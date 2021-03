Na de onmogelijke opdracht om een 2-0-achterstand ophalen tegen een ontketend Manchester City, wacht komend weekend in de Bundesliga ook nog de verplaatsing naar bijna-degradant Schalke 04.

Zes opeenvolgende nederlagen, het zorgde er in 2015 voor dat de Zwitser Lucien Favre (63) zijn biezen mocht pakken bij Borussia Mönchengladbach. Een lot dat voorlopig niet is weggelegd voor de Duitser Marco Rose (44), ondanks het feit dat die Fohlen in vrije val lijken. En dat sinds de bekendmaking midden februari dat Rose via een opstapclausule vanaf komende zomer Borussia Dortmund coacht.Met de huidige tiende plaats in het Bundesligaklassement wordt zelfs een ticket voor de Europa League al een ferme klus. Na 25 (van de 34) speeldagen sprokkelde Gladbach 33 punten, terwijl het als vijfde gepositioneerde Dortmund 42 punten heeft. Het belooft dus nog een stevige inhaalrace te worden voor Rose, die begin deze maand in de kwartfinale van de DFB-Pokal met 0-1 werd uitgeschakeld door ... Borussia Dortmund.Ondertussen zoekt de clubleiding naar een uitweg in de emotionele duisternis. Na de verrassende 3-1-uitschuiver bij FC Augsburg predikte het rust in een open brief aan de eigen (ontevreden) aanhang. 'Het verstand moet beslissen en de doorslag geven', stelt sportief directeur Max Eberl (47). 'We beleven nu de nare kant van het voetbalwereldje', zo omschreef hij het dan weer in een tv-interview bij ZDF. 'En wie zegt dat het met een andere coach weer goed wordt?'Volgens Rose is Manchester City uitschakelen in de knock-outfase van de CL, na de 2-0 in de heenwedstrijd, een onmogelijke opdracht. Liever concentreert hij zich op 'essentiële taken' en 'het huidige seizoen tot een goed einde brengen'.Eberl moet toegeven dat 'een coach die relatief snel geliefd was, binnen enkele seconden een voorwerp van woede werd, zelfs een vijandbeeld opriep'. Maar de oud-verdediger negeert op stoïcijnse wijze het verzoek om de samenwerking met Rose stop te zetten, omdat de coach deel uitmaakte van het recente succesverhaal. 'Het kan dus goed zijn dat we eens een seizoen zonder Europees voetbal zullen kennen.'Niet enkel vanuit sportief opzicht zou dat een teleurstelling zijn, maar het zou ook een probleem kunnen zijn voor de verdere ontwikkeling van Gladbach. Want zonder lucratieve internationale affiches verliest de club haar aantrekkingskracht richting de kandidaat-opvolgers voor Rose. De meest vooruitgeschoven namen zijn alvast Jesse Marsch (RB Salzburg), Gerardo Seoane (YB Bern) en Ralf Rangnick, mocht die niet voor Schalke 04 kiezen. Contact met Oliver Glasner (VfL Wolfsburg) ontkent Eberl staalhard.Bovendien is dan de vraag wat de Duitse internationals Florian Neuhaus en Matthias Ginter, en de andere sterkhouders Denis Zakaria, Marcus Thuram en/of Alassane Pléa zullen doen. Enkel verdediger Nico Elvedi verlengde recent nog zijn overeenkomst.Voor het lot van Rose kan de verplaatsing naar Gelsenkirchen cruciaal worden. Zou Max Eberl, die altijd streeft naar continuïteit en crisisbestendigheid als credo hanteert, dan toch zijn woord breken en overstag gaan?