde heeft bij Inter, is dat een heel ander verhaal bij het Juventus van Massimiliano Allegri. Ook hij is sinds de zomer aangekomen bij de Italiaanse topclub, maar sinds het vertrek van Cristiano Ronaldo zijn de bianconeri de weg naar het doel wat kwijt. Juventus maakte namelijk al 19 goals minder dan leider Inter. Sinds het seizoen 1999/2000 scoorde het niet meer zo weinig in deze fase van de Serie A. Al werd het dat jaar wel nog vicekampioen.Deze statistiek zag je eigenlijk al een tijdje aankomen. Juventus raakte tijdens de zomer dan wel af van Cristiano Ronaldo en zijn enorm loon, maar met de Portugees vertrok ook een karrenvracht aan doelpunten. Vorig seizoen scoorde CR7 bijvoorbeeld nog 36 keer in alle competities, waarvan 29 keer in de Italiaanse hoogste klasse.Enorme cijfers dus die je niet meteen kan verwachten van nieuwkomers Moise Kean (21) en Kaio Jorge (19), beiden nog erg jonge spitsen. Wie mocht het dan oplossen? Paulo Dybala, de intussen 28-jarige Argentijn die na jaren van blessureleed dit seizoen nog eens moest laten zien waarom hij altijd omschreven werd als een enorm talent. Maar de kans dat iemand die al zo lang sukkelt met zijn gezondheid meteen terug op de afspraak is, is niet zo groot. Na 15 wedstrijden in de Serie A staat Dybala's teller 'nog maar' op 6 treffers, waarmee hij wel clubtopschutter is momenteel. Net daarachter volgt Alvaro Morata met 5 doelpunten, ook niet meteen om over naar huis te schrijven als spits van een topclub. Maar hij staat wel bovenaan het verlanglijstje van Barcelona. Momenteel is dan ook geen enkele Juventusspeler terug te vinden in de top 20 van de topschutterslijst in de Serie A. Dat was al geleden van 1987/88 toen Ian Rush en Marino Magrin elk op vier treffers bleven steken. En alsof het allemaal nog niet erg genoeg was, moest goudhaantje Federico Chiesa vorig weekend tijdens de met 3-4-gewonnen wedstrijd tegen AS Roma geblesseerd van het veld. Verdict: gescheurde kruisbanden en out voor de rest van het seizoen.Het mag dus duidelijk zijn waarom Juventus dringen op zoek is naar een nieuwe en liefst ook scorende spits. Daarbij kijkt het eerst in eigen land naar Gianluca Scamacca en Dusan Vlahovic. Die eerste is aan een uitstekend seizoen bezig bij Sassuolo (8 goals in 20 wedstrijden) en lijkt steeds meer bondscoach Roberto Mancini te overtuigen van zijn kunnen. Vlahovic is dan weer een fenomeen dat gewild is door alle Europese toppers, maar de spits van Fiorentina (dit seizoen al goed voor 16 goals in 20 Serie A-wedstrijden) lijkt pas in de zomer te zullen vertrekken voor een enorm bedrag. Kan Juventus dat wel betalen? Hoewel Scamacca in polepositie zit en ook zin lijkt te hebben in een verblijf in Turijn in januari, kijkt Juventus ook naar spitsen in het buitenland. Daarbij viel hun oog ook op Divock Origi, meldde de Gazzetto dello Sport dinsdag. De Rode Duivel leek zich eindelijk in de ploeg van Liverpool te kunnen knokken maar blesseerde zich vervolgens op training.In de Suppercoppa zal het bij Juventus dus ook van het geheel moeten komen zoals bij Inter, al lukt dat bij de troepen van Simone Inzaghi dus duidelijk beter. Kan iemand vanavond uit de schaduw van CR7 stappen?