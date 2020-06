Met 15 jaar en 219 dagen is hij de jongste speler die ooit op het veld verscheen in La Liga. Wie is Luka Romero?

Toen Luka Romero in de 83e minuut inviel voor RCD Mallorca tegen Real Madrid, brak hij een record dat al 81 jaar standhield. De jongste speler ooit in de Spaanse eerste klasse was Francisco Bao Rodríguez, een verdediger die op 31 december 1939 voor Celta de Vigo debuteerde in een wedstrijd tegen FC Sevilla. Hij was toen 15 jaar en 255 dagen oud.

Een van de 'voetbalvaders' van Luka Romero is Dani Penín, de assistent-trainer van RCD Mallorca. Hij is bij de eilandclub ook de brug tussen de jeugd en de eerste ploeg. 'Hij is linksvoetig, heel snel, competitief, schelms,...', zegt hij in El País.

'We houden hem al in het oog van zijn twaalf jaar. Hij deed ongelooflijke dingen, maar fysiek was hij helemaal nog niet ontwikkeld en dat kon problemen opleveren in eerste klasse. Kijk vandaag naar zijn benen en lichaam, en je ziet dat hij zich begint te vormen.'

De vergelijking met Messi

Luka Romero werd geboren op 18 november 2004 in het Mexicaanse Durango. Zijn vader Diego Romero, een Argentijnse verdedigende middenvelder, voetbalde toen bij het lokale Alacranes de Durango.

Later verhuisde het gezin naar Spanje, waar Luka en zijn tweelingbroer Tobías, een keeper, zich net als hun vader op het voetbal stortten. De 45-jarige Diego Romero sloot nog maar net zijn actieve spelerscarrière af bij Son Verí de Llucmajor, een club op Mallorca.

Vader Diego is uiteraard apetrots op zijn zoon, maar steekt ook een waarschuwende vinger op: 'De vergelijkingen met Messi vind ik ongepast. Dat legt enorm veel druk op een jongen van vijftien jaar. Hij is Luka en hij heeft Messi, een unieke voetballer, als voorbeeld om zich aan te spiegelen.'

Zijn bijnaam is louter gebaseerd op zijn Mexicaanse nationaliteit, maar zelf heeft hij geen voeling met het land

Zie je Luka Romero spelen, dan begrijp je wel waar de vergelijking vandaan komt. Zijn makelaar, Horacio Gaggioli, is ook de man die Messi naar FC Barcelona bracht. Ook Luka deed ooit een test bij Barça, maar hij werd niet aanvaard omdat hij te jong was en niet in de Catalaanse stad woonde.

Liefde voor Argentinië

Luka Romero heeft drie nationaliteiten: Mexicaans, Argentijns en Spaans. Hij kan voor de drie nationale ploegen uitkomen, maar voorlopig gaat zijn voorkeur uit naar Argentinië. 'Heel mijn familie is Argentijns. Het is mijn droom om het nationale shirt te dragen', zei hij er ooit zelf over op de site van de Argentijnse voetbalbond.

Zijn bijnaam 'de Mexicaanse Messi' is dus louter gebaseerd op het feit dat hij in Mexico geboren is, maar verder heeft hij geen voeling met dat land.

Met de U15 van Argentinië werkte hij in december vorig jaar het Zuid-Amerikaans kampioenschap - een toernooi met alle Zuid-Amerikaanse landen plus één gastland (België) - af in Paraguay.

Hij scoorde er twee keer en bereikte met Argentinië de finale tegen Brazilië. Die verloren de Argentijnen op strafschoppen doordat Romero de zijne niet kon binnen schieten.

Stevige opstapclausule

Volgens de Spaanse wetgeving kan je onder de 16 jaar geen arbeidscontract hebben. Luka Romero zal dus tot november moeten wachten om zijn eerste profcontract bij RCD Mallorca te tekenen. Die zal ongetwijfeld een stevige opstapclausule bevatten.

Mallorca wil immers niet meer meemaken wat er gebeurde met Marco Asensio, die in 2014 voor peanuts - 4 miljoen euro - naar Real Madrid vertrok.

