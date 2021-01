Vanavond staan met AC Milan en Juventus twee Italiaanse titelkandidaten tegenover mekaar. Een titel voor Milan zou een complete verrassing zijn, maar mag niet worden uitgesloten.

Vorig seizoen telde Juventus voor de heenmatch tegen AC Milan zestien punten meer dan de rossoneri, vanavond telt het tien punten achterstand op de onverwachte koploper. Zelden meegemaakt, al heeft de landskampioen nog een match te goed, met de partij tegen Napoli die moet worden overgespeeld, nadat de Napolitanen niet waren opgedaagd wegens een lokaal reisverbod.Op basis van de beschikbare middelen zou AC Milan, dat nog altijd op de centen moet letten, geen gevaar mogen vormen voor de Italiaanse recordkampioen die een totale salarislast heeft van 236 miljoen euro, terwijl de 90 miljoen van Milan goed zijn voor drie keer het jaarloon van Cristiano Ronaldo.Allebei zijn het ploegen die draaien om één absolute uitblinker en charismatische figuur: Juve rond CR7, AC rond Zlatan, die er morgen nog niet bij zal lopen. Alleen hun jaarsalarissen geven al aan dat beide clubs op financieel vlak elk op een andere planeet leven. Cristiano Ronaldo verdient 31 miljoen per jaar, Zlatan 7 miljoen.De laatste keer dat Milan kampioen werd, was in 2010/11. Sindsdien ging Juventus met alle titels lopen. Maar dit seizoen zit het, tenminste wat de competitie betreft, in een sukkelstraatje.Sinds de hervatting van de competitie in juni won Juventus, gespreid over vorig seizoen en dit jaar, dertien matchen. Het speelde acht keer gelijk en verloor vijf keer. Sinds de hervatting is Milan haast niet af te stoppen, met achttien overwinningen en zeven gelijke spelen. Het verloor nog niet.De ommekeer bij Milan werd ingezet met de komst van Zlatan die vanaf januari een extra dimensie gaf aan de rossoneri. Alleen is Milan qua resultaten en doelpunten veel minder afhankelijk van de Zweed dan Juventus van Cristiano Ronaldo. Die sleurt als het ware in zijn eentje zijn ploeg over de streep wanneer het moeilijk is. Dit seizoen is hij al goed voor liefst 48 procent van de Juventusgoals. Geen andere Italiaanse club is zo afhankelijk van één speler. Inter hangt voor 39 procent van zijn goals af van Romelu Lukaku, AC Milan slechts voor 29 procent van Zlatan. Kortom: als Cristiano Ronaldo niet scoort, heeft Juventus, gezien de zes gelijke spelen en één nederlaag van dit seizoen, een probleem. Terwijl Milan in de zeven wedstrijden zonder Zlatan 17 op 21 haalde en zijn doelpuntengemiddelde in die periode niet zag dalen. Dat betekent dat Andrea Pirlo de machine die vorig seizoen sputterde nog niet helemaal op gang kreeg. Ook voor hem is het, zonder enige trainerservaring, nog zoeken en tasten naar een eigen methode. Op dat vlak heeft zijn collega aan de overkant al heel wat meer ervaring. Voor Stefano Pioli is het al zijn achttiende jaar als trainer.Kortom, Milan zit in de flow, met maar twee competitienederlagen sinds de hervatting in juni. Het bruist van enthousiasme, met een jonge spelerskern. De gemiddelde leeftijd is 24 jaar en 193 dagen. Daarmee is het de jongste ploeg in de vijf Europese topcompetities. Juventus heeft met een gemiddelde leeftijd van de opgestelde spelers van 27 jaar en 340 dagen meer ervaring, maar ook minder honger, na zoveel opeenvolgende nationale titels, en lijkt dit seizoen ook meer te focussen op hét doel waarvoor men Cristiano Ronaldo haalde. Voorzitter Agnelli wil absoluut de Champions League winnen, meer nog dan een tiende opeenvolgende titel binnenhalen. Intussen haast men zich bij Milan om alle druk weg te houden. Niets moet, alles kan, en eerst moet er hard gewerkt worden om de basis goed te leggen, verklaarde algemeen directeur Ivan Gazidis vorige week nog in een uitgebreid interview met de Gazzetta dello Sport. Al kwam ook hij vooral onder de indruk van het werk van trainer Pioli, 'een man die alles makkelijk doet lijken, ook als het dat niet is.'