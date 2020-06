Het nakend afscheid van de coach, een Europese schorsing, de gevolgen van de coronacrisis,... Nee, een split tussen KDB en Manchester City zou niet zomaar uit de lucht komen vallen.

In zijn presentatiefilmpje bij Manchester City in augustus 2015 zien we een onwennige Kevin De Bruyne. Op zijn eerste dag bij The Citizens hijgt er de hele dag een cameraman in zijn nek. Zo zijn we er getuige van hoe hij op zijn smartphone foto's van zijn kat toont aan de iets té enthousiaste huisfotografe van City. KDB wordt er zo mogelijk nog ongemakkelijker van.

Hij is dan 24 jaar en op een zich bijna verontschuldigende toon zegt hij: 'I just want to help the team and hopefully at the end of the season we can win some titles. That's the main thing I want to do here.'

Een paar prijzen, die heeft hij intussen wel gewonnen bij Manchester City: twee titels, één FA Cup en vier League Cups. Alleen Europese glorie ontbreekt voorlopig. Die kan er dit seizoen nog komen: in de 1/8 finales van de Champions League heeft City een goeie uitgangspositie verworven tegen Real Madrid (1-2-winst in Bernabéu).

Maar om de een of andere reden is de magie tussen Pep Guardiola en de beker met de grote oren uitgewerkt sinds de coach de deur van Camp Nou achter zich dichttrok. Bij Bayern ging het drie keer mis en ook bij Manchester City, waar hij bezig is aan zijn vierde seizoen, is het vooralsnog nagelbijtend wachten op een nieuwe Europese triomf.

Het contract van de Catalaan loopt af in de zomer van 2021 en Joan Laporta zou Guardiola dan graag terug naar Barcelona halen. Laporta doet in juni 2021 opnieuw een gooi naar het voorzitterschap van Barça en in een poging om zijn grootste concurrent Victor Font, die Xavi als trainer naar voren schuift, af te troeven, schermt hij met de naam Guardiola.

Maar er zijn nog andere grote clubs die de nu 49-jarige coach willen binnenrijven. Nu, De Bruynes lot is niet verbonden aan dat van Pep, maar feit is dat de twee geen gelegenheid onbenut laten om elkaar de liefde te verklaren.

Meer nog dan de toekomst van Guardiola zijn er andere hefbomen die KDB zouden kunnen pushen om Manchester City te verlaten.

Twee hinderpalen

Sinds januari 2018, toen de verbintenis van De Bruyne bij Manchester City opgewaardeerd werd, is onze landgenoot een van de bestbetaalde spelers in de Premier League. Wekelijks mag hij zo'n 300.000 à 400.000 euro - het bedrag is afhankelijk van premies - bijschrijven op zijn bankrekening, en dat tot 2023.

'Dit was een makkelijke beslissing', zei hij destijds over zijn contractverlenging en -verbetering. 'Ik speel bij een van de beste clubs in de wereld. Het project gaat de goeie richting uit. Ik ben erg content.'

Maar dit seizoen doken er twee hinderpalen op waarmee KDB minder content zou kunnen zijn.

Eén: de schorsing van de UEFA. De Europese voetbalinstantie bant Manchester City voor twee seizoenen (2020/21 en 2021/22) van Europese competities wegens inbreuken op de Financial Fair Play. De club zou namelijk onder het mom van sponsoring rechtstreeks geld ontvangen hebben van haar eigenaar Sheikh Mansour. Naast de schorsing moet City ook nog eens 30 miljoen euro boete betalen.

De club ging in beroep bij het internationaal sporttribunaal (CAS). Een uitspraak in de zaak wordt begin juli verwacht. Mocht het CAS het beroep van City verwerpen, dan geeft het de Premier League (dat ook regels heeft omtrent Financial Fair Play) een stok om mee te slaan en is een puntenaftrek voor volgend seizoen zeer waarschijnlijk.

Twee: de coronacrisis. Die heeft er serieus in gehakt in het Engelse voetbal. Volgens een studie van Deloitte zullen de Premier Leagueclubs meer dan 1 miljard euro inkomsten verliezen in het seizoen 2019/20 door de pandemie. Ook Manchester City zal dus niet gespaard blijven.

