Mocht Wolfsburg zich vanavond alsnog voorbij Shachtar Donetsk wurmen, dan wacht Koen Casteels een hete zomer en herfst. In het andere geval mag hij terugkijken op alweer een uitstekend seizoen.

Een paar weken vakantie of nog even door in de nieuwe eindronde van de Europa League? Dat is vanavond de inzet voor het Wolfsburg van Koen Casteels, na de lockdown geregeld aanvoerder van de Volkswagenploeg. In maart verloor Wolfsburg met 1-2 de heenwedstrijd tegen Donetsk in eigen huis, nu is er de return in het Oekraïense Charkov. Wie wint, gaat door naar de eindfase van de Europa League later deze maand in Duitsland, met wedstrijden in Düsseldorf, Gelsenkirchen, Duisburg en Keulen, waar op 21 augustus de finale wordt gespeeld.

Plaatst Wolfsburg zich niet, dan moet Casteels vanaf september weer aan de bak. Met de Rode Duivels in de Nations League - daar is over zijn status als derde doelman geen discussie meer. Met Wolfsburg volgt er dan ook weer Europese campagne - de ploeg plaatste zich voor de tweede kwalificatieronde van de Europa League - en vanaf 18 september start de Bundesliga alweer.

Casteels mag terugblikken op een uitstekend seizoen, waarin hij twee keer werd afgeremd door een blessure. Eerst door een spierletsel, later door een botsing waarbij hij een kleine barst in het onderbeen opliep. Om die redenen miste hij in de herfst nog de beide duels tegen AA Gent in de Europa League. Vrij kort daarna was hij opnieuw fit.

Het was een seizoen waarin hij een Belgisch record brak: dat van Jean-Marie Pfaff als Belgische doelman met de meeste wedstrijden in de Bundesliga. Pfaff verdedigde 157 keer het doel van Bayern München, Casteels zit inmiddels aan 164 wedstrijden. Daarin hield hij veertig keer de nul. Niet de specialiteit van Wolfsburg vorig seizoen overigens, slechts vijf keer bleef de nul op de tabellen. Daarmee is Casteels pas de elfde in de ranking van de Bundesliga. Overigens wilde het toeval vorige winter dat Casteels en Pfaff samen op het vliegtuig zaten vanuit München naar België. De match in Beieren was voor onze landgenoot de laatste voor de winterstop en hij mocht rechtstreeks naar België vliegen. Op de vlucht terug zochten beide doelmannen elkaar op, om tips uit te wisselen.

Evolutie

Casteels, opgeleid door KRC Genk, belandde in 2011 in Duitsland. Op zoek naar speelminuten en een nieuwe start in zijn carrière. Eerst bij Hoffenheim, later bij Wolfsburg, vervolgens een klein ommetje bij Werder Bremen en sinds 2015 terug in Wolfsburg timmerde hij aan een intussen mooie carrière. Af en toe werd hij teruggeslagen door blessures - in 2014 miste hij nog het WK door een scheenbeenbreuk - maar hij is inmiddels een van de betere doelmannen uit de Bundesliga. Lang, snel, bescheiden. Hij past met zijn mentaliteit bij de werklust van de Duitsers. Recent zei hij nog in een interview dat hij niet staat te springen om naar de Premier League of de Primera División over te stappen. De Bundesliga met haar orde en discipline ligt hem uitstekend.

De individuele statistieken zijn goed. Zijn beste seizoen was 2015/16, vreemd dat Marc Wilmots hem toen niet opnam in zijn selectie voor het EK. Met gemiddeld 0,8 reddingen per afgevuurd schot op doel en een clean sheet om de drie wedstrijden was dat een topjaar voor Casteels, die zich na zijn terugkeer uit Bremen vanaf februari opdrong als eerste doelman.

De seizoenen erna gingen minder voor de club. Twee keer eindigde Wolfsburg pas als zestiende en was het tot het einde knokken tegen de degradatie. Maar ook dan waren zijn individuele cijfers goed. In de verhouding tussen schoten op doel en gestopte ballen scoort Casteels steevast groen op de datafora: hij hield meer ballen tegen dan verwacht. Vorig seizoen zat hij nog in de top drie. Alleen dit seizoen kleurt de ratio lichtjes rood (-1,2 procent). Casteels bengelt daarmee ergens halverwege de tabel. Met gemiddeld 1,5 tegengoals per wedstrijd is Wolfsburg defensief ook niet de meest stabiele club.

