Nu hij eenzijdig de onderhandelingen over een nieuw contract on hold heeft gezet, nemen de geruchten over een vertrek van Lionel Messi bij FC Barcelona weer toe. Maar zijn die wel gefundeerd?

Wanneer Josep Bartomeu beweert dat Lionel Messi hem gezegd heeft 'dat hij zijn carrière afsluit bij ons', dan is er reden tot ongerustheid voor FC Barcelona. De voorzitter van de Catalaanse club blinkt immers niet uit in geloofwaardige statements.

Maar deze keer zijn er toch een aantal redenen te bedenken om de recente uitspraak van Bartomeu niet onwaar te noemen.

Zijn status

'Méér dan een club' is de officiële slogan van FC Barcelona, maar eigenlijk is het motto al jaren iets anders: 'Houd Messi gelukkig'. Dat is iets wat ook Pep Guardiola in zijn tijd al goed begrepen had.

Toen de coach in de herfst van 2009 vooraan in de spelersbus zat, kreeg hij plots een berichtje op zijn gsm: 'Wel, ik zie dat ik niet langer belangrijk ben voor het team, dus...' Het sms'je was afkomstig van Lionel Messi, die iets verderop in de bus zat.

Zlatan Ibrahimovic, dé toptransfer van die zomer, had namelijk in de eerste vijf competitiewedstrijd gescoord. En hoewel ook Messi in die matchen goals had gemaakt en de twee elkaar zelfs assists hadden gegeven, voelde de jonge Argentijn zich bedreigd.

De Argentijn geniet bij Barça van een status die hij bij geen enkele andere club zomaar in de schoot geworpen zal krijgen.

Guardiola had de boodschap meteen begrepen. Het resultaat was dat Zlatan het maar één seizoen uithield in Camp Nou en dat kreeg een centralere rol op het veld toebedeeld kreeg. Mission accomplished.

Die behaagzucht is een attitude waar sindsdien zo goed als de hele club van doordrongen is: houd Messi tevreden en de return-on-investment is geweldig. Het maakt dat mogelijke problemen soms al uit de weg geruimd worden alvorens Messi er last van gaat krijgen. De Argentijn geniet bij Barça van een status die hij bij geen enkele andere club zomaar in de schoot geworpen zal krijgen. En dat beseft hij.

Zijn loon

Met 60 miljoen euro per jaar wordt geen enkele voetballer beter betaald door zijn club dan Lionel Messi. In het nieuwe contract dat de Argentijn, intussen 33, nu aan het onderhandelen is met Barça, zou hij graag dat loon behouden.

Welke andere club kan dat salaris ophoesten? Dan komen we al snel in een beperkt kransje terecht, met Manchester City, Chelsea, Bayern München en PSG als voornaamste kandidaten. Maar welke van die clubs wil nog zoveel geld investeren in een tegen dan 34-jarige speler?

En als een geïnteresseerde koper wil toeslaan vóór het einde van zijn contract in de zomer van 2021, moet die ook nog eens een opstapclausule van 700 miljoen euro betalen.

Zijn gezin

In het begin van zijn carrière bleef Lionel Messi ongetwijfeld bij Barça omdat hij besefte dat hij omringd was door uitzonderlijke spelers zoals Xavi en Andrés Iniesta. Maar naarmate de jaren vorderden en het gezin uitbreidde met drie kleine Messi's, kwam het familiegeluk voor hem op de eerste plaats.

Diegenen die hem kennen, kunnen zich moeilijk voorstellen dat hij gelukkig zou zijn in Manchester, Parijs of München. Vaak wordt er ook gesproken over een terugkeer naar Argentinië, naar Newell's Old Boys, de club uit Rosario waar het voor hem allemaal begon.

Welke andere club kan een salaris van 60 miljoen euro per jaar ophoesten voor een 34-jarige speler?

Maar die stad is niet meer wat ze geweest is. In januari nog was er een schietpartij in het hotel in het centrum waar Messi met Antonella Roccuzzo trouwde in 2017. De daders zouden leden zijn van drugsbendes die het leven in de stad steeds gevaarlijker maken. Dat is niet bepaald wat Lionel voor Thiago, Ciro en Mateo in gedachten heeft.

Een ander gerucht linkt hem aan de Major League Soccer (MLS) in de Verenigde Staten. Maar ook in Trumpland is er op dit moment te veel instabiliteit om het een veilige plaats te noemen.

Messi herhaalt bovendien vaak genoeg dat het zijn wens is om bij FC Barcelona te blijven. In een interview met El Mundo Deportivo eerder dit jaar zei hij: 'Het is mijn bedoeling om mijn hele carrière bij Barcelona te blijven. Als de club en de supporters dat ook willen, zal er van mijn kant nooit een probleem zijn.'