Win-winoperatie

Over de mogelijke Europese schorsing van City liet Kevin De Bruyne begin mei in Het Laatste Nieuws in zijn kaarten kijken: 'De club heeft ons verteld dat ze in beroep gaat en dat ze zo goed als honderd procent zeker is dat ze gelijk heeft. Daarom wacht ik af wat er zal gebeuren. Ik vertrouw mijn ploeg. Eens de uitspraak er is, zal ik alles bekijken. Twee jaar (zonder Europees voetbal, nvdr) zou lang zijn, in het geval van één jaar kan ik misschien nog zien.'

Twee seizoenen zouden inderdaad lang zijn voor iemand die op 28 juni 29 jaar wordt en die nog de ambitie heeft om een Europese trofee te winnen, het enige wat nog ontbreekt op zijn palmares op clubniveau.

Kevin is gelukkig in Manchester en heeft er nog een contract van drie jaar. Manager Patrick De Koster

KDB's uitspraak vond de nodige weerklank in de Engelse media. Meteen werd er druk gespeculeerd over een transfer van de Belg en werd er met allerlei theorieën gegoocheld. Patrick De Koster, de makelaar van De Bruyne, tempert aan de telefoon: 'Over een vertrek van Kevin gaan we ons nu niet uitspreken. We moeten sowieso de uitspraak over de schorsing afwachten. En trouwens, Kevin is gelukkig in Manchester en heeft er nog een contract van drie jaar. Zijn vrouw is ook zwanger en gaat eind augustus bevallen.'

En toch: mocht de schorsing van de UEFA overeind blijven, dan zou het vertrek van De Bruyne een win-winoperatie kunnen zijn voor zowel club als speler. Als Manchester City zijn topspeler te gelde maakt, incasseert het een groot bedrag waarmee het voor een stuk de verliezen van de coronacrisis en de Europese schorsing zal kunnen compenseren. Bovendien geeft de club zo weer méér perspectief aan spelers als Bernardo Silva, Ilkay Gündogan en Phil Foden, die de splijtende passes van KDB vaak mochten bewonderen vanop de bank.

Voor De Bruyne is het een kans om op het hoogtepunt van zijn kunnen naar een ploeg te gaan die een grotere kans maakt op het winnen van de Champions League.

Kevin De Bruyne wil maar al te graag de Champions League winnen. Kan dat nog met Manchester City? © GETTY

De verkeerde Belg

De vraag is alleen: welke ploeg is dat? Alle Europese topclubs hebben immers te lijden gehad onder de coronacrisis en zijn momenteel financieel gekortwiekt.

De laatste tien jaar hebben maar zes clubs de Champions League gewonnen: Real Madrid (4 keer), FC Barcelona (2), Inter (1), Chelsea (1), Bayern München (1) en Liverpool (1).

Na zijn demonstratie in het Bernabéustadion eind februari (1-2, 1 goal en 1 assist), moet Florentino Pérez ongetwijfeld gedacht hebben dat hij afgelopen zomer de verkeerde Belg gekocht heeft.

En de voorzitter van Real laat er doorgaans geen gras over groeien. Marca bracht zo ooit het veelbetekenende verhaal van Ilkay Gündogan. Toen Real in 2013 een oplawaai kreeg van het Borussia Dortmund van Jürgen Klopp (4-1 in de heenwedstrijd van de halve finale van de Champions League) en Gündogan er een beresterke wedstrijd speelde, sommeerde Pérez prompt diens broer en zaakwaarnemer naar Madrid. Inzet: een transfer afhandelen.

Anno 2020 is een herhaling van dat scenario echter onwaarschijnlijk. Door de verbouwingen aan Bernabéu (met een prijskaartje van tegen de 470 miljoen euro), de dure transferzomer in 2019 (300 miljoen euro aan inkomende transfers) én de coronacrisis heeft Real Madrid op dit moment geen geld om een superspeler te halen.

De enige manier om cash te genereren is om een topper van het eigen team te verkopen, maar welke club, tenzij een golfclub, zit er te wachten op Gareth Bale? En ook voor spelers als Toni Kroos of Luka Modric zijn er niet veel gegadigden.

Tenzij er een ruildeal opgezet wordt. Ruildeals zouden tijdens de komende mercato weleens zeer belangrijk kunnen worden. Dat zijn niet onze woorden, maar die van Txiki Begiristain, voetbaldirecteur bij ... Manchester City.

