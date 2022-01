Bondscoach Roberto Mancini riep maandag 35 spelers op voor een tussentijdse stage in aanloop naar de belangrijke WK-barrages in maart. In de selectie vinden we ook Mario Balotelli terug, maar waar komt die plots vandaan?

Het komende weekend liggen de vijf grootste competities in Europa even stil. Het is een late winterpauze omdat de clubs verschillende spelers zien vertrekken voor WK-kwalificatiewedstrijden in onder meer Azië en Zuid-Amerika en de eindfase in de Afrika Cup.

...

Het komende weekend liggen de vijf grootste competities in Europa even stil. Het is een late winterpauze omdat de clubs verschillende spelers zien vertrekken voor WK-kwalificatiewedstrijden in onder meer Azië en Zuid-Amerika en de eindfase in de Afrika Cup.Italiaans bondscoach Roberto Mancini ziet het als een ideaal moment om zijn troepen nog eens samen te roepen voor een korte stage van woensdag tot vrijdag. Volgens Mancini is de kloof tussen de laatste interland in november en de levensbelangrijke WK-barrages in maart te lang. In die play-offs neemt Italië het trouwens op tegen Noord-Macedonië en in de mogelijk finale tegen de winnaar van Portugal-Turkije. Het wordt een driedaagse in volledige afsluiting, dus zonder enig contact met de buitenwereld. Het is Mancini menens: de Europese kampioen mag en zal niet ontbreken op het komende WK in Qatar.Voor de korte stage riep Mancini meer dan 30 namen op. Om de gevestigde waarden nog eens bij zich te hebben, maar ook om enkele nieuwe namen in te passen. Zo valt de aanwezigheid van onder meer 'nieuwe Italianen' Luiz Felipe en Joao Pedro (beiden onlangs genaturaliseerd tot Italiaan) te verklaren, maar ook de terugkeer van Mario Balotelli. Jawel, het 31-jarig enfant terrible is terug van weggeweest bij de Azzurri.Dat Balotelli plots werd opgeroepen, valt wel door enkele factoren te verklaren. Roberto Mancini en Balotelli kennen elkaar bijvoorbeeld al erg lang. De 57-jarige coach had hem al onder zijn hoede bij Inter en haalde het jonge woelwater voor een recordbedrag in 2010 naar Manchester City, waar hij tot 2013 zou blijven. Het waren de hoogtijdagen voor de sterke spits en de liefde tussen beiden was en is nog steeds erg groot. Balotelli behaalde daarna echter nooit meer zijn hoge niveau. Eerst ging hij naar AC Milan, dan Liverpool en ook Nice, Brescia en Monza kruisten zijn pad. Maar de echte rust lijkt hij pas op zijn 31ste te hebben teruggevonden bij het Turkse Adana Demirspor. Daar speelde hij dit seizoen al 20 wedstrijden, waarin hij 8 keer tot scoren kwam. Bovendien kent hij in Turkije met Vincenzo Montella ook een Italiaanse coach en die sprak al enkele keren met bondscoach Mancini. Volgens Montella is de ingesteldheid van Balotelli volledig veranderd sinds zijn komst naar Turkije. 'Mario is nog nooit zo gemotiveerd of geconcentreerd geweest als dit seizoen', vertelde hij in december nog aan de Italiaanse pers. Dat Balotelli echt veranderd zou zijn en nu zou leven voor zijn job, wil Mancini de komende dagen met zij eigen ogen wel zien. Of Balotelli ook effectief deel zal uitmaken van de plannen van Mancini in maart, valt nog af te wachten. Bij de Azzurri zitten namelijk ook nog wel wat andere scorende spitsen met onder meer Ciro Immobile (topschutter in de Serie A), Andrea Belotti (momenteel geblesseerd) en jong talent Gianluca Scamacca, die nu door alle Italiaanse topclubs gewild is. Maar nog geen van die drie namen wist al te overtuigen bij de nationale ploeg. In de laatste 14 wedstrijden schoot Italië 'slechts' 26 keer raak, waarvan 6 keer door de diepe spits. Mancini is dus nog op zoek naar een aanvaller die ook voor de nationale ploeg kan scoren en kijkt daarvoor onder meer naar oude bekende Balotelli.Als hij in maart ook echt zal spelen, dan zou het al de tweede comeback zijn van Super Mario onder bondscoach Mancini. Eerder was hij al van 2014 tot 2018 afwezig, waarna hij teruggehaald werd door zijn mentor. Maar na zijn laatste wedstrijd in september dat jaar, een Nations Leagueduel tegen Polen, verdween Balotelli alweer van de Italiaanse radar. Nu lijkt hij dus weer (voor even) terug te zijn.