Benieuwd wat het vanavond wordt tegen de Braziliaans-Oekraïense armada van Luis Castro.

Een paar weken vakantie of nog even door in de nieuwe eindronde van de Europa League? Dat is vanavond de inzet voor het Wolfsburg van Koen Casteels, na de lockdown geregeld aanvoerder van de Volkswagenploeg. In maart verloor Wolfsburg met 1-2 de heenwedstrijd tegen Donetsk in eigen huis, nu is er de return in het Oekraïense Charkov. Wie wint, gaat door naar de eindfase van de Europa League later deze maand in Duitsland, met wedstrijden in Düsseldorf, Gelsenkirchen, Duisburg en Keulen, waar op 21 augustus de finale wordt gespeeld.Plaatst Wolfsburg zich niet, dan moet Casteels vanaf september weer aan de bak. Met de Rode Duivels in de Nations League - daar is over zijn status als derde doelman geen discussie meer. Met Wolfsburg volgt er dan ook weer Europese campagne - de ploeg plaatste zich voor de tweede kwalificatieronde van de Europa League - en vanaf 18 september start de Bundesliga alweer.Casteels mag terugblikken op een uitstekend seizoen, waarin hij twee keer werd afgeremd door een blessure. Eerst door een spierletsel, later door een botsing waarbij hij een kleine barst in het onderbeen opliep. Om die redenen miste hij in de herfst nog de beide duels tegen AA Gent in de Europa League. Vrij kort daarna was hij opnieuw fit.Het was een seizoen waarin hij een Belgisch record brak: dat van Jean-Marie Pfaff als Belgische doelman met de meeste wedstrijden in de Bundesliga. Pfaff verdedigde 157 keer het doel van Bayern München, Casteels zit inmiddels aan 164 wedstrijden. Daarin hield hij veertig keer de nul. Niet de specialiteit van Wolfsburg vorig seizoen overigens, slechts vijf keer bleef de nul op de tabellen. Daarmee is Casteels pas de elfde in de ranking van de Bundesliga. Overigens wilde het toeval vorige winter dat Casteels en Pfaff samen op het vliegtuig zaten vanuit München naar België. De match in Beieren was voor onze landgenoot de laatste voor de winterstop en hij mocht rechtstreeks naar België vliegen. Op de vlucht terug zochten beide doelmannen elkaar op, om tips uit te wisselen.Casteels, opgeleid door KRC Genk, belandde in 2011 in Duitsland. Op zoek naar speelminuten en een nieuwe start in zijn carrière. Eerst bij Hoffenheim, later bij Wolfsburg, vervolgens een klein ommetje bij Werder Bremen en sinds 2015 terug in Wolfsburg timmerde hij aan een intussen mooie carrière. Af en toe werd hij teruggeslagen door blessures - in 2014 miste hij nog het WK door een scheenbeenbreuk - maar hij is inmiddels een van de betere doelmannen uit de Bundesliga. Lang, snel, bescheiden. Hij past met zijn mentaliteit bij de werklust van de Duitsers. Recent zei hij nog in een interview dat hij niet staat te springen om naar de Premier League of de Primera División over te stappen. De Bundesliga met haar orde en discipline ligt hem uitstekend. De individuele statistieken zijn goed. Zijn beste seizoen was 2015/16, vreemd dat Marc Wilmots hem toen niet opnam in zijn selectie voor het EK. Met gemiddeld 0,8 reddingen per afgevuurd schot op doel en een clean sheet om de drie wedstrijden was dat een topjaar voor Casteels, die zich na zijn terugkeer uit Bremen vanaf februari opdrong als eerste doelman.De seizoenen erna gingen minder voor de club. Twee keer eindigde Wolfsburg pas als zestiende en was het tot het einde knokken tegen de degradatie. Maar ook dan waren zijn individuele cijfers goed. In de verhouding tussen schoten op doel en gestopte ballen scoort Casteels steevast groen op de datafora: hij hield meer ballen tegen dan verwacht. Vorig seizoen zat hij nog in de top drie. Alleen dit seizoen kleurt de ratio lichtjes rood (-1,2 procent). Casteels bengelt daarmee ergens halverwege de tabel. Met gemiddeld 1,5 tegengoals per wedstrijd is Wolfsburg defensief ook niet de meest stabiele club. Benieuwd wat het vanavond wordt tegen de Braziliaans-Oekraïense armada van Luis Castro.