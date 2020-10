In The Life of Kevinberichten we iedere week over Kevin De Bruyne bij Manchester City. Vandaag: de problemen van Manchester City en de evoluties in de Premier League.

Een foto van een breed lachende Kevin De Bruyne op training. Dat beeld kregen we doorgestuurd van City via de sociale kanalen van de club. De sfeer zit er goed, na twee opeenvolgende zeges: die thuis tegen Arsenal, en vervolgens die tegen Porto op de openingsspeeldag van de Champions League.

Volgende week is er al een nieuwe opdracht op het kampioenenbal, uit bij Marseille. Voor City zijn dit soort opdrachten eenvoudig: zo snel mogelijk zekerheid krijgen over de kwalificatie voor de knock-outfase. Daarna komt de opperste concentratie.

Het was een week waarin de Portugezen zich konden tonen. Bij City zijn dat Ruben Dias, João Cancelo en Bernardo Silva. Cancelo kreeg van Guardiola een offensieve rol op de flank, terwijl Dias, vooral tegen Arsenal, bij wijlen aan Vincent Kompany deed denken. Volgens sommigen, ons lijkt het nog wat vroeg. Maar uit de toon valt hij zeker niet.

Bernardo Silva kon zich, in afwezigheid van Kevin De Bruyne (rust met overbelaste spieren), nog eens tonen in een centrale rol. Vorig seizoen schitterde De Bruyne daar en werd de Portugees naar de kant gedreven. Maar twee seizoenen geleden, toen De Bruyne fysiek ook op de sukkel was, had Bernardo Silva zich ook al een goeie stand-in getoond. Hij kan zo'n rol als spelmaker aan.

Het belang van Fernandinho

Wat Guardiola meer zorgen baart - op de langere termijn - is de blessure van Fernandinho. Binnenkort is er de eerste topper tegen Liverpool en de Braziliaan mag dan wel achterin niet meer nodig zijn, op momenten dat City de controle over het middenveld verliest, is hij nog zeer nuttig. Dan wil Guardiola hem wel eens inbrengen.

Dat deed hij tegen Porto in de slotfase, toen de Portugezen zich begonnen te roeren, ook verbaal, met hoofdrollen voor Pepe en Sergio Conçeicão, en de voorsprong moest worden beveiligd. Geen zes minuten later moest de Braziliaan alweer naar de kant. Bij zijn tweede baltoets knapte er iets.

Hij staat daarmee niet alleen. Jürgen Klopp moet ook al Alisson Becker missen, en Virgil van Dijk, na een stevige tussenkomst in de derby. Van Dijk scheurde daarbij de kruisbanden van de knie en mist misschien wel de rest van het seizoen. Voldoende voor de bookmakers om de topnotering van Liverpool, ondanks een moeilijke start toch nog behoorlijk in de punten, voor het verlengen van de titel te herzien. Plots werd City weer hun favoriet.

De lelijke tackle van Pickford op Van Dijk © Belga Image/AFP

Stijging van 42 procent

De blessure van Van Dijk is geen spierletsel, die van De Bruyne en Fernandinho wél. Veel ploegen kampen ermee. Gisteren verschenen wat statistieken over blessures sedert de start. Dit seizoen noteerden dokters in de Premier League al 78 spierletsels, een stijging van 42 procent vergeleken met vorig seizoen.

Met de vinger wijst men dan naar andere trainingen door coronaprotocollen, een snellere opeenvolging van wedstrijden én, vooral, het gebrek aan echte voorbereiding en vakantie voor de spelers. Zaken die De Bruyne ook al terecht aankaartte.

Dat alles is misschien ook de verklaring voor het knotsgekke seizoen dat ze in Engeland aan het beleven zijn. Everton en Aston Villa staan bovenin, West Ham heeft evenveel punten als nieuwkomers Leeds en Manchester City.

Veel goals

Ook opvallend: de lawine aan doelpunten. Aston Villa-Liverpool 7-2, Manchester United-Tottenham 1-6. West Brom-Chelsea 3-3. Manchester City-Leicester City 2-5. Liverpool-Leeds 4-3. Tottenham-West Ham 3-3. Veel goals - gemiddeld 3,58 per wedstrijd - en zeer veel doelpunten in de slotfase.

Wat is daar de verklaring voor? Meer open spel? Hogere pressie? Slechter verdedigen? Fysiek moe in de slotfase, en concentratie weg? Speelt de afwezigheid van de fans een rol? Allemaal vragen waar de coaches zich nu over buigen, want die tendens zien ze niet in tweede klasse.

Hoe dan ook, reeksen zoals Liverpool of Manchester City die de voorbije jaren neerzetten - met achttien opeenvolgende overwinningen - komen er dit jaar niet. Of het zou moeten dat Aston Villa straks alles wint. Maar dat de kampioen in de buurt van de 100 punten uitkomt, plaats waar de lat de voorbije jaren kwam te liggen, lijkt onwaarschijnlijk.

In die zin, zei analist Jamie Carragher maandagavond bij het afsluiten van de vorige speeldag, moet Liverpool niet 'zo' zwaar tillen aan de afwezigheid van Van Dijk. Of City aan die van De Bruyne. Je moet dit seizoen geen perfect parcours rijden om kampioen te worden.

