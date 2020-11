De vier spelers staan bij hun nationale ploeg op eenzame hoogte. Een vergelijkende studie.

Het zou een quizvraag kunnen zijn: wat hebben Romelu Lukaku, Robert Lewandowski, Lionel Messi en Cristiano Ronaldo met elkaar gemeen? Antwoord: het zijn alle vier nog actieve sjotters die ook topschutter aller tijden van hun land zijn. Van die vier scoorde CR7 het vaakst voor zijn nationale ploeg (102 keer), voor Messi (71), Lewandowski (63) en Lukaku (55). Onze landgenoot is met zijn 27 jaar wel de jongste van het kwartet. Het toont dat we in een tijdperk leven met uitzonderlijke voetballers. Uiteraard moeten we dat met een korrel zout nemen, want heden ten dage worden er veel meer interlands gespeeld dan in het verleden. Maar toch... Als je kijkt naar het verschil tussen CR7 en Pauleta, de nummer 2 in de ranking van Portugese topschutters aller tijden met 47 goals, dan is de kloof al 55 doelpunten. Ook Messi, Lukaku en Lewandowski geven hun voorgangers Gabriel Batistuta (56), Bernard Voorhoof / Paul Van Himst (30) en Wlodek Lubanski (48) stevig het nakijken. Die vier spelers worden nóg uitzonderlijker als we er even de statistieken van andere toplanden in het voetbal bijnemen. In Italië is de alleenheerschappij van Luigi Riva nog lang niet voorbij. Hoewel de 76-jarige oud-spits van Cagliari een 'schamele' 35 doelpunten maakte voor de Squadra Azzurri en daarmee topscorer aller tijden is, kan hij voorlopig nog op zijn beide oren slapen. Van de huidige generatie voetballers zijn Mario Balotelli (14 goals) en Ciro Immobile (10) zijn dichtste bedreigers. Ook Miroslav Klose (71 doelpunten voor Duitsland) hoeft voorlopig niet in het angstzweet wakker te worden. Thomas Müller, al 31, zal hem met zijn voorlopig totaal van 38 treffers niet van de troon stoten, zeker aangezien bondscoach Joachim Löw hem al een tijdje links laat liggen. Eenzelfde scenario in Nederland, waar Memphis Depay en Georginio Wijnaldum (allebei 20 goals) nog niet aan de hielen komen van koning Robin van Persie (50). In Spanje is David Villa (59) de onbedreigde primus, zeker als je weet dat zijn eerste nog actieve belager een verdediger is ( Sergio Ramos met 23 goals). David Silva, nummer 4 in de ranking en nu nog spelend bij Real Sociedad, stopte immers bij La Roja. In Engeland staat de teller van Harry Kane, nog altijd maar 27, voorlopig op 32 rozen. De vraag is of hij topschutter Wayne Rooney (53 goals) op termijn zal kunnen bijbenen. En in Frankrijk, ten slotte, zal Kylian Mbappé (16 goals) nog veel boterhammen moeten eten voor hij het record van Thierry Henry (51) breekt. Het zou misschien kunnen dat Olivier Giroud (42) of Antoine Griezmann (33) eerst met die eer gaan lopen. Om een nóg beter idee te krijgen van de waarde van de vier spelers met wie we dit stuk begonnen, kijken we ook eens naar hoeveel minuten ze nodig hebben om een goal te maken voor hun nationale ploeg. Dat levert volgende ranking op: Romelu Lukaku (1 goal om de 99 minuten), Cristiano Ronaldo (131 minuten), Robert Lewandowski (141 minuten) en Lionel Messi (163 minuten). Een heel scherp cijfer dus voor Lukaku. Er zijn niet veel internationals die een beter rapport kunnen voorleggen. Of ja, er is er toch eentje: Erling Haaland maakte in zeven wedstrijden voor Noorwegen zes goals, ofte 1 goal om de 91 minuten. Als u het ons vraagt, gaat het record van John Carew, momenteel nog Noors topschutter aller tijden met 24 doelpunten, er binnen afzienbare tijd aan. Maar we hebben bij de Rode Duivels een nog straffere kerel. Zijn naam: Michy Batshuayi. Hij vindt om de 73 minuten de weg naar de netten in het shirt van de nationale ploeg. Batsman heeft zich daarmee het statuut van onmisbare joker aangemeten.