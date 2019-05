De Europa Leaguefinale wordt gespeeld in Azerbeidzjan. The Guardian stelt zich vragen bij die keuze.

Het Poolse Warschau, het Zwitserse Bazel, het Zweedse Solna en het Franse Lyon. Dat waren de afgelopen jaren de plaatsen waar de finale van de Europa League doorging. De UEFA roteert graag en dat is een goed principe, schrijft journalist Paul Doyle van The Guardian. Maar dat de keuze voor de editie van dit seizoen op Bakoe in Azerbeidzjan viel, daar plaatst hij toch vraagtekens bij.

...