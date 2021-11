Als aanvoerder van Argentinië schitterde hij tijdens de strijd om de Copa América. In Spanje kroonde hij zich opnieuw tot topscorer met dertig doelpunten in de Primera División en in Parijs heeft de Vlo dit weekend zijn eerste goal in de Ligue 1 gemaakt. Hoe moet je kijken naar het jaar van de 34-jarige Lionel Messi?

Door Süleyman Öztürk (Voetbal International)Zlatan Ibrahimovic heeft eens geroepen dat als hij de Gouden Bal wint, hij die de volgende dag nog naar Lionel Messi zou sturen. Er zijn spelers en trainers die Ballon d'Or-verkiezing één grote poppenkast vinden. Zij zijn van mening dat de trofee niet kan worden uitgereikt aan anderen zolang Messi voetbalt. Chelsea-middenvelder Jorginho is één van hen. De Italiaan met Braziliaanse roots is dit jaar een serieuze kandidaat voor het podium en zei onlangs het volgende in gesprek met Antonio Cassano: 'Als ik de Ballon d'Or krijg in plaats van Messi zou dat wel een schandaal zijn. Hij moet hem altijd winnen.' Uiteraard zit hier en daar een kwinkslag bij en gaat het bij dit soort uitspraken om de context waarin de dingen worden gezegd. Wanneer France Football in 2011 per decreet besloten had dat Messi tot het einde van zijn carrière elk jaar de Gouden Bal zou krijgen, had dat vanzelfsprekend tot protesten geleid. De discussie wie de beste speler aller tijden is, hoeft niet opnieuw gevoerd te worden. Het is een vermoeiende, al vaak herhaalde oefening in nietszeggendheid. Maradona, Messi, Cruijff of Pelé? Teruggebracht tot een arbitrair lijstje blijft van hun magie niets over. Soms zie je stompzinnige items in talkshows voorbijkomen waarin iemand zijn vinger heeft opgestoken en in het Ronaldo-kamp zit, terwijl een ander moet verdedigen waarom Messi toch echt beter is. De Argentijn maakt eind deze maand kans op zijn zevende Gouden Bal. Volgens een wild gerucht uit Portugal is Messi recent geïnformeerd dat hij de winnaar is en heeft France Football om die reden een interview met hem afgenomen voor het oktobernummer dat nu in de winkels ligt. Marca publiceerde drie weken geleden een afdruk van een uitgelekte uitslag waarin Roberto Lewandowski bovenaan stond. Volgens een chefredacteur van het blad is niemand ingelicht over welke uitslag dan ook en bestaan er geen printjes van de uiteindelijke puntentelling.Dat Messi bij de bovenste drie gaat eindigen, is een zekerheid. Hij won met Barcelona de Copa del Rey en voegde in juli een emotioneel hoofdstuk toe aan zijn loopbaan door na jaren proberen eindelijk zijn eerste grote prijs met Argentinië in de wacht te slepen. De ontlading na de finale tegen Brazilië was voor hem zeer ongewoon en liet zien hoeveel druk hij zichzelf oplegde als international. Opvallend was ook de vreugde van zijn ploeggenoten. Ze leken vlak na het laatste fluitsignaal blijer voor hem dan voor zichzelf. In april was dat niet anders nadat Barcelona de finale om de Copa del Rey met 4-0 had gewonnen van Athletic de Bilbao. Messi poseerde als mascotte naast een grote beker en zijn ploeggenoten stonden in de rij om met hem en die beker op de foto te gaan.Uiteraard zijn er de kale statistieken om zijn genialiteit uit te drukken. In gesprek met VI stelde Ronald Koeman dat Messi in zijn eentje alle onderliggende problemen bij Barça verbloemd had. Hij eindigde met dertig doelpunten boven aan de topscorerlijst van La Liga. In heel 2021 kwam hij tot dusverre tot veertig goals en veertien assists. Fabuleuze cijfers voor gewone spelers. Dat hij als voetballer de zaken makkelijker maakte voor de trainer Koeman is een feit. Toch steken de veertig goals schril af bij de 91 officiële treffers die hij ooit maakte in het kalenderjaar 2012. Messi zit overduidelijk in de eindfase van zijn loopbaan. Hij voetbalt meer en meer op intelligentie en op economie. Hij zal aan de veldbezetting bij Paris Saint-Germain moeten wennen, maar andersom zullen zijn ploeggenoten voor lief moeten nemen dat hij zijn energie moet verdelen en dat hij niet meeverdedigt. Alleen als ze hem in Parijs begrijpen en accepteren, zoals onder anderen Xavi, Sergio Busquets, Dani Alves en Andrés Iniesta dat deden, en Messi kan doen waarin hij goed is, zal hij zijn nieuwe club aan de belangrijkste prijs kunnen helpen. Het spel doorgronden zoals de Argentijn dat doet is alleen niet voor iedereen weggelegd. Guardiola haalde eerder dit jaar zijn mentaliteit aan. Hij was vier jaar coach geweest van Barcelona, vertelde hij, had een heleboel partijspellen meegemaakt en in al die jaren verloor Messi niet één potje op de training. Volgens Koeman lijkt iedereen door zijn aanwezigheid beter dan hij is. Hij had als buitenstaander wel een vermoeden hoe goed hij was, maar van dichtbij wist Messi hem toch te verbazen, zei hij ruim een maand voor zijn ontslag in VI. 'Alles wat je een voetballer zou willen leren, in het herkennen van situaties, in de aannames van de bal onder druk, in de balsnelheid, in het afwerken; bij Messi is alles een 10. Nooit tierelantijntjes, alles functioneel.' De criteria voor de Ballon D'Or zijn niet altijd even duidelijk. Is de trofee voor de beste voetballer ter wereld of moet je de meest bepalende speler van de meest succesvolle ploeg ter wereld zijn? 'De laatste tijd zijn prijzen zwaarder gaan wegen', constateerde Messi een paar weken geleden. 'Daarvoor werd er meer gekeken naar wie de allerbeste speler van het jaar was.'In het hoofd van de Argentijn zijn de zaken vrij simpel. Geef de bal aan hem en hij lost alles op. De vraag is: wie begrijpt hem?