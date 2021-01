The Reds staan nog altijd op kop in de Premier League, maar toch heeft Jürgen Klopp zorgen.

Het was van 25 november geleden dat The Reds nog eens met een nederlaag werden geconfronteerd. Het gebeurde in de groepsfase in de Champions League, toen het Italiaanse Atalanta Bergamo het verrassend haalde met 0-2 op Anfield Road. Afgelopen maandag bleek een vroege goal van ex-Liverpoolspeler Danny Ings voldoende voor Southampton om de kampioen te verslaan.

Het was van 25 november geleden dat The Reds nog eens met een nederlaag werden geconfronteerd. Het gebeurde in de groepsfase in de Champions League, toen het Italiaanse Atalanta Bergamo het verrassend haalde met 0-2 op Anfield Road. Afgelopen maandag bleek een vroege goal van ex-Liverpoolspeler Danny Ings voldoende voor Southampton om de kampioen te verslaan.Het team van Jürgen Klopp bevestigde daarmee zijn moeilijke eindejaarsperiode, waarbij eerder weinig overtuigend gelijk werd gespeeld thuis tegen West Bromwich Albion (1-1) en op bezoek bij Newcastle United (0-0). En dat terwijl volgende week zondag, op 17 januari, titelconcurrent Manchester United wordt ontvangen. De eerste van vier thuisduels op zes volgende partijen.Nu vrijdag volgt eerst nog een verplaatsing naar Aston Villa, in de derde ronde van de FA Cup.'We zijn ons goed bewust van de situatie', verwees Klopp naar het gegeven dat zijn droomvoorhoede Mané-Firmino-Salah tegen Southampton uit zeventien pogingen maar één keer op doel schoot en rechterverdediger Trent Alexander-Arnold met 38 balverliezen een nieuw record vestigde in de Premier League dit seizoen. Er is dan ook nog geen sprake van een echte crisis. Want Liverpool staat na zeventien speeldagen in de Premier League door het doelsaldo nog altijd op kop, samen met Manchester United (met een confrontatie minder), ook al is het verschil met de achtervolgers bijzonder klein. Mocht Manchester City zijn twee inhaalduels succesvol afwerken, dan wordt het lijstaanvoerder.Naar oorzaken zoeken voor de huidige dip is niet zo moeilijk. Naast het drukke speelschema kampt Liverpool nog altijd met een bijzonder hoge blessurelast. Twee ervan lijken cruciaal. Sinds de Portugees Diogo Jota (24), vorige zomer voor 45 miljoen euro overgekomen van Wolverhampton Wanderers, op 9 december met een knieletsel uitviel tegen FC Midtjylland misten The Reds zijn opportunisme voor doel. Want Jota was goed voor vijf doelpunten in negen duels en trok het team vaak over de streep met een bevlieging. Na zijn uitvallen volgde in de Premier League een magere 9 op 18. Er wordt (in alle stilte) gerekend op een terugkeer voor de topper tegen de Mancunians.Bovendien moet Klopp vasthouden aan Mané-Firmino-Salah, omdat de back-ups Divock Origi, Takumi Minamino en Xherdan Shaqiri niet de verhoopte scherpte en meerwaarde tonen. 'Sadio Mané speelde in 43 dagen maar liefst 12 duels. Andy Robertson miste sinds juli geen Champions League- en Premier Leaguepartij', stelt Klopp vast, aangevend dat die sleutelspelers niet de verhoopte rust kunnen krijgen.Defensief wordt vooral aanvoerder Virgil van Dijk (29) gemist. De Nederlandse centrale verdediger scheurde midden oktober in de stadsderby tegen Everton de kruisbanden, werd geopereerd, hervatte ondertussen de trainingen maar zou pas ten vroegste eind maart, begin april weer topfit zijn. Doordat ook Engels international Joe Gomez geblesseerd uitviel, Joël Matip constant sukkelt en er spaarzaam wordt omgesprongen met Nathaniel Philipps en Rhys Williams, moeten de controlerende middenvelders Fabinho en Jordan Henderson daar momenteel depanneren. Niet echt ideaal.Daar komt nog bij dat Thiago en Alex Oxlade-Chamberlain na hun blessures nog ritme missen om wedstrijden in een beslissende plooi te leggen. 'Het is eenvoudig', weet Klopp. 'De komende weken moeten we gewoon een juiste reactie laten zien.' Nieuwkomers halen, blijkt niet zo eenvoudig. 'Het is, door de coronacrisis, niet het moment om met geld te strooien. In ieder geval niet voor ons. We moeten dus heel voorzichtig blijven en de situatie bijzonder ernstig nemen. Ik weet echt niet of we nog iets kunnen doen deze maand.'